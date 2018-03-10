Агнешка Радваньская из Польши победила украинку Лесю Цуренко — 2:6, 7:5, 6:3 во втором раунде Открытого чемпионата Австралии. Двукратная победительница турниров Большого шлема испанка Гарбинье Мугуруса не смогла выйти в третий круг турнира.
Встреча украинских теннисисток Элины Свитолиной и Леси Цуренко на турнире в Цинциннати был полна драматизма. В концовке матча, на втором матчболе мяч после удара Свитолиной ушел в аут, но судья отдал очко Элине, а с ней и победу в матче.
Матч неожиданно начался с того, что Свитолина почти без борьбы проиграла свою подачу, но дальше она выиграла шесть подряд геймов и взяла первый сет. Во втором сете упустив в седьмом гейме свою подачу, Цуренко так и не удалось ее отыграть.
Теннисистка обыграла американку Элисон Риске, посеянную на турнире под 5-м номером, со счетом 3:6, 6:4, 6:0. В полуфинале Цуренко встретится с победительницей матча Виктория Голубич (Швейцария) - Анетт Контавейт (Эстония).
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".