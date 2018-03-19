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    Украинка Костюк установила персональный рекорд в рейтинге WTA

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    Пятнадцатилетняя теннисистка Марта Костюк поднялась сразу на 33 позиции и занимает 152 позицию в рейтинге WTA - Всемирной теннисной ассоциации.
    Марта Костюк
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    КИЕВ, 19 мар — РИА Новости Украина. Пятнадцатилетняя теннисистка Марта Костюк установила новый личный рекорд, поднявшись на 33 позиции в рейтинге WTA — Всемирной теннисной ассоциации.

    Украинка занимает 152 позицию.

    Первая ракетка Украины Элина Свитолина сохранила за собой четвертую строчку мирового рейтинга. 

    Цуренко и Козлова потеряли по одной позиции и занимают 41 и 63 места соответственно. Катерина Бондаренко осталась 73-й.

    Первое место в мире занимает румынка Симона Халеп.

    Напомним, ранее Марта Костюк объявила бойкот турнирам в России. 


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