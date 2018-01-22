В центре Киева призывали к бойкоту ЧМ по футболу в России

Акция за бойкот чемпионата мира по футболу-2018, который состоится в России, прошла в центре Киева.

Организатором акции выступило Всемирное движение патриотов Украины при поддержке ряда общественных объединений в Украине и мире.

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В понедельник глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что власти ведут дискуссии с футбольными федерациями и болельщиками относительно политического аспекта проведения чемпионата мира-2018 в России.

Сборная Украины заняла третье место в отборочной группе в европейской зоне и не смогла завоевать путевку на чемпионат мира.