Ким Чен Ын дал добро на проверку США ядерных объектов КНДР

КИЕВ, 1 мая — РИА Новости Украина. Глава КНДР Ким Чен Ын во время встречи с госсекретарем США Майком Помпео сообщил о своем согласии на проведение проверок ядерных объектов его страны. Об этом сообщил во вторник телеканал JTBC со ссылкой на осведомленный источник.

Ким Чен Ын пообещал Помпео доступ к ядерным объектам КНДР, что свидетельствует о позитивном намерении северокорейской стороны принимать активное участие в процессе контроля денуклеаризации Корейского полуострова, отмечает телеканал.

"Вы можете осматривать все ядерные объекты, где захотите", — приводит телеканал слова северокорейского лидера.

Как сообщает телеканал, отказ КНДР проходить проверки стал камнем преткновения на шестисторонних переговорах в 2008 году.

Ранее госсекретарь США провел личную встречу с северокорейским лидером. В интервью телеканалу ABC Помпео заявил, что лидер КНДР Ким Чен Ын готов представить программу, которая поможет достичь денуклеаризации Корейского полуострова, а также подчеркнул, что Ким Чен Ын был "очень хорошо подготовлен".