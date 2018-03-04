наверх
04.03.201807:53
Курсы валют НБУ
  • USD26.54- 0.13
  • EUR32.67+ 0.21
Рубрики
Ещё
    Спорт

    Украинка выиграла теннисный турнир в Мексике и заработала крупные призовые

    155
    Второй ракетке Украины Лесе Цуренко понадобилось три сета, чтобы одолеть швейцарку Штефани Фогеле со счетом 5:7, 7:6, 6:2.
    Леся Цуренко. Архивное фото
    Официальный сайт Леси Цуренко

    КИЕВ, 4 мар — РИА Новости Украина. Украинская теннисистка Леся Цуренко победила на турнире Abierto Mexicano Telcel в Акапулько (Мексика) с призовым фондом в 250 тысяч долларов.

    Матч Свитолиной и Цуренко
    UKRAINE SPORT / YouTube
    Ошибка судьи на турнире в Цинциннати довела Цуренко до слез

    В финале Цуренко, которая является второй ракеткой Украины, в трех сетах победила Штефани Фогеле из Швейцарии: 5:7, 7:6, 6:2.

    На пути к финалу Леся одолела американку Лорен Дэвис (6:4, 6:1), представительниц Автралии Арину Родионову (6:3, 6:1) и Дарью Гаврилову (6:2, 6:4) и француженку Кристину Младенович (6:2, 6:2).

    В прошлом году Цуренко также выиграла турнир в Акапулько.

    Победа принесла украинке 43 тысячи долларов призовых и 280 рейтинговых очков.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Штурм палаточного городка под Радой
    Зачистка палаточного городка под Радой
    Ученики
    Дело - труба! В Украине кризис с газом
    Молоток судьи
    Закон о языке: КСУ создал прецедент
    Снегопад в Одессе
    Украина остановилась в снежных заносах