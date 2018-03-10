ФИФА внимательно следит за политическим вмешательством в футбол со стороны Саудовской Аравии, чья сборная является соперником России по группе А на чемпионате мира, и вскоре может провести встречу с представителями обеих стран.
Пользователи соцсетей из эмиратов Дубая, Шарджи и Абу-Даби отмечают, что они ощущали слабые непродолжительные колебания. В некоторых районах Кувейта люди были вынуждены покинуть свои дома и оставаться на улице.
Между Кабинетом министров Украины и правительством Объединенных Арабских Эмиратов был подписан Меморандум о взаимопонимании об отмене визовых требований. В прошлом году ОАЭ посетили более 112 тыс украинских туристов.
По словам Александра Лукашенко, товарооборот между Белоруссией и Украиной, "несмотря на разного рода проблемы и препятствия, составил больше 3 миллиардов долларов, наверное, где-то 3,5 миллиарда долларов".
По информации СМИ, представители американского разведывательного сообщества, проанализировав собранную информацию, подтвердили, что высокопоставленные члены правительства ОАЭ обсуждали 23 мая план хакерской атаки и его реализацию.
В соответствии с соглашениями, страны обязались воздержаться от поддержки каких-либо политических течений, которые несут угрозу для кого-либо из членов Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
ФИФА внимательно следит за политическим вмешательством в футбол со стороны Саудовской Аравии, чья сборная является соперником России по группе А на чемпионате мира, и вскоре может провести встречу с представителями обеих стран.
Международный авиакосмический салон Dubai Airshow-2015 стартовал 8 ноября и продлится до 12 ноября в Объединенных Арабских Эмиратах. В экспозиции участвует и украинский военно-транспортный самолёт Ан-178.
Одна из крупнейших мировых авиакомпаний Emirates Airline совместно с экстремалами из группы Jetman Dubai сняли видеоролик о совместном полете людей и самолета самого большого в мире авиалайнера Airbus A380 в небе над Дубаи.