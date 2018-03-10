наверх
10.03.201802:53
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Чемпионат мира по футболу 2018

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 208
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Мария Захарова
    В МИД РФ отреагировали на заявления Британии о ЧМ-2018 по футболу
    03:31 07.03.2018
    779ЧМ-2018 по футболу. На низком старте
    Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон, комментируя отравление экс-полковника ГРУ РФ Сергея Скрипаля, заявил, что Британия может пересмотреть уровень своего представительства на чемпионате мира по футболу в России.
    Футбольное поле. Архивное фото
    ФИФА включила видеоповторы в правила футбола
    19:44 03.03.2018
    179
    На заседании генерального заседания Международного совета футбольных ассоциаций было утверждено, что система видеоповторов (VAR) включена в правила игры на постоянной основе.
    Официальный мяч чемпионата мира по футболу 2018 Telstar 18
    ФИФА: на ЧМ в РФ будет впервые использована система видеопомощи арбитрам
    14:55 03.03.2018
    52
    Система видеопомощи арбитрам - VAR - будет использоваться на на чемпионате мира-2018 в Российской Федерации, сообщили в ФИФА.
    Артем Франков
    Запрет ЧМ-2018 в Украине. "Бойкотеры" напоминают страусов - Франков
    09:55 24.02.2018
    2998ЧМ-2018 по футболу. На низком старте
    О том, на какой стадии сегодня находится решение вопроса с трансляцией в Украине чемпионата мира по футболу, рассказал член исполкома Федерации футбола Украины Артем Франков.
    Кубок чемпионата мира по футболу-2018
    Запрет ЧМ-2018 в Украине: будем и без хлеба, и без зрелищ
    19:20 21.02.2018
    2334ЧМ-2018 по футболу. На низком старте
    Несмотря на то, что до старта чемпионата мира по футболу остается четыре месяца, вопрос с его трансляцией в Украине так и не прояснился. В ближайшее время станет понятно, позволят ли патриоты простым болельщикам стать часть футбольного праздника.
    Логотип чемпионата мира по футболу 2018 года
    Участие Саудовской Аравии в ЧМ-2018 может оказаться под вопросом - СМИ
    05:38 21.02.2018
    617
    ФИФА внимательно следит за политическим вмешательством в футбол со стороны Саудовской Аравии, чья сборная является соперником России по группе А на чемпионате мира, и вскоре может провести встречу с представителями обеих стран.
    Пресс-конференция нового президента ФИФА Джанни Инфантино
    Глава ФИФА оценил готовность России к проведению ЧМ-2018 по футболу
    23:29 20.02.2018
    355ЧМ-2018 по футболу. На низком старте
    Чемпионат мира 2018 года пройдет в России с 14 июня по 15 июля, матчи турнира будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах. По словам Джанни Инфантино, РФ на 99% готова к проведению мирового первенства.
    Логотип чемпионата мира по футболу 2018 года
    Украина и ЧМ-2018: игнорировать, нельзя транслировать
    08:32 15.02.2018
    1627ЧМ-2018 по футболу. На низком старте
    Покамест интрига остается в том, будут ли осуществляться трансляции игр Мундиаля на частных телеканалах "Футбол 1" и "Футбол 2".
    На месте крушения Ан-148
    Топ мировых тем: трагедия Ан-148, Порошенко и бойкот ЧМ-2018
    15:33 12.02.2018
    347
    Ведущие мировые СМИ обсуждают крушение Ан-148 в Подмосковье, планы США по Международной космической станции, новый виток конфронтации на сирийской территории и проблемы Украины.
    Петр Порошенко
    Порошенко высказался о поездках украинцев на ЧМ-2018 в Россию
    11:45 12.02.2018
    3211
    Президент Украины Петр Порошенко заявил, что футбольные болельщики сами должны решать, хотят ли они ехать в Россию "на фоне российской агрессии в Украине и Сирии".
    Зураб Аласания. Архивное фото
    Матчи ЧМ-2018 не покажут на национальном телеканале - Аласания
    11:24 12.02.2018
    302
    По словам главы Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураба Аласании, на канале "UA: Первый" не будут показаны матчи чемпионата мира в России.
