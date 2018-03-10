По данным СМИ, в офисе компании, которая принадлежит Samsung Group, было сделано объявление об эвакуации. О каком именно здании идет речь, не ясно, однако известно, что оно находится в районе Сеочо на юге Сеула.
По данным СМИ, у стиральных машин в процессе использования неожиданно отсоединялась верхняя крышка. Компания приняла решение отозвать с американского рынка 2,8 миллиона машин после многочисленных жалоб.
Присутствие мобильных устройств на Всемирном мобильном конгрессе в Барселоне совершенно естественно, но в этом году компания Samsung пригласила на презентацию своих новинок Марка Цукерберга. А причина – в развитии технологий виртуальной реальности.
Председатель правления крупнейшего южнокорейского концерна Samsung Group Ли Кун Хи в ночь на воскресенье попал в реанимацию из-за проблем с дыханием, передает агентство Ренхап со ссылкой на представителей компании.
В мобильных устройствах компании Samsung, входящих в серию Galaxy, обнаружена уязвимость, позволяющая получить доступ ко всей информации пользователя на внутренней памяти, говорится в блоге организации Free Software Foundation.
На конференции Samsung Analyst Day были озвучены планы компании по работе над носимыми компьютерами, смартфонами со сгибающимися дисплеями, а также уделять больше внимания разработке программного обеспечения.
Компания Apple планирует сократить объем заказов на производство чипов для следующих поколений iPhone у южнокорейской Samsung и перевести большую часть производства компонентов на заводы тайваньской TSMC.
Компания Samsung представила планшет Galaxy Note 10.1 (2014 edition) с максимальным для 10-дюймовых планшетов разрешением и топовым процессором на мероприятии Samsung Unpacked 2013 Episode 2 в Берлине и Нью-Йорке.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".