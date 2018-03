53

По информации СМИ, песня It's for you, написанная Маккартни и Джоном Ленноном, возглавляла музыкальные чарты в 1964 году. Маккартни ранее записал свою собственную версию этой песни и подарил ее Блэк во время выступления певицы в лондонском театре Palladium.