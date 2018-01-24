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    Что общего у ЧМ-2018 в России и сахарного тростника из Бразилии

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    Материал, из которого сделан мяч ЧМ-2018, называется Keltan Eco (от слова "экология"), а производится он в Триунфу с 2011 года, при его изготовлении используется технология полимеризации этилен-пропиленового каучука.
    Официальный мяч чемпионата мира по футболу 2018 Telstar 18
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 24 янв — РИА Новости Украина. Современный футбол практически нельзя представить без Бразилии. И участие этой страны в ЧМ-2018 по футболу в России не ограничится матчами сборной и выездом болельщиков.

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    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    Дело в том, что официальный мяч чемпионата — Telstar 18 — будет изготовлен из бразильских материалов в городе Триунфу штата Риу-Гранди-ду-Сул компанией Arlanxeo.

    Новшество мяча в его экологичности: поиск и разработка качественных и приемлемых для футбола материалов далеко не всегда положительно влияют на окружающую среду. Arlanxeo же решила использовать натуральные материалы.

    Sputnik Бразилия взял эксклюзивное интервью у Маркуса Оливейры, директора по продажам и маркетингу Arlanxeo.

    Оливейра рассказал, что материал, из которого сделан мяч, называется Keltan Eco (от слова "экология"), а производится он в Триунфу с 2011 года. При его изготовлении используется технология полимеризации этилен-пропиленового каучука.

    "Сырье для этого продукта — биологический этилен — извлекается из сахарного тростника. Производство резины Keltan Eco благодаря натуральному сырью связано со значительно меньшими выбросами углеводорода по сравнению с полимерами, добываемыми из полезных ископаемых", — сообщил Оливейра.

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    Keltan Eco наносится сразу под поверхность мяча и отвечает за его упругость.

    По словам представителя компании, мячи с применением произведенного ею материала уже эксплуатировались различными клубами, в том числе мадридским "Реалом".

    Новинка, предусмотренная для чемпионата, состоит в том, что впервые в истории мундиаля игра будет вестись мячом, созданным с использованием такого материала. По словам Маркуса Оливейры, речь идет о "на 70% биологическом составе".

    "Экологичность была одним из главных критериев при отборе материалов для официального мяча чемпионата, они хотели создать новый мяч с использованием высокотехнологичных материалов, обладающих высокой производительностью и экологическими свойствами", — продолжил Оливейра.

    Кроме мячей, материалы Arlanxeo и резина из бразильского сахарного тростника может использоваться и в гражданском строительстве, и в авиации. Компания стремится к сокращению выбросов углекислого газа во всех сферах современной жизни.

    Ранее сообщалось, что легендарный футболист Пеле сделал прогноз на победителя чемпионата мира-2018. По мнению звезды футбола Мундиаль выиграют его соотечественники, сборная Бразилии.

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