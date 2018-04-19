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    Спорт и культура: рейтинг событий во время ЧМ-2018

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    Рейтинг представлен по результатам анализа популярности и уникальности культурных событий в городах проведения матчей ЧМ-2018. Топ лучших культурных событий возглавили выставки в Москве, Петербурге и Нижнем Новгороде.
    Презентация официального поезда ЧМ-2018 по футболу
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    За два месяца до начала Чемпионата мира по футболу аналитическое агентство ТурСтат составило рейтинг представлен по результатам анализа популярности и уникальности культурных событий в городах проведения ЧМ-2018.

    Кубок ЧМ-2018 по футболу
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    В сети выложили официальный гимн ЧМ-2018

    Рейтинг представлен по результатам анализа популярности и уникальности культурных событий. Топ лучших культурных событий возглавили выставки в Москве, Петербурге и Нижнем Новгороде.

    Согласно исследованию, в первую десятку культурных событий в музеях к ЧМ-2018, помимо трех городов-лидеров, входят выставки в Саранске, Краснодаре, Самаре, Волгограде и Калининграде.

    Мероприятия в городах проведения Чемпионата Мира по футболу начнутся в разное время и будут проходить до августа — октября.

    Топ-10 событий в российских музеях к ЧМ-2018:

    — выставка об истории отечественного футбола, ВДНХ (Москва): 1 июня — 7 октября 2018;

    — выставка "Спорт в советском фарфоре, графике", Русский музей (Санкт-Петербург): 25 апреля — 30 июля 2018;

    — выставка "Родченко и Степанова. Футбол", Пушкинский музей (Москва): 5 июня —15 июля 2018;

    — выставка "Юрген Теллер. Россия. Чемпионат мира по футболу", Гараж (Москва): 12 июня — 19 августа 2018;

    — фотовыставка "Гол", Арсенал (Нижний Новгород): до 26 августа 2018;

    — выставка плакатов Чемпионатов мира по футболу, музей Воронина (Саранск): до 14 июля 2018;

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    — выставка "Футбольный марафон", музей Фелицина (Краснодар): до 14 июля 2018;

    — выставка "Крылья будущего", МВЦ "Самара Космическая" (Самара): до 31 августа 2018;

    — выставка "Калининград: спортивная фоторетроспектива", ГАКО (Калининград): до сентября 2018;

    — акция "Футбольная ночь", музей Машкова (Волгоград): 15 июня 2018.

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