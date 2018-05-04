СМИ сообщили о секрете ботинок Ким Чен Ына

КИЕВ, 4 мая — РИА Новости Украина. СМИ Южной Кореи подробно изучили внешний вид Ким Чен Ына, который приехал на корейский саммит 27 апреля, и определили его реальный рост, сообщает The Washington Post.

Сотрудники нескольких южнокорейских СМИ исследовали фотографии Ким Чен Ына и привлекли для анализа специалистов.

В Южной Корее давно ходил слух, что зарубежный лидер скрывает свои реальные характеристики. По мнению экспертов, Ким Чен Ын действительно носил на встрече специальные стельки, о чем говорит неестественно высокий наклон в передней части его ботинок. Таким образом, реальный рост президента составил 162,5 сантиметра — на 8 сантиметров меньше предполагаемого.

Сотрудники The Washington Post отметили, что все предыдущие опубликованные снимки северокорейского лидера были отредактированы его помощниками.

Ранее сообщалось, что во время торжественного приема в "Доме мира" в южной части демилитаризованной зоне северокорейский фоторепортер преградил путь жене лидера КНДР Ли Соль Чу. Глава КНДР Ким Чен Ын оттолкнул фотографа.