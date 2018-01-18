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    Вторая ракетка Украины проиграла во втором круге Australian Open

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    Агнешка Радваньская из Польши победила украинку Лесю Цуренко — 2:6, 7:5, 6:3 во втором раунде Открытого чемпионата Австралии. Двукратная победительница турниров Большого шлема испанка Гарбинье Мугуруса не смогла выйти в третий круг турнира.
    Леся Цуренко. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 18 янв — РИА Новости Украина. Украинская теннисистка Леся Цуренко проиграла во втором раунде Открытого чемпионата Австралии (Australian Open).

    Украинка уступила представительнице Польши Агнешке Радваньской со счетом 6:2, 5:7, 3:6.

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    Кроме того, двукратная победительница турниров Большого шлема испанка Гарбинье Мугуруса не смогла выйти в третий круг турнира, уступив представительнице Тайваня Си Сувэй. В поединке, состоявшемся в Мельбурне в четверг, Мугуруса, посеянная на турнире под 3-м номером, проиграла сопернице в двух партиях со счетом 6:7 (1:7), 4:6. 

    Француженка Каролин Гарсия, восьмая сеяная, взяла верх над чешкой Маркетой Вондроушовой — 6:7 (3:7), 6:2, 8:6. Шестая ракетка соревнований Каролина Плишкова из Чехии во втором круге оказалась сильнее бразильянки Беатрис Хаддад Майи — 6:1, 6:1, сообщает Р-Спорт.

    Пробилась в третий раунд Australian Open американка Бернарда Пера, обыгравшая Йоханну Конту (Великобритания, 9) — 6:4, 7:5. Люция Шафаржова (Чехия, 29) победила Сорану Кырстя (Румыния) — 6:2, 6:4.

    Результаты других матчей дня: Барбора Стрыцова (Чехия, 20) — Лара Арруабаррена (Испания) — 6:3, 6:4; Александра Соснович (Белоруссия) — Мирьяна Лючич-Барони (Хорватия, 28) — 6:3, 6:1.

    Вторая ракетка Украины Леся Цуренко успешно преодолела барьер первого раунда на Открытом чемпионате Австралии по теннису в Мельбурне.

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