Бегущие с кортежем. Появились кадры охраны лидера КНДР

В комментариях многих насмешила "утренняя пробежка" охранников Ким Чен Ына. Пользователи предположили, что президент США Дональд Трамп захочет такое же сопровождение на параде.

As Kim Jong Un drove away from the early session of his summit with South Korean President Moon Jae-in, 12 bodyguards were seen running beside the vehicle https://t.co/55GwTNXwAt pic.twitter.com/UDhPfZPY6s — CNN (@CNN) 27 апреля 2018 г.

​В пятницу Ким Чен Ын стал первым северокорейским руководителем, который перешел через военно-демаркационную линию в зону ответственности Южной Кореи.

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На южнокорейской стороне демилитаризованной зоны началась его встреча с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином. Как ожидается, главы двух корейских государств обсудят вопросы улучшения отношений Севера и Юга, мира и перспектив воссоединения.