На Олимпиаде разыграют восемь комплектов медалей

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КИЕВ, 13 фев — РИА Новости Украина. В южнокорейском Пхенчхане во вторник будут определены обладатели восьми комплектов наград в сноубординге, конькобежном спорте, фристайле, фигурном катании, прыжках на лыжах с трамплина и биатлоне.

Соревнования, в ходе которых будут разыграны олимпийские медали:

Керлинг. Матч за "бронзу", финал.

Сноубординг. Женщины. Хаф-пайп. Финал.

Горнолыжный спорт. Мужчины. Альпийская комбинация.

Лыжные гонки. Мужчины, женщины. Индивидуальный спринт. Классический стиль. Квалификация, финалы

Санный спорт. Женщины. Третья и четвёртая попытки

Конькобежный спорт. Мужчины. 1500 метров.

Шорт-трек. Женщины. 500 метров.

Квалификационные соревнования состоятся в сноубординге (мужчины, хаф-пайп), в женском хоккейном турнире (матчи Канада — Финляндия, США — Олимпийские атлеты России).

Накануне украинские биатлонисты провалились на выступлениях в третий день XXIII зимней Олимпиаде в Пхенчхане (ЮжнаяКорея), когда разыгрывались комплекты медалей в гонке преследования среди мужчин и женщин. В мужской гонке преследования среди украинцев лучшим стал Дмитрий Пидручный, который отстал от победителя более, чем на четыре минуты и занял 34 место. В женской гонке Вита Семеренко заняла 18-е место.