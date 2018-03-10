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    Ким Чен Ын

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 164
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    Флаг КНДР
    О чем пишут в мире: потепление между США и Кореей, отравление экс-полковника ГРУ
    12:23 09.03.2018
    541
    Ведущие мировые СМИ обсуждают запланированную встречу президента США Дональда Трампа с лидером КНДР с Ким Чен Ыном, введение ввозных пошлин на сталь и алюминий в США, расследование инцидента в Солсбери, где мужчина и женщина отравились неизвестным веществом.
    Вашингтон. Белый дом
    Детали встречи Трампа с Ким Чен Ыном определят позднее - Белый дом
    04:36 09.03.2018
    116Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания
    Дональд Трамп оценил развитие ситуации вокруг КНДР как "большой прогресс", но уточнил, что санкции будут действовать, пока не будет достигнуто соглашение.
    Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
    Трамп согласился встретиться с Ким Чен Ыном до мая
    02:29 09.03.2018
    154Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания
    Советник президента Южной Кореи по национальной безопасности Чон Ый Ён проинформировал, что глава Белого дома согласился встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном до мая.
    Ким Чен Ын
    Трампу передали письмо от Ким Чен Ына - СМИ
    01:57 09.03.2018
    89Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания
    По данным СМИ, южнокорейская делегация вручила письмо от лидера Северной Кореи Ким Чен Ына в Белый дом для президента Дональда Трампа.
    Актриса Фрэнсис МакДорманд, обладательница Оскара в номинации Лучшая женская роль в кинофильме Три билборда на границе Эббинга, Миссури
    Главные темы в мире: провал "Оскара", баня и водка от радиации Чернобыля
    16:27 06.03.2018
    329
    Ведущие мировые издания обсуждают отказ экс-советника американского президента давать показания по вмешательству России в выборы в США и низкий рейтинг прошедшей церемонии "Оскар".
    Ким Чен Ын
    Лидер КНДР пригласил президента Южной Кореи посетить Пхеньян
    08:59 10.02.2018
    496
    Сестра Ким Чен Ына Ким Ё Чжон входит в состав правительственной делегации на Олипиаде, передала приглашение посетить Пхеньян "кратчайшие сроки".
    Чирлидерши из Северной Кореи прибыли на зимние Олимпийские игры
    Отобранные лично Ким Чен Ыном болельщицы прибыли на Олимпиаду 
    13:12 09.02.2018
    1334Олимпиада в Пхенчхане: закрытие и результаты
    На Олимпиаду в Южную Корею прибыли более 200 северокорейских болельщиц, чтобы поддержать спортсменов. Болельщицы в одинаковых пальто вишневого цвета пересекли демаркационную линию с Южной Кореей.
    Военный парад в Пхеньяне
    Попытка затмить Олимпиаду: КНДР провела масштабный военный парад 
    12:22 08.02.2018
    600
    Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын с супругой Ли Соль Чу приинял военный парад, посвященный празднику Корейской народной армии. На следующий день в Южной Корее открывается Олимпиада в Пхенчане.
    Ким Чен Ын покатался на троллейбусе по ночному Пхеньяну
    Ким Чен Ын покатался на троллейбусе по ночному Пхеньяну
    07:15 04.02.2018
    680
    По словам главы северокорейского государства, он не успокоится, пока сам не опробует новый транспорт. Ким Чен Ын также остался доволен скоростью троллейбуса и отсутствием шума внутри салона.
    Ким Чен Ын
    Ким Чен Ын заявил, что КНДР может выдержать и столетние санкции
    08:46 12.01.2018
    329Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания
    Северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что "благодаря фундаменту самостоятельной национальной экономики, научно-техническим кадрам и их светлым головам у нас не возникнет трудностей, даже если враги введут санкции на 10 и на 100 лет".
    Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
    Трамп допустил, что у него хорошие отношения с Ким Чен Ыном
    01:50 12.01.2018
    57Трамп: миграционный указ, отношения с РФ, стена с Мексикой
    Глава Белого дома отказался комментировать, общался ли он когда-либо с северокорейским лидером, но при этом допустил, что у него "хорошие отношения с Ким Чен Ыном".
    Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
    Путин похвалил лидера КНДР: Ким Чен Ын выиграл свою партию
    00:36 12.01.2018
    373Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания
    Российский президент уверен, что теперь Ким Чен Ын заинтересован в том, чтобы ситуацию на Корейском полуострове "зачистить, загладить, успокоить".
    Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин
    Президент Южной Кореи выразил готовность встретиться с лидером КНДР
    04:19 10.01.2018
    103Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания
    По данным СМИ, президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин в ходе ежегодной пресс-конференции высказался о готовности встретиться с Ким Чен Ыном, однако "лишь при определенных условиях".
    Первый секретарь Центрального комитета Трудовой партии Кореи Ким Чен Ын
    СМИ узнали, сколько лет исполнилось Ким Чен Ыну
    07:16 08.01.2018
    776
    В северокорейских настенных календарях 2018 года 8 января не значится праздничным днем. Более того, дата рождения Ким Чен Ына 8 января 1984 года и его возраст официально в КНДР не упоминаются.
