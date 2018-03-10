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    ОАЭ

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 188
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    Дрон Коммандор
    В ОАЭ Украина показала перспективный боевой гибридный дрон "Коммандор"
    09:46 01.03.2018
    550
    Беспилотник "Коммандор" может выполнять полеты максимальной продолжительностью не менее 1 часа, неся при этом до 30 килограммов полезной нагрузки.
    Анастасия Волочкова на отдыхе в ОАЭ
    Волочкова отметилась традиционным шпагатом на Ближнем Востоке
    17:51 23.02.2018
    1138
    Российская балерина Анастасия Волочкова разместила в интернете фото, на которых позирует в микро-купальнике на пляже и яхте в ОАЭ, разбрасывая ноги в своем фирменном шпагате.
    Логотип чемпионата мира по футболу 2018 года
    Участие Саудовской Аравии в ЧМ-2018 может оказаться под вопросом - СМИ
    05:38 21.02.2018
    617
    ФИФА внимательно следит за политическим вмешательством в футбол со стороны Саудовской Аравии, чья сборная является соперником России по группе А на чемпионате мира, и вскоре может провести встречу с представителями обеих стран.
    В столице ОАЭ произошла масштабная авария
    Масштабное ДТП в Абу-Даби: разбились сразу 44 автомобиля
    16:02 06.02.2018
    219
    По предварительной информации, причиной аварии стала плохая видимость из-за тумана. По данным СМИ, в результате аварии пострадали 22 человека.
    Три километра над пропастью - троллей в ОАЭ
    Три километра на "тарзанке". В ОАЭ запустили самый длинный троллей в мире 
    17:20 01.02.2018
    433
    В Объединенных Арабских Эмиратах запустили самый длинный в мире троллей. Теперь экстремальным развлечением, также известным как зиплайн, могут воспользоваться все желающие.
    Космические новости в фотографиях, ноябрь 2017 года
    ОАЭ объявили о создании первого космического госпиталя
    10:30 30.01.2018
    257
    Космонавтам будут предоставлять медицинское лечение в космосе, но оно будет контролироваться на Земле с помощью нанотехнологий, заявила представитель министерства здравоохранения ОАЭ.
    ОАЭ поставили мировой рекорд по величине снаряда для фейерверка
    ОАЭ поставили мировой рекорд по величине снаряда для фейерверка 
    21:00 02.01.2018
    371
    Эмират ОАЭ Рас-Эль-Хайма поставил рекорд Книги Гиннеса во время новогоднего салюта по крупнейшему снаряду для фейерверка - в 1500 миллиметров.
    Искусственные острова в ОАЭ
    С воскресенья украинцы могут ездить в ОАЭ по безвизу
    03:14 31.12.2017
    453
    Туры из Украины в ОАЭ сейчас пользуются большим спросом, по популярности они находятся примерно на третьем-четвертом месте после Турции и Египта. В 2016 году ОАЭ посетили более 112 тысяч украинцев.
    Международный фестиваль фейерверков. Архивное фото
    ОАЭ готовят мировой рекорд по величине снаряда для фейерверка
    22:39 25.12.2017
    132
    Сообщается, что для рекорда на острове Аль Марджан салют будут запускать со 120 точек, над новогодним фейерверком работает команда инженеров и пиротехников из 30 человек.
    Украинская теннисистка Леся Цуренко
    Украинская теннисистка опубликовала сексуальное фото в купальнике
    12:22 22.12.2017
    587
    Перед стартом интенсивного сезона вторая ракетка Украины Леся Цуренко отправилась на отдых в Объединенные Арабские Эмираты.
    Бизнесмен в ОАЭ купил номера для своего авто за $3 млн
    Бизнесмен в ОАЭ купил номера для своего авто за $3 млн
    01:18 19.11.2017
    302
    Аукцион, на котором с молотка уходили эксклюзивные номера для машин, состоялся в Абу-Даби. Деньги от продажи всех номеров на аукционе - 15 миллионов долларов - пойдут на благотворительность.
    Сейсмограмма. Архивное фото
    Отголоски мощного землетрясения достигли Кувейта и ОАЭ
    21:58 12.11.2017
    1542Мощное землетрясение в Иране
    Пользователи соцсетей из эмиратов Дубая, Шарджи и Абу-Даби отмечают, что они ощущали слабые непродолжительные колебания. В некоторых районах Кувейта люди были вынуждены покинуть свои дома и оставаться на улице.
