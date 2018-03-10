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    Леся Цуренко

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 32
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    Леся Цуренко. Архивное фото
    Украинка выиграла теннисный турнир в Мексике и заработала крупные призовые
    06:21 04.03.2018
    331
    Второй ракетке Украины Лесе Цуренко понадобилось три сета, чтобы одолеть швейцарку Штефани Фогеле со счетом 5:7, 7:6, 6:2.
    Леся Цуренко. Архивное фото
    Украинка Цуренко уверенно вышла в финал теннисного турнира в Акапулько
    06:53 03.03.2018
    71
    Седьмая ракетка турнира Леся Цуренко в полуфинальном матче переиграла третью сеяную Дарью Гаврилову из Австралии со счетом 6:2, 6:4.
    Леся Цуренко. Архивное фото
    Вторая ракетка Украины проиграла во втором круге Australian Open
    08:16 18.01.2018
    108
    Агнешка Радваньская из Польши победила украинку Лесю Цуренко — 2:6, 7:5, 6:3 во втором раунде Открытого чемпионата Австралии. Двукратная победительница турниров Большого шлема испанка Гарбинье Мугуруса не смогла выйти в третий круг турнира.
    Леся Цуренко
    Украинка Цуренко обыграла россиянку в первом круге Australian Open
    11:50 16.01.2018
    80
    Российская теннисистка Наталья Вихлянцева в трех сетах уступила украинке Лесе Цуренко – 6:3, 3:6, 4:6. Поединок на Открытом чемпионате Австралии продолжался 1 час 48 минут.
    Украинская теннисистка Леся Цуренко
    Украинская теннисистка опубликовала сексуальное фото в купальнике
    12:22 22.12.2017
    587
    Перед стартом интенсивного сезона вторая ракетка Украины Леся Цуренко отправилась на отдых в Объединенные Арабские Эмираты.
    Элина Свитолина. Архивное фото
    Свитолина и Цуренко не помогут сборной Украины на турнире в Австралии
    00:38 12.12.2017
    175
    Капитан сборной Украины Михаил Филима сообщил в комментарии СМИ, что у титулованных украинских теннисисток весомые причины пропустить матч первого раунда Второй Мировой группы Кубка Федерации.
    Матч Свитолиной и Цуренко
    Ошибка судьи на турнире в Цинциннати довела Цуренко до слез 
    10:02 17.08.2017
    391
    Встреча украинских теннисисток Элины Свитолиной и Леси Цуренко на турнире в Цинциннати был полна драматизма. В концовке матча, на втором матчболе мяч после удара Свитолиной ушел в аут, но судья отдал очко Элине, а с ней и победу в матче.
    Элина Свитолина. Архивное фото
    Украинский теннис в Цинцинати. Свитолина легко разобралась с Цуренко
    08:17 17.08.2017
    157
    Матч неожиданно начался с того, что Свитолина почти без борьбы проиграла свою подачу, но дальше она выиграла шесть подряд геймов и взяла первый сет. Во втором сете упустив в седьмом гейме свою подачу, Цуренко так и не удалось ее отыграть.
    Леся Цуренко в поединке матча Кубка Федерации по теннису Украина - Австралия
    Украинке Цуренко обыграла россиянку Павлюченкову на старте турнира в Цинциннати
    22:30 14.08.2017
    84
    В первом круге турнира украинка Леся Цуренко обыграла россиянку Анастасию Павлюченкову со счетом 7:5, 6:7 (6:8), 0:6. Матч продолжался 2 часа 41 минуту.
    Леся Цуренко
    Две украинки вошли в Топ-30 сильнейших теннисисток планеты
    00:50 18.07.2017
    199
    Элина Свитолина расположилась на шестой позиции, а Леся Цуренко установила личный рекорд - она впервые вошла в "тридцатку" обновленного рейтинга WTA.
    Элина Свитолина. Архивнео фото
    Свитолина и Цуренко повторили рекорд Украины на Уимблдоне 1993 года
    23:27 06.07.2017
    282
    Первая ракетка Украины Элина Свитлина прошла Эшли Барти и Франческу Скьявоне, не проиграв ни сета. Леся Цуренко дважды провела максимальное количество партий, выбив Юлию Гёргес и Викторию Голубич.
