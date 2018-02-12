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    Матчи ЧМ-2018 не покажут на национальном телеканале - Аласания

    (обновлено: )19013
    По словам главы Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураба Аласании, на канале "UA: Первый" не будут показаны матчи чемпионата мира в России.
    Зураб Аласания. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 12 фев — РИА Новости Украина. Национальная общественная телерадиокомпания Украины не намерена транслировать Чемпионат мира по футболу-2018, который состоится в России,заявил глава НОТУ Зураб Аласания.

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    "Мы отказываемся его показывать. Это серьезное многомиллионное дело, права на показ куплены еще до 2013 года. Это сложное решение. НОТУ может показывать Чемпионата мира в Москве? Нет", — сказал Аласания в интервью правительственной газете "Урядовий курьер".

    По его словам, другие украинские телеканалы, узнав позицию НОТУ, начали вести переговоры о показе Чемпионата мира.

    Ранее "Первый национальный" телеканал отказался транслировать церемонию официальной жеребьевки Чемпионата мира, которая проходила в Кремлевском дворце в Москве.

    Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что ведутся дискуссии с футбольными федерациями и болельщиками относительно политического аспекта проведения чемпионата мира-2018 в России. Речь идет о бойкоте и протестах.

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