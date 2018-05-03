Путин прокомментировал безопасность во время матчей ЧМ-2018

КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. Особое внимание в ходе чемпионата мира по футбол в России нужно уделить вопросам безопасности, правоохранители должны корректно выполнять свою работу, заявил президент РФ Владимир Путин в четверг.

"Безусловно, особое внимание потребуется уделить вопросам безопасности, при этом правоохранительным органам следует выполнять все необходимые процедуры предельно корректно и деликатно, помнить, что чемпионат для многих тысяч болельщиков со всего мира — это большой праздник", — сказал Путин на заседании наблюдательного совета оргкомитета по подготовке к ЧМ-2018.

Путин и президент ФИФА Джанни Инфантино 3 мая осмотрели в Сочи Центр выдачи паспортов болельщика чемпионата мира по футболу и получили свои удостоверения. Путин прибыл в центр на автодроме в Адлерском районе Сочи, где его встретили Инфантино и глава Минкомсвязи Николай Никифоров. С помощью автомата электронной очереди министр распечатал Путину и Инфантино талоны, с которыми гости подошли к стойкам регистрации. Там операторы выдали гостям ID-карты.

"Поздравляем вас с получением паспорта болельщика", — сказала оператор Путину, вручая паспорт.

РИА Новости | Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин и президент FIFA Джанни Инфантино в Сочи

В завершении Путин и Инфантино сфотографировались вместе с сотрудниками центра, глава государства поблагодарил молодых людей, работающих в центре, и пожелал им удачи.

Ранее сообщалось о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию последнего стадиона из принимающих чемпионат мира по футболу 2018 год в России — арены в Самаре на 45 тысяч зрителей. Стадион в Самаре примет встречи группового этапа Коста-Рика — Сербия, Дания — Австралия, Уругвай — Россия, Сенегал — Колумбия, также на нем пройдут один матч 1/8 финала и один четвертьфинал.