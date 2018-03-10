наверх
10.03.201808:06
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Sony Corporation

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 18
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Стенд компании Sony на выставке. Архивное фото
    Sony спустя почти 30 лет возобновит производство виниловых пластинок
    09:30 29.06.2017
    131
    Компания Sony объясняет свое решение повышенным спросом на грампластинки, наблюдаемом на рынке в последние десятилетие. Также сообщается, что Sony оборудовала один из своих заводов специальной пресс-формой для литья виниловых пластинок.
    Пол Маккартни
    Пол Маккартни подал иск на издательство Sony/ATV
    08:54 19.01.2017
    57
    Иск, поданный в Нью-Йорке, упоминает названия песен, которые Маккартни написал вместе с другим участником группы Джоном Ленноном, и передал различным музыкальным издательствам в 60-е годы прошлого века.
    Кадр из фильма Охотники за приведениями
    Новые "Охотники за приведениями" принесли студии Sony $70 млн убытков
    05:34 12.08.2016
    194
    По состоянию на 7 августа фильм собрал с мировом прокате 180 миллионов долларов. Фильм до сих пор не вышел на нескольких крупных рынках, включая Францию, Японию и Мексику.
    Здание Агентства национальной безопасности (АНБ) в США
    АНБ США отследило атаку хакеров КНДР на Sony - СМИ
    05:34 19.01.2015
    103
    "АНБ внедрилось в китайские сети, связывающие КНДР с внешним миром... и проникло в (сети) КНДР с помощью республики Корея и других американских союзников", - пишет газета New York Times.
    Кадр из фильма о Ким Чен Ыне
    Sony планирует показать фильм "Интервью" о Ким Чен Ыне в Канаде
    22:05 30.12.2014
    112
    Среди провинций, в которых покажут киноленту, значатся Британская Колумбия, Альберта, Саскачеван, Онтарио, Квебек, Манитоба и Нью-Брансуик.
    Выставка ИгроМир 2014 в Москве. Архивное фото
    Хакеры взломали интернет-магазин приложений PlayStation Store
    11:15 08.12.2014
    161
    В результате массированной кибератаки была нарушена работа интернет-магазина приложений PlayStation Store.
    Фотоколл актеров фильма Великий Гэтсби в Каннах
    Ди Каприо отказался от роли основателя Apple Стива Джобса - СМИ
    12:13 03.10.2014
    117
    Американский актер Леонардо Ди Каприо хочет сделать перерыв в актерской карьере.
    Девушка примеряет очки
    Sony представила прототип очков виртуальной реальности
    10:03 19.03.2014
    38
    Компания Sony представила прототип очков виртуальной реальности Project Morpheus с Full HD дисплеем для игровой приставки Sony PlayStation 4, сообщает Digit.ru со ссылкой на официальный блог Sony PlayStation.
    Sony официально объявила о продаже производства компьютеров Vaio
    10:37 06.02.2014
    6
    Компания Sony объявила о выходе из бизнеса по производству компьютеров Vaio и продаже его японскому инвестфонду Japan Industrial Partners, а также резко пересмотрела годовой прогноз.
    СМИ: Sony намерена продать ПК-подразделение Vaio
    10:30 05.02.2014
    5
    Sony ведет переговоры c инвестфондом Japan Industrial Partners о продаже своего подразделения по производству компьютеров Vaio, сообщают источники, знакомые с ситуацией.
    Sony начала глобальный запуск сервиса для поиска смартфонов Xperia
    13:55 05.07.2013
    7
    Японская компания Sony начала глобальный запуск сервиса My Xperia, который позволяет отслеживать местоположение своего смартфона Xperia в случае потери или кражи.
    Microsoft
    Microsoft работает над возможным дизайном часов-компьютера
    10:58 15.04.2013
    13
    Корпорация Microsoft работает с компаниями-поставщиками компонентов над возможными вариантами дизайна мобильного компьютера в форме наручных часов.
    Samsung не планирует разрабатывать смартфоны на Firefox OS - СМИ
    11:36 26.02.2013
    12
    Крупнейший в мире производитель мобильных телефонов и смартфонов - южнокорейская компания Samsung не планирует разрабатывать устройства на операционной системе Mozilla Firefox OS.
    PlayStation 4 сможет работать в паре с устройствами на iOS и Android
    11:27 21.02.2013
    19
    Игровая приставка PlayStation 4, анонсированная компанией Sony в среду, сможет взаимодействовать со смартфонами и планшетными компьютерами на базе платформ Apple iOS и Google Android, что позволит расширить игровой процесс за счет дополнительного экрана.
    Sony анонсировала игровую приставку PlayStation нового поколения
    06:53 21.02.2013
    6
    Японская компания Sony анонсировала стационарную игровую приставку нового поколения PlayStation 4, которой предстоит конкурировать с пока не представленной консолью Microsoft Xbox нового поколения.
    Sony может продать свое здание в центре Токио из-за финансовых проблем
    14:16 10.01.2013
    7
    Компания Sony намерена продать принадлежащее ей здание в центре Токио, рассчитывая таким образом поправить свои финансовые дела
    Sony сворачивает продажи PlayStaton 2 после 13 лет на рынке
    20:52 28.12.2012
    14
    Не смотря на присутствие на рынке более совершенной во всех смыслах PlayStation 3, PS 2 в Японии остается популярной: в отличие от других частей света, там до сих пор появляются новые игры, созданные специально для устаревшей консоли.
    Sony приостановила продажи планшетов из-за низкой влагостойкости
    10:13 05.10.2012
    19
    Компания Sonу, крупный японский производитель потребительской электроники, приостановила продажи своего нового планшета Sony Xperia из-за подозрений, что некоторые экземпляры устройства имеют брак в защите от водяных брызг.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Все теги

    Персоны

    Организации