Компания Sony объясняет свое решение повышенным спросом на грампластинки, наблюдаемом на рынке в последние десятилетие. Также сообщается, что Sony оборудовала один из своих заводов специальной пресс-формой для литья виниловых пластинок.
Иск, поданный в Нью-Йорке, упоминает названия песен, которые Маккартни написал вместе с другим участником группы Джоном Ленноном, и передал различным музыкальным издательствам в 60-е годы прошлого века.
Компания Sony представила прототип очков виртуальной реальности Project Morpheus с Full HD дисплеем для игровой приставки Sony PlayStation 4, сообщает Digit.ru со ссылкой на официальный блог Sony PlayStation.
Игровая приставка PlayStation 4, анонсированная компанией Sony в среду, сможет взаимодействовать со смартфонами и планшетными компьютерами на базе платформ Apple iOS и Google Android, что позволит расширить игровой процесс за счет дополнительного экрана.
Не смотря на присутствие на рынке более совершенной во всех смыслах PlayStation 3, PS 2 в Японии остается популярной: в отличие от других частей света, там до сих пор появляются новые игры, созданные специально для устаревшей консоли.
Компания Sonу, крупный японский производитель потребительской электроники, приостановила продажи своего нового планшета Sony Xperia из-за подозрений, что некоторые экземпляры устройства имеют брак в защите от водяных брызг.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".