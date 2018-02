На Олимпиаде засняли "полет Супермена"

На Олимпиаде в южнокорейском Пхенчхане один из атлетов удачно, пошутил поднявшись, вися на поручне эскалатора.

Мужчина в форме олимпийской сборной Швейцарии поднялся вверх, скопировав позу, в которой летает Супермен - герой комиксов и фильмов.

We found the best athlete at the Olympics pic.twitter.com/km1ndhJAnC