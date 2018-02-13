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    На Олимпиаде разыграют восемь комплектов медалей

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    Олимпиада в Пхенчхане: чего добьется Украина? (44)

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    Во вторник, 13 февраля, будут определены обладатели восьми комплектов наград в сноубординге, конькобежном спорте, фристайле, фигурном катании, прыжках на лыжах с трамплина и биатлоне.
    Олимпиада в Пхеньхане: 11 февраля в фотографиях
    facebook.com/pg/olympicua

    КИЕВ, 13 фев — РИА Новости Украина. В южнокорейском Пхенчхане во вторник будут определены обладатели восьми комплектов наград в сноубординге, конькобежном спорте, фристайле, фигурном катании, прыжках на лыжах с трамплина и биатлоне.

    Яркие фото падений на Олимпиаде-2018
    Mladen ANTONOV / AFP
    О, спорт, ты боль! Яркие фото падений на Олимпиаде-2018

    Соревнования, в ходе которых будут разыграны олимпийские медали:

    Керлинг. Матч за "бронзу", финал.

    Сноубординг. Женщины. Хаф-пайп. Финал.

    Горнолыжный спорт. Мужчины. Альпийская комбинация.

    Лыжные гонки. Мужчины, женщины. Индивидуальный спринт. Классический стиль. Квалификация, финалы

    Санный спорт. Женщины. Третья и четвёртая попытки

    Конькобежный спорт. Мужчины. 1500 метров.

    Шорт-трек. Женщины. 500 метров.

    Квалификационные соревнования состоятся в сноубординге (мужчины, хаф-пайп), в женском хоккейном турнире (матчи Канада — Финляндия, США — Олимпийские атлеты России).

    Накануне украинские биатлонисты провалились на выступлениях в третий день XXIII зимней Олимпиаде в Пхенчхане (ЮжнаяКорея), когда разыгрывались комплекты медалей в гонке преследования среди мужчин и женщин. В мужской гонке преследования среди украинцев лучшим стал Дмитрий Пидручный, который отстал от победителя более, чем на четыре минуты и занял 34 место. В женской гонке Вита Семеренко заняла 18-е место.

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