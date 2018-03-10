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    Apple iPhone

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 90
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    Старт продаж iPhone X
    Назван срок жизни всех iPhone
    06:10 04.03.2018
    4151
    Компания Apple продала по всему миру более двух миллиардов смартфонов и компьютеров. При этом 750 миллионов устройств больше не используются.
    В Сети показали финальный дизайн iPhone 8
    СМИ сообщили, когда состоится презентация iPhone 8
    18:59 28.08.2017
    238
    По информации американских СМИ, кроме трех новых моделей, iPhone 8 Apple также покажет часы Apple Watch с поддержкой LTE и телевизионную приставку AppleTV 5.
    Секретарь комитета ВР по вопросам финансовой политики и банковской деятельности Максим Поляков
    Нардеп Поляков назвал "голодранцами" всех, кто не может купить два iPhone
    13:53 21.07.2017
    1780
    После слов прокуроров о том, что за полученные в качестве взятки деньги он приобрел себе и своей жене два iPhone, нардеп взял слово и сказал: "Я работаю с 16 лет. Я не настолько голодранец, чтобы не купить себе два iPhone".
    Apple. Архивное фото
    Apple решила обновить iPhone к 10-летию смартфона
    18:31 18.04.2017
    389
    Для модернизированного смартфона Apple тестирует новый тип экрана, изогнутое стекло и материалы из нержавеющей стали, а также более продвинутые камеры.
    Первый женский патриотический iPhone 7 в РФ
    Кожа анаконды и золото. В России к 8 Марта выпустили патриотический iPhone
    11:21 07.03.2017
    301
    Стоимость телефона составляет 199 000 рублей (более 3,4 тысячи долларов) при объеме памяти в 32 Гб. Разработчики сообщили, что думали о Наталье Поклонской - ее красота и женственность вдохновляли их.
    Презентация нового iPhone 7
    Контрабанда iPhone 7: нужно не искать виновных, а упрощать закон - Валеев
    14:43 05.10.2016
    771
    Директор ассоциации информационных технологий Украины Виктор Валеев в эфире Голоса Столицы спрогнозировал, что после старта официальных продаж в Украине окажется не менее миллиона моделей iPhone 7.
    Эволюция iPhone. Инфографика
    Эволюция iPhone 
    18:08 09.09.2016
    272
    Компания Apple представила свои новые смартфоны iPhone 7 и iPhone 7 Plus. Как менялся гаджет с момента появления на рынке первого айфона, смотрите в инфографике.
    Магазин Apple
    ФБР получило данные с iPhone террориста без помощи Apple
    07:14 29.03.2016
    295
    Как говорится в сообщении, ФБР в данный момент изучает информацию с телефона в соответствии со стандартными процедурами расследования.
    Apple. Архивное фото
    IPhone принес Apple рекордную выручку в I квартале 2014-2015 фингода
    07:35 28.01.2015
    50
    Чистая прибыль Apple за квартал составила 18 миллиардов долларов, а за октябрь-декабрь Apple продала 74,5 миллионов смартфонов iPhone, установив новый рекорд, также компания получила рекордную выручку от продаж Mac и магазина App Store.
    Samsung. Архивное фото
    Samsung Electronics станет поставщиком процессоров для нового iPhone
    12:04 26.01.2015
    68
    Samsung будет производить и поставлять 75% микросхем для нового смартфона американской Apple. В частности, речь идет о процессорах A9 для следующего iPhone 7.
    Apple Store
    Apple подняла цены на последние модели iPhone в России более чем на 30%
    13:31 22.12.2014
    49
    Для пересмотра цен на товары от Apple компания закрыла свой онлайн-магазин в РФ на прошлой неделе. Тогда представитель компании объяснил это чрезвычайно резким колебанием курса рубля.
    iPhone 6 plus
    Большинство iPhone уязвимы для кибератак - эксперты
    22:54 10.11.2014
    89
    Пользователи устройств iPhone, на которых установлены операционные системы iOS7 и iOS8 потенциально подвержены угрозе, которую специалисты окрестили "Атака Маски".
    Дроп-тест новых смартфонов iPhone. Видео
    Дроп-тест новых смартфонов iPhone 
    23:06 23.09.2014
    82
    В результате тестов обнаружено, что новые iPhone бьются так же, как и старые, но это для них менее катастрофично в отношении функционирования.
    iPhone
    Число пользователей устройств Apple увеличилось за год на 130 млн
    23:57 02.06.2014
    29
    Число новых пользователей устройств Apple за прошлый год увеличилось на 130 миллионов, сообщил в понедельник на открытии ежегодной 25-й конференции WWDC в Сан-Франциско глава компании Тим Кук.
    Смартфон Apple iPhone
    Twitter позволил прикреплять до 4 фото к твиту в iPhone-приложении
    13:05 27.03.2014
    8
    Сервис микроблогов Twitter добавил возможность делиться несколькими фотографиями - вплоть до четырех - в рамках одного сообщения-твита в мобильном приложении для смартфонов iPhone.
    Магазин Apple
    Аналитики: Apple может представить новую версию iPhone в конце лета
    11:55 25.03.2014
    8
    Компания Apple может выпустить новую версию своего смартфона iPhone (по неофициальной информации, имеющего название iPhone 6) в конце лета или начале осени.
    Apple iPhone 5
    eBay отменил аукцион по продаже iPhone с Flappy Bird за $100 тыс
    12:07 11.02.2014
    26
    Игра Flappy Bird с простой пиксельной графикой и незамысловатой задачей стала сенсацией рынка приложений последних двух недель, выйдя на первые позиции в глобальных рейтингах Apple App Store и Google Play.
    Телефон iPhone 4
    Apple перезапускает iPhone 4 на рынках Индии, Бразилии и Индонезии
    10:29 06.02.2014
    6
    Apple будет продавать смартфон iPhone 4 на рынках Индии, Бразилии и Индонезии в качестве менее дорогой альтернативы моделям iPhone 5S и 5C.
    iPhone
    Американка получила ожоги из-за вспыхнувшего у нее в кармане iPhone
    10:17 02.02.2014
    6
    Жительница американского штата Мэн получила ожоги первой и второй степени после того, как смартфон iPhone 5c загорелся у нее в кармане.
    iPhone
    Apple сокращает отставание от Android благодаря продажам новых iPhone
    14:25 27.01.2014
    4
    Смартфоны iPhone сокращают отставание от техники на ОС Android на рынках США и Европы в четвертом квартале 2013 года, но их продажи все еще ниже показателей за аналогичный период прошлого года.
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    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
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    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Старт продаж iPhone X
    Назван срок жизни всех iPhone
    06:10 04.03.2018
    4151
    Компания Apple продала по всему миру более двух миллиардов смартфонов и компьютеров. При этом 750 миллионов устройств больше не используются.
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