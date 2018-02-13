На Олимпиаде украинский горнолыжник не вписался в вираж на слаломе

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КИЕВ, 13 фев — РИА Новости Украина. Заезд украинского горнолыжника Ивана Ковбаснюка в слаломе завершился неудачей на Олимпиаде в Пхенчхане.

Во вторник на Зимней Олимпиаде разыгрывается восемь комплектов наград, в том числе и в дисциплине "Алпийская комбинация" среди горнолыжников.

Ковбаснюк во время спуска не смог вписаться в вираж, зацепил древо ворот и пропустил их.

В скоростном спуске украинец оказался на 57-м месте, а с дистанции в слаломе вообще сошел.

Напомним, что украинский саночник Андрей Мандзий стал главной звездой первого дня Олимпийских игр-2018. Во время первого заезда украинец выпал из саней, но смог быстро забраться обратно и закончить гонку.

Мандзий с большим отставанием занял последнее, 40-е место.