    Леся Цуренко
    Украинская теннисистка разгромила россиянку на "Ролан Гаррос"
    17:26 31.05.2017
    146
    Леся Цуренко одолела Екатерину Макарову в матче второго круга - 2:6, 2:6. Теннисистки провели на корте 1 час 11 минут. В следующем круге она сыграет с представительницей Латвии.
    Леся Цуренко. Архивное фото
    Украинка Цуренко выиграла теннисный турнир в мексиканском Акапулько
    06:45 05.03.2017
    204
    Леся Цуренко, посеянная под седьмым номером, в финальном матче обыграла вторую ракетку соревнований француженку Кристину Младенович со счетом 6:1, 7:5. Встреча продолжалась 1 час 21 минуту.
    Леся Цуренко
    Украинка Цуренко стала финалисткой турнира в Акапулько
    16:39 04.03.2017
    41
    Согласно информации, при счете 5:0 соперница украинки отказалась от продолжения борьбы. Соперницей второй ракетки Украины в финале станет французская теннисистка Младенович.
    Украинская теннисистка Леся Цуренко. Архивное фото
    Цуренко уступила на старте Australian Open первой ракетке мира
    13:22 16.01.2017
    26
    В понедельник Лесю Цуренко в трех сетах одолела немецкая теннисистка, первый номер посева и действующая победительница Australian Open Ангелика Кербер – 6:2, 5:7, 6:2.
    Леся Цуренко
    Цуренко вышла в финал теннисного турнира в австралийском Хобарте
    11:34 12.01.2017
    47
    Украинка Леся Цуренко вышла в полуфинал престижного теннисного турнира в австралийском Хобарте, обыграв в четвертьфинале американку Шелби Роджерс.
    Леся Цуренко. Архивное фото
    Цуренко вышла в финал квалификации Кубка Кремля, обыграв россиянку
    19:12 16.10.2016
    183
    В полуфинале украинка Леся Цуренко обыграла россиянку Елизавету Куличкову со счетом 6:7 (4:7), 3:6. В финале квалификации она сыграет с победительницей встречи Вероника Сепеде Ройг — Ирина Хромачева.
    Украинка Леся Цуренко победила на турнире International в Гуанчжоу. Видео
    Украинка Леся Цуренко победила на турнире International в Гуанчжоу 
    00:48 25.09.2016
    110
    Украинская теннисистка Леся Цуренко стала победительницей турнира International в китайском Гуанчжоу. В финале она обыграла Елену Янкович. Судьба встречи решилась в трех сетах.
    Леся Цуренко. Архивное фото
    Цуренко вышла в финал теннисного турнира в Гуанчжоу
    17:56 23.09.2016
    27
    В финале теннисного турнира украинка Леся Цуренко сыграет со второй ракеткой турнира сербкой Еленой Янкович. Призовой фонд турнира составляет 225 тысяч долларов.
    Леся Цуренко. Архивное фото
    Цуренко вышла в полуфинал теннисного турнира в Гуанчжоу
    12:11 22.09.2016
    75
    Теннисистка обыграла американку Элисон Риске, посеянную на турнире под 5-м номером, со счетом 3:6, 6:4, 6:0. В полуфинале Цуренко встретится с победительницей матча Виктория Голубич (Швейцария) - Анетт Контавейт (Эстония).
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    Леся Цуренко. Архивное фото
    Украинка выиграла теннисный турнир в Мексике и заработала крупные призовые
    06:21 04.03.2018
    331
    Второй ракетке Украины Лесе Цуренко понадобилось три сета, чтобы одолеть швейцарку Штефани Фогеле со счетом 5:7, 7:6, 6:2.
    Леся Цуренко. Архивное фото
    Украинка Цуренко уверенно вышла в финал теннисного турнира в Акапулько
    06:53 03.03.2018
    71
    Седьмая ракетка турнира Леся Цуренко в полуфинальном матче переиграла третью сеяную Дарью Гаврилову из Австралии со счетом 6:2, 6:4.
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