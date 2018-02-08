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    Россия

    МИД РФ прокомментировал призывы о бойкоте и протестах на ЧМ-2018

    (обновлено: )43582
    Министерство иностранных дел России прокомментировало слова главы МИД Украины Павла Климкина о возможном проведении протестов и бойкоте Чемпионата мира по футболу, который пройдет в РФ.
    Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. Москва считает, что заявление главы МИД Украины Павла Климкина в отношении чемпионата мира-2018 по футболу является попыткой вызвать экстремистские действия и испортить общий спортивный праздник, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.

    В центре Киева призывали к бойкоту ЧМ по футболу в России
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    В центре Киева призывали к бойкоту ЧМ по футболу в России

    Климкин ранее заявил, что Украина ведет переговоры с федерациями футбола и фанатскими организациями о возможности проведения протестов во время чемпионата мира в России.

    "В Москве обратили внимание на недавнее провокационное заявление украинского министра с попытками подстегнуть представителей различной неадекватной публики к антиспортивным экстремистским действиям. В условиях, когда украинская сборная по футболу не смогла пробиться на чемпионат мира в России, иного, кроме как попыток испортить всеобщий спортивный праздник, мы от нынешних украинских властей и не ждали", — сказал Сыромолотов.

    Ранее почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков заявил, что ФИФА должна "одернуть" Павла Климкина за призывы бойкотировать чемпионат мира по футболу 2018 года в России.

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