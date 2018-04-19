Спорт и культура: рейтинг событий во время ЧМ-2018

За два месяца до начала Чемпионата мира по футболу аналитическое агентство ТурСтат составило рейтинг представлен по результатам анализа популярности и уникальности культурных событий в городах проведения ЧМ-2018. РИА Новости | Перейти в фотобанк В сети выложили официальный гимн ЧМ-2018

Рейтинг представлен по результатам анализа популярности и уникальности культурных событий. Топ лучших культурных событий возглавили выставки в Москве, Петербурге и Нижнем Новгороде.

Согласно исследованию, в первую десятку культурных событий в музеях к ЧМ-2018, помимо трех городов-лидеров, входят выставки в Саранске, Краснодаре, Самаре, Волгограде и Калининграде.

Мероприятия в городах проведения Чемпионата Мира по футболу начнутся в разное время и будут проходить до августа — октября.

Топ-10 событий в российских музеях к ЧМ-2018:

— выставка об истории отечественного футбола, ВДНХ (Москва): 1 июня — 7 октября 2018;

— выставка "Спорт в советском фарфоре, графике", Русский музей (Санкт-Петербург): 25 апреля — 30 июля 2018;

— выставка "Родченко и Степанова. Футбол", Пушкинский музей (Москва): 5 июня —15 июля 2018;

— выставка "Юрген Теллер. Россия. Чемпионат мира по футболу", Гараж (Москва): 12 июня — 19 августа 2018;

— фотовыставка "Гол", Арсенал (Нижний Новгород): до 26 августа 2018;

— выставка плакатов Чемпионатов мира по футболу, музей Воронина (Саранск): до 14 июля 2018;

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— выставка "Футбольный марафон", музей Фелицина (Краснодар): до 14 июля 2018;

— выставка "Крылья будущего", МВЦ "Самара Космическая" (Самара): до 31 августа 2018;

— выставка "Калининград: спортивная фоторетроспектива", ГАКО (Калининград): до сентября 2018;

— акция "Футбольная ночь", музей Машкова (Волгоград): 15 июня 2018.