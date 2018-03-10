Ведущие мировые СМИ обсуждают запланированную встречу президента США Дональда Трампа с лидером КНДР с Ким Чен Ыном, введение ввозных пошлин на сталь и алюминий в США, расследование инцидента в Солсбери, где мужчина и женщина отравились неизвестным веществом.
Северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что "благодаря фундаменту самостоятельной национальной экономики, научно-техническим кадрам и их светлым головам у нас не возникнет трудностей, даже если враги введут санкции на 10 и на 100 лет".
Анализируя вибрацию, шумы и амплитуду в произношении ряда согласных звуков лидером КНДР, ученый Чо Дон Ука утверждает, что у Ким Чен Ына "скорее могут быть проблемы с почками, нежели с сердцем или легкими".
Целью открытия "горячей линии" между КНДР и Южной Кореей станет обсуждение возможного участия делегации Северной Кореи в Олимпийских играх в Пхёнчхане. Ким Чен Ын также приветствовал поддержку соседнего государства.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Ведущие мировые СМИ обсуждают запланированную встречу президента США Дональда Трампа с лидером КНДР с Ким Чен Ыном, введение ввозных пошлин на сталь и алюминий в США, расследование инцидента в Солсбери, где мужчина и женщина отравились неизвестным веществом.
В КНДР прошли успешные испытания новой системы противовоздушной обороны. На стрельбах присутствовал лидер страны Ким Чен Ын. Он отметил, что некоторые дефекты в системе, обнаруженные в 2016 году, были полностью исправлены.
17 декабря 2011 года скончался "Великий полководец", второй руководитель КНДР Ким Чен Ир. Власть в стране перешла к нему от отца Ким Ир Сена. А после смерти "Великого полководца" досталась его сыну Ким Чен Ыну.