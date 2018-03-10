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Матч неожиданно начался с того, что Свитолина почти без борьбы проиграла свою подачу, но дальше она выиграла шесть подряд геймов и взяла первый сет. Во втором сете упустив в седьмом гейме свою подачу, Цуренко так и не удалось ее отыграть.