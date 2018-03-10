После слов прокуроров о том, что за полученные в качестве взятки деньги он приобрел себе и своей жене два iPhone, нардеп взял слово и сказал: "Я работаю с 16 лет. Я не настолько голодранец, чтобы не купить себе два iPhone".
Чистая прибыль Apple за квартал составила 18 миллиардов долларов, а за октябрь-декабрь Apple продала 74,5 миллионов смартфонов iPhone, установив новый рекорд, также компания получила рекордную выручку от продаж Mac и магазина App Store.
Игра Flappy Bird с простой пиксельной графикой и незамысловатой задачей стала сенсацией рынка приложений последних двух недель, выйдя на первые позиции в глобальных рейтингах Apple App Store и Google Play.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".