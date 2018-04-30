КНДР и Южная Корея переходят на единое время

КИЕВ, 30 апр — РИА Новости Украина. КНДР переходит на единое с Южной Кореей время после состоявшегося на днях межкорейского саммита, итогом которого стали договоренности о примирении, денуклеаризации и сотрудничестве.

Соответствующий указ президиума Верховного народного собрания страны опубликован в понедельник по каналам Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).

Указ о "Корректировке пхеньянского времени" от 30 апреля гласит, что решение принято для синхронизации времени Юга и Севера. Согласно этому решению, время переводится на 30 минут вперед с 5 мая этого года.

Разница во времени между двумя частями Корейского полуострова возникла после того, как КНДР по случаю годовщины освобождения Кореи от японского господства 15 августа в 2015 году перевела стрелки часов на полчаса назад.

Дело в том, что после аннексии Кореи в 1910 году японцы ввели в Корее "токийское время", и с тех пор Корейский полуостров находился в одном часовом поясе со всей Японией. Три года назад КНДР решила поменять ситуацию и "вернуть" себе время, которое было в Корее до прихода японцев с разницей в полчаса. В результате на разных частях Кореи возникла получасовая разница во времени.

Лидер КНДР Ким Чен Ын встретился на прошлой неделе в приграничном пункте переговоров Пханмунджом с президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином. Руководители двух корейской государств наметили планы многочисленных контактов и обменов по разным каналам и разница во времени вносила бы путаницу при согласовании встреч.

Как сообщалось ранее, предложение о переводе стрелок часов в КНДР было выдвинуто самим Ким Чен Ыном.