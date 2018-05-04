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    В мире

    СМИ сообщили о секрете ботинок Ким Чен Ына

    Тема:

    Историческая встреча лидеров КНДР и Южной Кореи (97)

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    По мнению экспертов, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын действительно носил на встрече специальные стельки, о чем говорит неестественно высокий наклон в передней части его ботинок.
    Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин
    yonhapnews.co.kr

    КИЕВ, 4 мая — РИА Новости Украина. СМИ Южной Кореи подробно изучили внешний вид Ким Чен Ына, который приехал на корейский саммит 27 апреля, и определили его реальный рост, сообщает The Washington Post.

    Историческая встреча лидеров КНДР и Южной Кореи Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина
    REUTERS Korea Summit Press Pool
    Невозможное возможно. Cаммит КНДР и Южной Кореи

    Сотрудники нескольких южнокорейских СМИ исследовали фотографии Ким Чен Ына и привлекли для анализа специалистов.

    В Южной Корее давно ходил слух, что зарубежный лидер скрывает свои реальные характеристики. По мнению экспертов, Ким Чен Ын действительно носил на встрече специальные стельки, о чем говорит неестественно высокий наклон в передней части его ботинок. Таким образом, реальный рост президента составил 162,5 сантиметра — на 8 сантиметров меньше предполагаемого.

    Сотрудники The Washington Post отметили, что все предыдущие опубликованные снимки северокорейского лидера были отредактированы его помощниками. 

    Ранее сообщалось, что во время торжественного приема в "Доме мира" в южной части демилитаризованной зоне северокорейский фоторепортер преградил путь жене лидера КНДР Ли Соль Чу. Глава КНДР Ким Чен Ын оттолкнул фотографа.

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