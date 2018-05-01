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    Ким Чен Ын дал добро на проверку США ядерных объектов КНДР

    Тема:

    Историческая встреча лидеров КНДР и Южной Кореи (94)

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    Ким Чен Ын пообещал Майку Помпео доступ к ядерным объектам КНДР: "Вы можете осматривать все ядерные объекты, где захотите".
    Майк Помпео и Ким Чен Ын
    @PressSec

    КИЕВ, 1 мая — РИА Новости Украина. Глава КНДР Ким Чен Ын во время встречи с госсекретарем США Майком Помпео сообщил о своем согласии на проведение проверок ядерных объектов его страны. Об этом сообщил во вторник телеканал JTBC со ссылкой на осведомленный источник.

    Историческая встреча лидеров КНДР и Южной Кореи Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина
    REUTERS Korea Summit Press Pool
    Историческое рукопожатие. Встреча лидеров КНДР и Южной Кореи

    Ким Чен Ын пообещал Помпео доступ к ядерным объектам КНДР, что свидетельствует о позитивном намерении северокорейской стороны принимать активное участие в процессе контроля денуклеаризации Корейского полуострова, отмечает телеканал.

    "Вы можете осматривать все ядерные объекты, где захотите", — приводит телеканал слова северокорейского лидера.

    Как сообщает телеканал, отказ КНДР проходить проверки стал камнем преткновения на шестисторонних переговорах в 2008 году.

    Ранее госсекретарь США провел личную встречу с северокорейским лидером. В интервью телеканалу ABC Помпео заявил, что лидер КНДР Ким Чен Ын готов представить программу, которая поможет достичь денуклеаризации Корейского полуострова, а также подчеркнул, что Ким Чен Ын был "очень хорошо подготовлен".

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