    Символ ЧМ-2018 волк Забивака
    Бди. Group-IB предупреждает: болельщики ЧМ-2018 под ударом
    07:10 11.02.2018
    982ЧМ-2018 по футболу. На низком старте
    Эксперты поясняют, что как минимум 1,5 тысячи доменов были созданы целенаправленно под мировой турнир по футболу FIFA в России: в их названии присутствуют наименование события, страны или города, год проведения и другие атрибуты.
    Игорь Жданов
    Мы призываем болельщиков не ехать в Россию на ЧМ по футболу - Жданов
    03:59 10.02.2018
    614ЧМ-2018 по футболу. На низком старте
    По словам министра по вопросам семьи, молодежи и спорта Игоря Жданова, граждане Украины в России могут столкнуться с серьезными проблемами.
    Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
    МИД РФ прокомментировал призывы о бойкоте и протестах на ЧМ-2018
    09:14 08.02.2018
    785
    Министерство иностранных дел России прокомментировало слова главы МИД Украины Павла Климкина о возможном проведении протестов и бойкоте Чемпионата мира по футболу, который пройдет в РФ.
    Футбол. Тренировка сборной России
    Украина отказалась забирать билеты на мундиаль в России
    19:02 01.02.2018
    560ЧМ-2018 по футболу. На низком старте
    В Федерации футбола Украины сообщили, что Киев не будет проводить аккредитацию украинских журналистов для освещения финальной части чемпионата мира по футболу 2018 года в России.
    Логотип чемпионата мира по футболу 2018 года
    В России обеспокоились нашествием саранчи во время ЧМ по футболу
    01:58 01.02.2018
    163ЧМ-2018 по футболу. На низком старте
    Глава департамента растениеводства Минсельхоза РФ Петр Чекмарев призвал обратить внимание на культуру земледелия в регионах, где пройдет чемпионат мира по футболу.
    Павел Рудяков, директор Информационно-аналитического центра Перспектива
    Рудяков: мы на грани, а кое-где и за гранью международной изоляции
    11:55 29.01.2018
    1410ЧМ-2018 по футболу. На низком старте
    Украина находится на грани международной изоляции в значительной степени благодаря бестолковой безграмотной позиции и деятельности Министерства иностранных дел Украины и лично министра Климкина, считает политолог-международник Павел Рудяков.
    Логотип чемпионата мира по футболу 2018 года
    Радости в гадостях: о новой "национально-футбольной" идее Киева
    12:50 26.01.2018
    2012ЧМ-2018 по футболу. На низком старте
    Срыв чемпионата мира по футболу, который пройдет летом текущего года в России, Киев считает одним из своих внешнеполитических приоритетов. Разберемся...
    Официальный мяч чемпионата мира по футболу 2018 Telstar 18
    Что общего у ЧМ-2018 в России и сахарного тростника из Бразилии
    13:08 24.01.2018
    267
    Материал, из которого сделан мяч ЧМ-2018, называется Keltan Eco (от слова "экология"), а производится он в Триунфу с 2011 года, при его изготовлении используется технология полимеризации этилен-пропиленового каучука.
    Украинские болельщики на Евро-2016
    МИД Украины обсуждает с болельщиками бойкот ЧМ-2018 в России
    17:36 22.01.2018
    819
    По словам Павла Климкина, его министерство поднимает с фанатами разные политические вопросы: "бойкотировать этот чемпионат или четко высказывать свою позицию во время пребывания в России".
    еще 20 материалов
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
    0
    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Петр Порошенко
    Порошенко высказался о поездках украинцев на ЧМ-2018 в Россию
    11:45 12.02.2018
    3211
    Президент Украины Петр Порошенко заявил, что футбольные болельщики сами должны решать, хотят ли они ехать в Россию "на фоне российской агрессии в Украине и Сирии".
    Артем Франков
    Запрет ЧМ-2018 в Украине. "Бойкотеры" напоминают страусов - Франков
    09:55 24.02.2018
    2998
    О том, на какой стадии сегодня находится решение вопроса с трансляцией в Украине чемпионата мира по футболу, рассказал член исполкома Федерации футбола Украины Артем Франков.
