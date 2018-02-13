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    На Олимпиаде засняли "полет Супермена"

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    Олимпиада в Пхенчхане: чего добьется Украина? (44)

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    В Пхенчхане неизвестный олимпиец из сборной Швейцарии под громкий смех товарищей по команде с помощью эскалатора скопировал полет Супермена.
    Участник Олимпиады показал полет Супермена на эскалаторе
    Видео twitter.com/barstoolsports

    На Олимпиаде в южнокорейском Пхенчхане один из атлетов удачно, пошутил поднявшись, вися на поручне эскалатора.

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    Мужчина в форме олимпийской сборной Швейцарии поднялся вверх, скопировав позу, в которой летает Супермен - герой комиксов и фильмов.

    На видео слышен смех очевидцев, снявших "полет" на телефон.

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