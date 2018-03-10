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    Samsung Galaxy

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 11
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    Стали известны цветовые варианты Samsung Galaxy S8 и S8 Plus
    Стали известны цветовые варианты Samsung Galaxy S8 и S8 Plus
    15:43 20.03.2017
    143
    Новинками Samsung Galaxy S8 и S8 Plus стали варианты цветового исполнения устройств. Известно о трех цветовых вариантах: Black Sky, Orchid Grey и Arctic Silver.
    Версия смартфона Samsung Galaxy S4 с корпусом из золота
    Samsung анонсировала золотой Galaxy S4 для стран Ближнего Востока
    17:36 25.09.2013
    22
    Технические характеристики устройства остались без изменений. Также пока нет информации о том, будет ли он продаваться за пределами ближневосточного региона.
    Samsung представила Galaxy Note 3, снимающий видео Full HD
    21:50 04.09.2013
    5
    Новый Galaxy Note улучшен по всем параметрам: сделан более тонким, легким, обладающим большим экраном, более быстрым и дольше работающим от аккумулятора.
    Планшет
    Компания Samsung анонсировала третье поколение планшета Galaxy Tab
    14:24 29.04.2013
    7
    Южнокорейская компания Samsung анонсировала третье поколение Android-планшета Galaxy Tab с 7-дюймовым дисплеем, который отличается более компактным корпусом и меньшим весом по сравнению с предшественником.
    Apple iPhone 5
    Apple может начать производство нового iPhone во втором квартале
    14:25 03.04.2013
    7
    Обновленный смартфон сохранит дизайн iPhone 5, однако технические характеристики устройства будут усовершенствованы. Ожидается, что Apple использует более мощный процессор и камеру с большим разрешением.
    Завод корейской компании Samsung Electronics
    Samsung представит четвертое поколение Galaxy S
    07:33 14.03.2013
    8
    Как ожидается, технические характеристики Galaxy S будут подтянуты к топовым Android-смартфонам других производителей.
    Samsung Galaxy Note
    Новый смартфон Samsung сможет регистрировать движения глаз - СМИ
    11:52 05.03.2013
    6
    Новый флагманский смартфон Galaxy S IV компании Samsung сможет регистрировать движения глаз пользователя, что в частности, позволит просматривать длинные документы и веб-страницы, не прикасаясь к устройству.
    Apple iPhone 5
    Стив Возняк считает, что Apple проигрывает "смартфонную" войну Samsung
    16:01 08.02.2013
    29
    "Мне кажется, по количеству функций Apple заметно отстает на рынке смартфонов. Другие уже опомнились, активно догоняют и опережают. Samsung - великий конкурент, именно потому, что делает великолепные продукты", - сказал Возняк.
    Samsung Galaxy Note
    Samsung может выпустить более дешевую версию устройства Galaxy Note II
    17:48 04.12.2012
    14
    Помимо отказа от сенсорного пера, в более доступной модификации Galaxy Note II производитель может отказаться от использования Super AMOLED-экрана в пользу более дешевой альтернативы, отмечает SamMobile.
    Samsung официально анонсировала компактный смартфон Galaxy S III Mini
    22:20 11.10.2012
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    В отличие от Apple, которая, как правило, выпускает по одной версии смартфона iPhone за сезон, Samsung стремится расширить свое присутствие в этом сегменте за счет различных форматов устройства и операционных систем.
    Планшетный компьютер Samsung Galaxy Tab
    Samsung добилась пересмотра запрета на продажи Galaxy Tab 10.1 в США
    14:28 29.09.2012
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    Апелляционный суд США отправил на пересмотр в нижестоящий суд дело о запрете продаж на американском рынке планшетного компьютера Samsung Galaxy Tab 10.1, который был наложен из-за патентных претензий компании Apple.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
    0
    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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