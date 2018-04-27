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    Бегущие с кортежем. Появились кадры охраны лидера КНДР

    Тема:

    Историческая встреча лидеров КНДР и Южной Кореи (77)

    (обновлено: )22510
    Телеканал CNN разместил в микроблоге в Twitter кадры кортежа северокорейского президента Ким Чен Ына перед встречей с лидером Южной Кореи Мун Чжэ Ином. На кадрах видно, что вокруг черного лимузина бегут 12 охранников в костюмах.
    Бегущие с кортежем. Появились кадры охраны лидера КНДР
    twitter.com/CNN

    В комментариях многих насмешила "утренняя пробежка" охранников Ким Чен Ына. Пользователи предположили, что президент США Дональд Трамп захочет такое же сопровождение на параде.

    ​В пятницу Ким Чен Ын стал первым северокорейским руководителем, который перешел через военно-демаркационную линию в зону ответственности Южной Кореи.

    Смотрите также: Историческое рукопожатие. Встреча лидеров КНДР и Южной Кореи

    На южнокорейской стороне демилитаризованной зоны началась его встреча с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином. Как ожидается, главы двух корейских государств обсудят вопросы улучшения отношений Севера и Юга, мира и перспектив воссоединения.

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