Южнокорейская компания Samsung анонсировала третье поколение Android-планшета Galaxy Tab с 7-дюймовым дисплеем, который отличается более компактным корпусом и меньшим весом по сравнению с предшественником.
Обновленный смартфон сохранит дизайн iPhone 5, однако технические характеристики устройства будут усовершенствованы. Ожидается, что Apple использует более мощный процессор и камеру с большим разрешением.
Новый флагманский смартфон Galaxy S IV компании Samsung сможет регистрировать движения глаз пользователя, что в частности, позволит просматривать длинные документы и веб-страницы, не прикасаясь к устройству.
"Мне кажется, по количеству функций Apple заметно отстает на рынке смартфонов. Другие уже опомнились, активно догоняют и опережают. Samsung - великий конкурент, именно потому, что делает великолепные продукты", - сказал Возняк.
Помимо отказа от сенсорного пера, в более доступной модификации Galaxy Note II производитель может отказаться от использования Super AMOLED-экрана в пользу более дешевой альтернативы, отмечает SamMobile.
В отличие от Apple, которая, как правило, выпускает по одной версии смартфона iPhone за сезон, Samsung стремится расширить свое присутствие в этом сегменте за счет различных форматов устройства и операционных систем.
Апелляционный суд США отправил на пересмотр в нижестоящий суд дело о запрете продаж на американском рынке планшетного компьютера Samsung Galaxy Tab 10.1, который был наложен из-за патентных претензий компании Apple.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".