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    Уимблдонский теннисный турнир

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 23
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    Российские теннисистки Е. Макарова и Е. Веснина - победительницы Уимблдона
    Россиянки Веснина и Макарова впервые выиграли Уимблдонский турнир
    03:48 16.07.2017
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    Российская пара, получившая второй номер посева на турнире, в финале разгромила Монику Никулеску и Чжань Хаоцин (Румыния/Тайвань, 9-й номер посева). Встреча продолжалась 54 минуты и завершилась победой российских теннисисток со счетом 6:0, 6:0.
    На Уимблдоне теннисистка предложила зрителю сыграть, его одели и вывели на корт. Видео
    На Уимблдоне теннисистка заставила назойливого зрителя играть против нее 
    01:49 16.07.2017
    375
    Бывшая первая ракетка мира, бельгийская теннисистка Ким Клейстерс заставила раздававшего советы зрителя принимать свою подачу во время матча легенд на Уимблдоне.
    Роджер Федерер
    Федерер вышел в финал Уимблдона
    21:51 14.07.2017
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    Швейцарец Роджер Федерер в матче 1/2 финала обыграл чеха Томаша Бердыха - 7:6 (7:4), 7:6 (7:4), 6:4. Поединок продолжался 2 часа 18 минут.
    Маскарад на Уимблдоне: болельщик в костюме ястреба шокировал публику 
    15:44 12.07.2017
    275
    Болельщик Уимблдона Крис Фава не изменят своим традициям и уже который год подряд приходит посмотреть на лучших теннисистов планеты в различных маскарадных костюмах.
    Элина Свитолина. Архивное фото
    Свитолина прокомментировала свою победу в третьем раунде Уимблдона
    05:44 08.07.2017
    254
    Первая ракетка Украины похвалила себя за результат в Лондоне. Элина Свитолина напомнила, что несколько недель назад у нее "были опасения из-за травмы ахилла".
    Выступление украинской теннисистки Элины Свитолиной на Уимблдоне
    Свитолина пробилась в 1/8 финала Уимблдонского теннисного турнира
    22:13 07.07.2017
    105
    В 1/8 финала травяного турнира Большого шлема Элина Свитолина сыграет с победительницей матча между латвийкой Еленой Остапенко (13) и итальянкой Камилой Джорджи.
    Элина Свитолина. Архивнео фото
    Свитолина и Цуренко повторили рекорд Украины на Уимблдоне 1993 года
    23:27 06.07.2017
    282
    Первая ракетка Украины Элина Свитлина прошла Эшли Барти и Франческу Скьявоне, не проиграв ни сета. Леся Цуренко дважды провела максимальное количество партий, выбив Юлию Гёргес и Викторию Голубич.
    Элина Свитолина
    Свитолина уверенно вышла в третий круг Уимблдонского теннисного турнира
    23:30 05.07.2017
    83
    Украинка, посеянная под четвертым номером, во втором круге переиграла итальянку Франческу Скьявоне со счетом 6:3, 6:0. Встреча продолжалась 52 минуты.
    Выступление украинской теннисистки Элины Свитолиной на Уимблдоне
    Свитолина пробилась во второй круг Уимблдона
    18:39 03.07.2017
    63
    В матче первого раунда Элина Свитолина обыграла австралийку Эшли Барти со счетом 7:5, 7:6 (10:8), поединок продолжался 1 час 54 минуты.
    Британская теннисистка Габриэла Тейлор
    В Британии начали расследование отравления теннисистки Тейлор
    12:20 11.08.2016
    292
    Полиция рассматривает несколько версий отравления теннисистки. В частности есть подозрение, что Габриэла Тейлор могла стать жертвой преступников, желавших заработать на ставках, и отравили спортсменку, чтобы знать исход ее матча.
    Теннисист Энди Маррей
    Британец Маррей во второй раз выиграл Уимблдонский теннисный турнир
    20:12 10.07.2016
    59
    В финале соревнований Энди Маррей (второй номер посева) переиграл канадца Милоша Раонича (6) со счетом 6:4, 7:6 (7:3), 7:6 (7:2). Встреча продолжалась 2 часа 47 минут.
    Теннис
    Украинка Ястремская вышла в финал юниорского Уимблдона
    02:25 09.07.2016
    58
    16-летняя одесситка за право сыграть в финале сражалась с первым номером посева россиянкой Олесей Первушиной. В финале Уимблдона Даяна Ястремская сыграет с другой россиянкой – Анастасией Потаповой.
    Американская теннисистка Винус Уильямс
    Определились все четвертьфиналистки Уимблдонского теннисного турнира
    05:09 05.07.2016
    137
    В заключительном матче 1/8 финала американка Винус Уильямс одержала победу над испанкой Карлой Суарес-Наварро со счетом со счетом 7:6 (7:3), 6:4 и встретится в четвертьфинале с Ярославой Шведовой из Казахстана.
    Серена Уильямс. Архивное фото
    Серена Уильямс оштрафована за то, что попала ракеткой в оператора
    00:40 03.07.2016
    189
    Когда по окончании сета Уильямс села на скамейку за боковой линией, она отшвырнула свою ракетку назад, та проскользила по траве и приземлилась на колени телеоператору.
    Украинский теннисист Александр Долгополов
    Украинский теннисист Долгополов обыграл россиянина Донского на Уимблдоне
    19:57 27.06.2016
    88
    Следующим соперником Александра Долгополова, которому удалось пробиться во второй раунд Уимблдонского турнира, будет победитель матча Дэн Эванс (Великобритания) – Ян-Леннард Штруфф (Германия).
    Теннис
    Увеличен призовой фонд Уимблдона
    20:17 26.04.2016
    83
    Призовые финалистов турнира в одиночных разрядах выросли на 6,4% и составят по одному миллиону фунтов. В парном разряде у мужчин и женщин победители получат на 2,9% больше призовых, чем в прошлом году, - 350 тысяч фунтов.
    Сербский теннисист Новак Джокович. Архивное фото
    Теннисист Джокович извинился перед девочкой за крик на Уимблдоне
    07:26 09.07.2015
    262
    Когда Джокович отставал на одно очко от противника, он резко крикнул: "Полотенце", после чего резко бросил полотенце испуганной девочке. По его словам, он поговорил с ней и попросил прощения.
    Четвертьфинальные матчи на Уимблдоне
    Четвертьфинальные матчи на Уимблдоне 
    22:17 08.07.2015
    123
    На Уимболдоне определились полуфиналисты турнира. Накануне завершились четвертьфинальные матчи, победителями стали британец Энди Маррей и швейцарец Роджер Федерер.
    Теннис
    Украинские теннисисты узнали соперников на турнире "Уимблдон"
    07:46 27.06.2015
    156
    Украинские теннисисты на жеребьевке узнали, с кем сыграют в первом круге турнира Открытого чемпионата США по теннису "Уимблдона".
    Теннисистка Марион Бартоли стала победительницей Уимблдона
    Бартоли впервые в карьере выиграла турнир Большого Шлема - Уимблдон
    18:32 06.07.2013
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    Для Бартоли эта победа стала первой на турнирах серии Большого Шлема в карьере, ранее лучшим достижением француженки был выход в финал Уимблдона-2007.
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