Украинка выиграла теннисный турнир в Мексике и заработала крупные призовые

КИЕВ, 4 мар — РИА Новости Украина. Украинская теннисистка Леся Цуренко победила на турнире Abierto Mexicano Telcel в Акапулько (Мексика) с призовым фондом в 250 тысяч долларов.

В финале Цуренко, которая является второй ракеткой Украины, в трех сетах победила Штефани Фогеле из Швейцарии: 5:7, 7:6, 6:2.

На пути к финалу Леся одолела американку Лорен Дэвис (6:4, 6:1), представительниц Автралии Арину Родионову (6:3, 6:1) и Дарью Гаврилову (6:2, 6:4) и француженку Кристину Младенович (6:2, 6:2).

В прошлом году Цуренко также выиграла турнир в Акапулько.

Победа принесла украинке 43 тысячи долларов призовых и 280 рейтинговых очков.