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    Путин прокомментировал безопасность во время матчей ЧМ-2018

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    Путин и президент ФИФА Джанни Инфантино 3 мая осмотрели в Сочи Центр выдачи паспортов болельщика чемпионата мира по футболу и получили свои удостоверения.
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    Президент РФ Владимир Путин и президент FIFA Джанни Инфантино в Сочи
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. Особое внимание в ходе чемпионата мира по футбол в России нужно уделить вопросам безопасности, правоохранители должны корректно выполнять свою работу, заявил президент РФ Владимир Путин в четверг.

    Путин и Инфантино чеканят мяч в видеоролике ФИФА. Видео
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    Сеть взорвало видео, где Путин и Инфантино чеканят мяч

    "Безусловно, особое внимание потребуется уделить вопросам безопасности, при этом правоохранительным органам следует выполнять все необходимые процедуры предельно корректно и деликатно, помнить, что чемпионат для многих тысяч болельщиков со всего мира — это большой праздник", — сказал Путин на заседании наблюдательного совета оргкомитета по подготовке к ЧМ-2018.

    Путин и президент ФИФА Джанни Инфантино 3 мая осмотрели в Сочи Центр выдачи паспортов болельщика чемпионата мира по футболу и получили свои удостоверения. Путин прибыл в центр на автодроме в Адлерском районе Сочи, где его встретили Инфантино и глава Минкомсвязи Николай Никифоров. С помощью автомата электронной очереди министр распечатал Путину и Инфантино талоны, с которыми гости подошли к стойкам регистрации. Там операторы выдали гостям ID-карты.

    "Поздравляем вас с получением паспорта болельщика", — сказала оператор Путину, вручая паспорт.

    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Президент РФ Владимир Путин и президент FIFA Джанни Инфантино в Сочи

    В завершении Путин и Инфантино сфотографировались вместе с сотрудниками центра, глава государства поблагодарил молодых людей, работающих в центре, и пожелал им удачи.

    Ранее сообщалось о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию последнего стадиона из принимающих чемпионат мира по футболу 2018 год в России — арены в Самаре на 45 тысяч зрителей. Стадион в Самаре примет встречи группового этапа Коста-Рика — Сербия, Дания — Австралия, Уругвай — Россия, Сенегал — Колумбия, также на нем пройдут один матч 1/8 финала и один четвертьфинал.

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