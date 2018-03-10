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    Samsung Group

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 52
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    Фактический глава корпорации Samsung Ли Чжэ Ён
    Приговоренный к тюрьме глава Samsung вышел на свободу
    09:40 05.02.2018
    115
    Суд снял с Ли Чжэ Ён большую часть обвинений во взяточничестве и коррупции, которые в прошлом году привели к импичменту бывшего президента Южной Кореи Пак Кын Хе.
    Samsung. Архивное фото
    В Сеуле эвакуировали офис Samsung из-за угрозы взрыва
    07:32 14.04.2017
    54
    По данным СМИ, в офисе компании, которая принадлежит Samsung Group, было сделано объявление об эвакуации. О каком именно здании идет речь, не ясно, однако известно, что оно находится в районе Сеочо на юге Сеула.
    Арест главы Samsung
    "Атака" журналистов на арестованного главу Samsung 
    14:42 17.02.2017
    150
    В попытке взять комментарий у арестованного топ-менеджера Samsung журналисты пытались протолкнуться сквозь охрану главы корпорации, однако последний не проронил ни слова.
    Реклама Galaxy Note 7 в магазине Samsung в Джакарте
    Samsung обнаружил причину неполадок аккумуляторов смартфонов Galaxy Note 7
    05:28 23.01.2017
    249
    Samsung взял на себя ответственность за неполадки, отметив, что причиной стали "недочеты проектирования аккумуляторов и технологического процесса сборки устройства".
    Samsung. Архивное фото
    Samsung вслед за смартфонами отзывает стиральные машины
    18:49 04.11.2016
    153
    По данным СМИ, у стиральных машин в процессе использования неожиданно отсоединялась верхняя крышка. Компания приняла решение отозвать с американского рынка 2,8 миллиона машин после многочисленных жалоб.
    Facebook и Samsung осваивают виртуальную реальность. Видео
    Facebook и Samsung осваивают виртуальную реальность 
    05:59 25.02.2016
    109
    Присутствие мобильных устройств на Всемирном мобильном конгрессе в Барселоне совершенно естественно, но в этом году компания Samsung пригласила на презентацию своих новинок Марка Цукерберга. А причина – в развитии технологий виртуальной реальности.
    Apple. Архивное фото
    Apple обошел Samsung по количеству продаж на мировом рынке смартфонов
    19:21 03.03.2015
    176
    По информации ресурса TechCrunch, Apple продал в четвертом квартале 74,8 миллиона смартфонов, в то время как корейский производитель Samsung - 73 миллиона.
    Завод корейской компании Samsung Electronics
    Глава Samsung попал в реанимацию из-за проблем с дыханием - агентство
    19:20 11.05.2014
    24
    Председатель правления крупнейшего южнокорейского концерна Samsung Group Ли Кун Хи в ночь на воскресенье попал в реанимацию из-за проблем с дыханием, передает агентство Ренхап со ссылкой на представителей компании.
    Завод корейской компании Samsung Electronics
    Samsung представила самую компактную беззеркальную фотокамеру в мире
    11:25 19.03.2014
    16
    Компания Samsung анонсировала самую легкую и тонкую в мире фотокамеру NX mini со сменными объективами и 20,5-мегапиксельной матрицей, говорится в сообщении компании.
    Версия смартфона Samsung Galaxy S4 с корпусом из золота
    Уязвимость в Samsung Galaxy дает доступ к файлам пользователя
    11:05 13.03.2014
    18
    В мобильных устройствах компании Samsung, входящих в серию Galaxy, обнаружена уязвимость, позволяющая получить доступ ко всей информации пользователя на внутренней памяти, говорится в блоге организации Free Software Foundation.
    Завод корейской компании Samsung Electronics
    Samsung выпустит смартфон с экраном разрешением Quad HD в 2014 году
    15:32 31.01.2014
    7
    Компания Samsung подтвердила, что в 2014 году выпустит смартфон с решением экрана Quad HD (2560x1600 точек).
    Завод корейской компании Samsung Electronics
    Смартфон Samsung Galaxy S5 будет выпущен в двух вариантах – СМИ
    12:42 14.01.2014
    16
    Компания Samsung может представить две версии смартфона Galaxy S5 с металлическим и пластиковым корпусами, а также разными процессорами – Exynos 6 и Qualcomm Snapdragon 805.
    Компания Apple
    Присяжные в США снизили штраф Samsung в споре с Apple до $290 млн
    09:03 22.11.2013
    5
    Суд присяжных в Калифорнии по итогам дополнительного патентного разбирательства между компаниями Apple и Samsung оштрафовал южнокорейскую компанию на 290 миллионов долларов.
    Samsung Galaxy Note
    СМИ: Samsung работает над сгибаемыми смартфонами
    15:43 06.11.2013
    7
    На конференции Samsung Analyst Day были озвучены планы компании по работе над носимыми компьютерами, смартфонами со сгибающимися дисплеями, а также уделять больше внимания разработке программного обеспечения.
    Samsung
    Samsung выпустила первый в мире смартфон с изогнутым дисплеем
    08:25 09.10.2013
    12
    Края экрана Galaxy Round изогнуты, что позволяет отображать на них информацию при отключении основного дисплея и управлять смартфоном касаниями пальцами боковой части дисплея.
    Компания Apple
    СМИ: Apple может сократить заказы у Samsung на чипы для iPhone
    13:59 30.09.2013
    5
    Компания Apple планирует сократить объем заказов на производство чипов для следующих поколений iPhone у южнокорейской Samsung и перевести большую часть производства компонентов на заводы тайваньской TSMC.
    Версия смартфона Samsung Galaxy S4 с корпусом из золота
    Samsung анонсировала золотой Galaxy S4 для стран Ближнего Востока
    17:36 25.09.2013
    22
    Технические характеристики устройства остались без изменений. Также пока нет информации о том, будет ли он продаваться за пределами ближневосточного региона.
    Завод корейской компании Samsung Electronics
    Samsung выпустила планшет с самым быстрым процессором
    11:33 05.09.2013
    32
    Компания Samsung представила планшет Galaxy Note 10.1 (2014 edition) с максимальным для 10-дюймовых планшетов разрешением и топовым процессором на мероприятии Samsung Unpacked 2013 Episode 2 в Берлине и Нью-Йорке.
    Samsung Galaxy Note
    Samsung назвал Galaxy Note вторым по важности среди устройств компании
    11:10 05.09.2013
    5
    Линейка Galaxy Note - второй по важности продукт в портфолио компании Samsung. Galaxy Note 3 также совместим с "умными часами" Samsung Galaxy Gear, также анонсированными в среду.
    Samsung представила Galaxy Note 3, снимающий видео Full HD
    21:50 04.09.2013
    5
    Новый Galaxy Note улучшен по всем параметрам: сделан более тонким, легким, обладающим большим экраном, более быстрым и дольше работающим от аккумулятора.
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