    Президент Украины Петр Порошенко и премьер-министра ОАЭ Мухаммед бин Рашид Аль Мактум
    Украина и ОАЭ договорились о безвизовом режиме
    11:58 02.11.2017
    1470
    Между Кабинетом министров Украины и правительством Объединенных Арабских Эмиратов был подписан Меморандум о взаимопонимании об отмене визовых требований. В прошлом году ОАЭ посетили более 112 тыс украинских туристов.
    Встреча Александра Лукашенко и Петра Порошенко в ОАЭ
    Стал известен предмет разговора Лукашенко и Порошенко в ОАЭ
    10:24 02.11.2017
    1142
    По словам Александра Лукашенко, товарооборот между Белоруссией и Украиной, "несмотря на разного рода проблемы и препятствия, составил больше 3 миллиардов долларов, наверное, где-то 3,5 миллиарда долларов".
    Официальный визит Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко
    Лукашенко и Порошенко провели встречу в ОАЭ
    09:16 02.11.2017
    384
    По информации СМИ, Лукашенко посещает ОАЭ с рабочим визитом. С рабочим визитом в ОАЭ 1-2 ноября находится и Порошенко. Ранее он совершил официальный визит в Саудовскую Аравию.
    Уничтожение наркотиков
    В ОАЭ задержаны пятеро украинцев за перевозку наркотиков
    12:48 10.08.2017
    157
    Как сообщили в СБУ, задержанные украинцы соглашались перевозить из Турции в ОАЭ медицинские препараты, которые оказались наркотиками.
    Вирус-вымогатель атаковал IT-системы компаний в разных странах
    СМИ сообщили, кто организовал хакерскую атаку на Катар
    05:51 17.07.2017
    283Дипломатическая блокада Катара
    По информации СМИ, представители американского разведывательного сообщества, проанализировав собранную информацию, подтвердили, что высокопоставленные члены правительства ОАЭ обсуждали 23 мая план хакерской атаки и его реализацию.
    Больница
    Паралимпиец из ОАЭ трагически погиб во время тренировки в Лондоне
    08:19 12.07.2017
    273
    Сообщается, что паралимпиец из ОАЭ Абдулла Хайаей трагически погиб из-за обрушения на него металлического столба. Инцидент произошел во время тренировки.
    Совещание глав МИД Египта, Саудовской Аравии, ОАЭ и Бахрейна. Архивное фото
    Арабские страны обвинили Катар в невыполнении соглашений 2013-2014 годов
    03:16 11.07.2017
    52Дипломатическая блокада Катара
    В соответствии с соглашениями, страны обязались воздержаться от поддержки каких-либо политических течений, которые несут угрозу для кого-либо из членов Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива.
    Флаг Катара
    Катар отверг требования арабских стран, бойкот продолжится
    21:12 05.07.2017
    205Дипломатическая блокада Катара
    Саудовская Аравия, Египет, Бахрейн и ОАЭ продолжат политический и экономический бойкот Катара, дополнительные меры в отношении Дохи будут предприняты после консультаций.
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    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
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    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Анастасия Волочкова на отдыхе в ОАЭ
    Волочкова отметилась традиционным шпагатом на Ближнем Востоке
    17:51 23.02.2018
    1138
    Российская балерина Анастасия Волочкова разместила в интернете фото, на которых позирует в микро-купальнике на пляже и яхте в ОАЭ, разбрасывая ноги в своем фирменном шпагате.
    Логотип чемпионата мира по футболу 2018 года
    Участие Саудовской Аравии в ЧМ-2018 может оказаться под вопросом - СМИ
    05:38 21.02.2018
    617
    ФИФА внимательно следит за политическим вмешательством в футбол со стороны Саудовской Аравии, чья сборная является соперником России по группе А на чемпионате мира, и вскоре может провести встречу с представителями обеих стран.
    Дрон Коммандор
    В ОАЭ Украина показала перспективный боевой гибридный дрон "Коммандор"
    09:46 01.03.2018
    550
    Беспилотник "Коммандор" может выполнять полеты максимальной продолжительностью не менее 1 часа, неся при этом до 30 килограммов полезной нагрузки.
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