    Ким Чен Ын. Архивное фото
    В Южной Корее по голосу Ким Чен Ына выявили проблемы со здоровьем
    03:11 08.01.2018
    218Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания
    Анализируя вибрацию, шумы и амплитуду в произношении ряда согласных звуков лидером КНДР, ученый Чо Дон Ука утверждает, что у Ким Чен Ына "скорее могут быть проблемы с почками, нежели с сердцем или легкими".
    Ким Чен Ын
    Глава ЦРУ: Ким Чен Ына напугали сообщения Трампа в Twitter
    21:22 07.01.2018
    431
    Директор ЦРУ выразил мнение, что записи Трампа в Twitter помогают лучше донести позицию США, которая заключается в непринятии ядерного статуса КНДР.
    Ким Чен Ын. Архивное фото
    Ким Чен Ын заявил о необходимости объединения Кореи
    05:53 07.01.2018
    508Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания
    По словам Ким Чен Ына, примирение двух стран являются внутренним вопросом корейской нации, поэтому Пхеньяну и Сеулу не стоит обращаться за помощью других государств.
    Президент США Дональд Трамп
    Трамп не струсит перед лидером КНДР - Белый дом
    06:57 04.01.2018
    88Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания
    Пресс-секретарь главы Белого дома Сара Сандерс, комментируя угрозы Ким Чен Ына, заявила, что "президент не собирается трусить и быть слабым, он будет делать то, что обещал".
    Ким Чен Ын
    Ким Чен Ын приказал открыть "горячую линию" на границе Севера и Юга
    07:48 03.01.2018
    153
    Целью открытия "горячей линии" между КНДР и Южной Кореей станет обсуждение возможного участия делегации Северной Кореи в Олимпийских играх в Пхёнчхане. Ким Чен Ын также приветствовал поддержку соседнего государства.
    Дональд Трамп
    Трамп решил помериться с Ким Чен Ыном ядерными кнопками
    03:18 03.01.2018
    106Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания
    Глава Белого дома, комментируя недавнее заявление северокорейского лидера, заявил, что у него тоже есть ядерная кнопка, но "больше, мощнее и она работает".
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    Чирлидерши из Северной Кореи прибыли на зимние Олимпийские игры
    Отобранные лично Ким Чен Ыном болельщицы прибыли на Олимпиаду 
    13:12 09.02.2018
    1334
    На Олимпиаду в Южную Корею прибыли более 200 северокорейских болельщиц, чтобы поддержать спортсменов. Болельщицы в одинаковых пальто вишневого цвета пересекли демаркационную линию с Южной Кореей.
    Военный парад в Пхеньяне
    Попытка затмить Олимпиаду: КНДР провела масштабный военный парад 
    12:22 08.02.2018
    600
    Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын с супругой Ли Соль Чу приинял военный парад, посвященный празднику Корейской народной армии. На следующий день в Южной Корее открывается Олимпиада в Пхенчане.
    Флаг КНДР
    О чем пишут в мире: потепление между США и Кореей, отравление экс-полковника ГРУ
    12:23 09.03.2018
    541
    Ведущие мировые СМИ обсуждают запланированную встречу президента США Дональда Трампа с лидером КНДР с Ким Чен Ыном, введение ввозных пошлин на сталь и алюминий в США, расследование инцидента в Солсбери, где мужчина и женщина отравились неизвестным веществом.
    Ким Чен Ын
    Лидер КНДР пригласил президента Южной Кореи посетить Пхеньян
    08:59 10.02.2018
    496
    Сестра Ким Чен Ына Ким Ё Чжон входит в состав правительственной делегации на Олипиаде, передала приглашение посетить Пхеньян "кратчайшие сроки".
    Актриса Фрэнсис МакДорманд, обладательница Оскара в номинации Лучшая женская роль в кинофильме Три билборда на границе Эббинга, Миссури
    Главные темы в мире: провал "Оскара", баня и водка от радиации Чернобыля
    16:27 06.03.2018
    329
    Ведущие мировые издания обсуждают отказ экс-советника американского президента давать показания по вмешательству России в выборы в США и низкий рейтинг прошедшей церемонии "Оскар".
    Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
    Трамп согласился встретиться с Ким Чен Ыном до мая
    02:29 09.03.2018
    154
    Советник президента Южной Кореи по национальной безопасности Чон Ый Ён проинформировал, что глава Белого дома согласился встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном до мая.
    Вашингтон. Белый дом
    Детали встречи Трампа с Ким Чен Ыном определят позднее - Белый дом
    04:36 09.03.2018
    116
    Дональд Трамп оценил развитие ситуации вокруг КНДР как "большой прогресс", но уточнил, что санкции будут действовать, пока не будет достигнуто соглашение.
    Ким Чен Ын
    Трампу передали письмо от Ким Чен Ына - СМИ
    01:57 09.03.2018
    89
    По данным СМИ, южнокорейская делегация вручила письмо от лидера Северной Кореи Ким Чен Ына в Белый дом для президента Дональда Трампа.
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