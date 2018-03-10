Российская пара, получившая второй номер посева на турнире, в финале разгромила Монику Никулеску и Чжань Хаоцин (Румыния/Тайвань, 9-й номер посева). Встреча продолжалась 54 минуты и завершилась победой российских теннисисток со счетом 6:0, 6:0.
Полиция рассматривает несколько версий отравления теннисистки. В частности есть подозрение, что Габриэла Тейлор могла стать жертвой преступников, желавших заработать на ставках, и отравили спортсменку, чтобы знать исход ее матча.
В заключительном матче 1/8 финала американка Винус Уильямс одержала победу над испанкой Карлой Суарес-Наварро со счетом со счетом 7:6 (7:3), 6:4 и встретится в четвертьфинале с Ярославой Шведовой из Казахстана.
Призовые финалистов турнира в одиночных разрядах выросли на 6,4% и составят по одному миллиону фунтов. В парном разряде у мужчин и женщин победители получат на 2,9% больше призовых, чем в прошлом году, - 350 тысяч фунтов.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".