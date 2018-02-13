Украинцы на Олимпиаде: любое место будет почетным - Щербачев

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

В Южной Корее стартовали зимние Олимпийские игры-2018. Сборную Украины представляют 33 спортсмена в девяти из 15 видов спорта, а именно в биатлоне, фигурном катании, санном спорте, фристайле, лыжных гонках, горнолыжном спорте, сноубординге, скелетоне и лыжном двоеборье. Украина претендует на медали в биатлоне и лыжной акробатике. При этом министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов отметил, что на Олимпийских играх 2018 года в завоевание даже одной медали будет для украинской сборной успехом.

Почему профильный министр не верит в достойный результат украинских спортсменов, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал спортивный журналист Валентин Щербачев.

Читайте также: Пхенчхан-2018. Когда на Олимпиаде не до спорта

Наші посадовці кажуть про невелику кількість медалей, які вони очікують за результатами Олімпіади. Чому занижають планку? facebook.com/pg/olympicua Олимпиада в Пхенчхане. Выступления украинских спортсменов

— Я трошки можу не погодитись з високопосадовцями, тому що в нас — більше шансів. Я розраховую на те, що, можливо, буде три медалі. Ви самі назвали фаворитів, наших біатлоністів і, звичайно, фрістайл-акробатика – це Олександр Абраменко, який виступатиме в акробатиці, у них там пізніше трошки змагання, вони, фристайлісти, тільки-но прибули до Кореї, так що будуть медалі. Може все бути, це ж змагання такого рівня. Але я більш оптимістично дивлюсь на те, що у нас може бути. Попри все, як кажуть.

У скількох видах спорту наша команда братиме участь?

— Дев’ять видів спорту — це 33 учасники. Був би хокей, хоча б в десятку потрапили наші хокеїсти, якщо б у нас був цей прекрасний зимовий вид спорту.

У нас є, адже українські хлопці грають в НХЛ.

— Саме так. Українців по всьому світу — дуже багато, не лише в спорті, талановитих, розумних, але, на жаль, наша країна знаходиться в такому стані, ви знаєте, проходили команди не лише країн, в яких є зима, а інші такі – Азія, Африка бере участь. Так що ми десь опускаємося потихеньку, і все ж таки спорт – це та царина, в якій Україна має якісь шанси, заявляє про себе, імідж підтримує. Я хочу сказати, що будемо вітати всіх, хто потраплятиме, скажімо, до п’ятірок, шести, восьмі, до десятого місця – це почесно, бо понад 90 країн бере участь, еліта, ці 10, 20 місць, які займають спортсмени, це почесно, а для нас — тим більше, тому що умови у нас для розвитку зимових видів спорту — слабенькі. Це я дуже лагідно кажу про це. Але, тим не менше, ми будемо розраховувати на біатлон, тому що там є гарний менеджер, і команда — давно сцементована, нормально організована, все забезпечено там в біатлоні.

Ми сподіваємося на всіх наших спортсменів, а не лише на біатлон.

— Часто-густо різні тренери свої майбутні невдачі, вони виправдовують ще на старті. Так от, тут приблизно така ситуація. Думаю, що слід розраховувати на те, щоб спортсмени наші могли досягти якихось хоча б для себе високих результатів. Так що тут може бути все. Можуть бути такі сюрпризи, яких ми, звичайно, не очікуємо. Але в таких рейтингових видах, як фігурне катання, от наша пара танцювальна, харків'яни, розраховувати на перше місце — це просто фантастика. Не можна. Але раптом судді будуть до них схильні? Може бути і в лижних гонках, де Валентини Шевченко вже немає, а наші четверо — двоє лижниці і двоє лижників, можливо, хтось і переможе.

Смотрите также: О, спорт, ты боль! Яркие фото падений на Олимпиаде-2018

Була інформація про те, що 120 мільйонів було виділено на підготовку української збірної, половина з яких пішла на біатлон. Чому? Видео twitter.com/barstoolsports На Олимпиаде засняли "полет Супермена"

— Тут пішли раціональним шляхом. Якщо виділяти гроші, то велика команда — біатлоністи, біатлоністки. І треба було проводити збори ефективні, як провели в Казахстані. Останній збір був у Казахстані. І це близько до тих кліматичних умов, до того, що зараз в Кореї. І навіть температурно. Так що це — ефективний збір. Але на всі ці збори, на всі ці виступи за кордоном потрібна валюта. І з цих 120 мільйонів, 60 — цілком раціонально на біатлон. На інші види також. Ви бачите, скелетоніст заявив про себе, тому що міністерство і Національний олімпійський комітет виділили гроші, поїхав на етапи кубка світу в Америку, виступав в Швейцарії, тренувався. І от результат — те, що він може в еліту увійти. Так що тут все витрачалося з точки зору наших чиновників і керівників спорту, тому що спорт у нас, на жаль, в нашій країні — це за остатковим принципом. Що лишилося, то йде на спорт.

120 мільйонів якщо порівнювати з минулими роками і іншими командами — це скільки?

— Якщо з іншими країнами — то це мало. А для нас, це зовсім непогано цього разу виділено. Не зважаючи на таку скруту і все інше. Так що тут будемо виходити з того, що ми є такі і є така ситуація в країні.

Напомним, ранее пресс-атташе НОК Иван Бондарчук в эфире "ГС" рассказал, что впервые за годы независимости в соревнованиях по фристайлу на Олимпийских играх будет выступать спортсмен от Украины. При этом он отметил, что в Южной Корее украинцам сложно привыкнуть к холоду.