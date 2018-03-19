Украинка Костюк установила персональный рекорд в рейтинге WTA

КИЕВ, 19 мар — РИА Новости Украина. Пятнадцатилетняя теннисистка Марта Костюк установила новый личный рекорд, поднявшись на 33 позиции в рейтинге WTA — Всемирной теннисной ассоциации.

Украинка занимает 152 позицию.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина сохранила за собой четвертую строчку мирового рейтинга.

Цуренко и Козлова потеряли по одной позиции и занимают 41 и 63 места соответственно. Катерина Бондаренко осталась 73-й.

Первое место в мире занимает румынка Симона Халеп.

Напомним, ранее Марта Костюк объявила бойкот турнирам в России.



