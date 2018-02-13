наверх
13.02.201814:17
Курсы валют НБУ
  • USD26.84- 0.22
  • EUR32.91- 0.29
Рубрики
Ещё
    Спорт

    На Олимпиаде украинский горнолыжник не вписался в вираж на слаломе

    Тема:

    Олимпиада в Пхенчхане: чего добьется Украина? (44)

    (обновлено: )47310
    Горнолыжник Иван Ковбаснюк во время прохождения слалома в "Альпийской комбинации" не вписался в вираж и сошел с дистанции. В скоростном спуске Иван был 57-м.
    Украинец Иван Ковбаснюк не справился со слаломом в Пхенчхане
    Принтскрин видео

    КИЕВ, 13 фев — РИА Новости Украина. Заезд украинского горнолыжника Ивана Ковбаснюка в слаломе завершился неудачей на Олимпиаде в Пхенчхане.

    Яркие фото падений на Олимпиаде-2018
    Mladen ANTONOV / AFP
    О, спорт, ты боль! Яркие фото падений на Олимпиаде-2018

    Во вторник на Зимней Олимпиаде разыгрывается восемь комплектов наград, в том числе и в дисциплине "Алпийская комбинация" среди горнолыжников.

    Ковбаснюк во время спуска не смог вписаться в вираж, зацепил древо ворот и пропустил их.

    В скоростном спуске украинец оказался на 57-м месте, а с дистанции в слаломе вообще сошел.

    Напомним, что украинский саночник Андрей Мандзий стал главной звездой первого дня Олимпийских игр-2018. Во время первого заезда украинец выпал из саней, но смог быстро забраться обратно и закончить гонку.

    Мандзий с большим отставанием занял последнее, 40-е место.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Пресс-конференция Михаила Саакашвили в Польше
    Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?
    Президент России Владимир Путин, президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент Украины Петр Порошенко на переговорах в Минске.
    Донбасс: годовщина Минских соглашений
    Игорь Гужва. Архивное фото
    Под угрозой убийства. Гужва покинул Украину
    Болельщицы КНДР на Олимпиаде-2018
    Олимпиада в Пхенчхане: чего добьется Украина?