    Кубок чемпионата мира по футболу-2018
    Запрет ЧМ-2018 в Украине: будем и без хлеба, и без зрелищ
    19:20 21.02.2018
    2334
    Несмотря на то, что до старта чемпионата мира по футболу остается четыре месяца, вопрос с его трансляцией в Украине так и не прояснился. В ближайшее время станет понятно, позволят ли патриоты простым болельщикам стать часть футбольного праздника.
    Логотип чемпионата мира по футболу 2018 года
    Украина и ЧМ-2018: игнорировать, нельзя транслировать
    08:32 15.02.2018
    1627
    Покамест интрига остается в том, будут ли осуществляться трансляции игр Мундиаля на частных телеканалах "Футбол 1" и "Футбол 2".
    Символ ЧМ-2018 волк Забивака
    Бди. Group-IB предупреждает: болельщики ЧМ-2018 под ударом
    07:10 11.02.2018
    982
    Эксперты поясняют, что как минимум 1,5 тысячи доменов были созданы целенаправленно под мировой турнир по футболу FIFA в России: в их названии присутствуют наименование события, страны или города, год проведения и другие атрибуты.
    Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
    МИД РФ прокомментировал призывы о бойкоте и протестах на ЧМ-2018
    09:14 08.02.2018
    785
    Министерство иностранных дел России прокомментировало слова главы МИД Украины Павла Климкина о возможном проведении протестов и бойкоте Чемпионата мира по футболу, который пройдет в РФ.
    Мария Захарова
    В МИД РФ отреагировали на заявления Британии о ЧМ-2018 по футболу
    03:31 07.03.2018
    779
    Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон, комментируя отравление экс-полковника ГРУ РФ Сергея Скрипаля, заявил, что Британия может пересмотреть уровень своего представительства на чемпионате мира по футболу в России.
    Логотип чемпионата мира по футболу 2018 года
    Участие Саудовской Аравии в ЧМ-2018 может оказаться под вопросом - СМИ
    05:38 21.02.2018
    617
    ФИФА внимательно следит за политическим вмешательством в футбол со стороны Саудовской Аравии, чья сборная является соперником России по группе А на чемпионате мира, и вскоре может провести встречу с представителями обеих стран.
    Игорь Жданов
    Мы призываем болельщиков не ехать в Россию на ЧМ по футболу - Жданов
    03:59 10.02.2018
    614
    По словам министра по вопросам семьи, молодежи и спорта Игоря Жданова, граждане Украины в России могут столкнуться с серьезными проблемами.
    Пресс-конференция нового президента ФИФА Джанни Инфантино
    Глава ФИФА оценил готовность России к проведению ЧМ-2018 по футболу
    23:29 20.02.2018
    355
    Чемпионат мира 2018 года пройдет в России с 14 июня по 15 июля, матчи турнира будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах. По словам Джанни Инфантино, РФ на 99% готова к проведению мирового первенства.
    На месте крушения Ан-148
    Топ мировых тем: трагедия Ан-148, Порошенко и бойкот ЧМ-2018
    15:33 12.02.2018
    347
    Ведущие мировые СМИ обсуждают крушение Ан-148 в Подмосковье, планы США по Международной космической станции, новый виток конфронтации на сирийской территории и проблемы Украины.
    Зураб Аласания. Архивное фото
    Матчи ЧМ-2018 не покажут на национальном телеканале - Аласания
    11:24 12.02.2018
    302
    По словам главы Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураба Аласании, на канале "UA: Первый" не будут показаны матчи чемпионата мира в России.
    Футбольное поле. Архивное фото
    ФИФА включила видеоповторы в правила футбола
    19:44 03.03.2018
    179
    На заседании генерального заседания Международного совета футбольных ассоциаций было утверждено, что система видеоповторов (VAR) включена в правила игры на постоянной основе.
    Официальный мяч чемпионата мира по футболу 2018 Telstar 18
    ФИФА: на ЧМ в РФ будет впервые использована система видеопомощи арбитрам
    14:55 03.03.2018
    52
    Система видеопомощи арбитрам - VAR - будет использоваться на на чемпионате мира-2018 в Российской Федерации, сообщили в ФИФА.
    Все теги

    Персоны