Матчи ЧМ-2018 не покажут на национальном телеканале - Аласания

КИЕВ, 12 фев — РИА Новости Украина. Национальная общественная телерадиокомпания Украины не намерена транслировать Чемпионат мира по футболу-2018, который состоится в России,заявил глава НОТУ Зураб Аласания.

"Мы отказываемся его показывать. Это серьезное многомиллионное дело, права на показ куплены еще до 2013 года. Это сложное решение. НОТУ может показывать Чемпионата мира в Москве? Нет", — сказал Аласания в интервью правительственной газете "Урядовий курьер".

По его словам, другие украинские телеканалы, узнав позицию НОТУ, начали вести переговоры о показе Чемпионата мира.

Ранее "Первый национальный" телеканал отказался транслировать церемонию официальной жеребьевки Чемпионата мира, которая проходила в Кремлевском дворце в Москве.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что ведутся дискуссии с футбольными федерациями и болельщиками относительно политического аспекта проведения чемпионата мира-2018 в России. Речь идет о бойкоте и протестах.