Невозможное возможно. Cаммит КНДР и Южной Кореи

РИА Новости Украина

Исторические переговоры состоялись в пятницу между президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином и лидером КНДР Ким Чен Ыном. Совместные прогулки, общение наедине, северокорейская лапша и совместная посадка сосны ("Надеюсь, что с посадкой сосны наши отношения тоже будут процветать", — сказал тогда Ким Чен Ын) стали запоминающимися атрибутами саммита, итогом которого стало принятие лидерами двух стран совместного заявления по ключевым вопросам мира на Корейском полуострове, пишут РИА Новости.

Переговоры проходили в пограничном пункте Пханмунджом – месте, где в 1953 году был подписан договор о перемирии, а полуостров был разделен демаркационной линией. Формально мира пока нет, но лидеры к нему стремятся.

Первым в Пханмунджом прибыл президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин – примерно в 9 утра по местному времени. В Москве в это время было 3 часа утра. Примерно через полчаса на место прибыл и северойскорейский лидер Ким Чен Ын.

REUTERS Korea Summit Press Pool Историческая встреча лидеров КНДР и Южной Кореи Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина

Встреча началась с приветствия у военно-демаркационной линии и обмена рукопожатиями, после чего лидер КНДР пересек "38-ую параллель", став таким образом первым главой северокорейского государства, который оказался на южной стороне от линии, разделяющей Корейский полуостров уже 65 лет.

Сделав совместную фотографию и проведя предварительную беседу, Мун Чжэ Ин тоже смог очутиться на минуту на территории КНДР. Лидеры импровизировали, выйдя за рамки протокола саммита.

Через минуту они вновь ступили на южную сторону и проследовали к "Дому мира", где начался саммит.

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что делегация КНДР прибыла на корейский саммит с ощущением начала новой истории, и выразил надежду на хорошие результаты переговоров.

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Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин назвал Пханмунджом в момент пересечения Ким Чен Ыном военно-демаркационной линии символом мира и призвал к достижению договоренностей на саммите – "подарка людям планеты".

"Если мы проведем искренний диалог, мы сможем сделать большой подарок нашей нации и людям нашей планеты, стремящихся к миру", — сказал Мун Чжэ Ин в начале переговоров.

"Наш председатель Ким впервые в истории пересек военно-демаркационную линию и в этот момент Пханмунджом стал не символом раскола, а символом мира", — сказал Мун Чжэ Ин.

Чуть позже северокорейский лидер вернулся на северную сторону Пханмунджона на перерыв, а представитель президентской администрации Южной Кореи провел брифинг по утреннему раунду переговоров.

REUTERS Korea Summit Press Pool Историческая встреча лидеров КНДР и Южной Кореи Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина

В частности, он сообщил, что лидер КНДР предложил ему более частые встречи и сообщил о готовности посетить Сеул в любое время, а также призвал положить конец конфронтации.

"Давайте теперь встречаться часто. Давайте построим желанный хороший мир", — процитировал Ким Чен Ына представитель администрации.

В ответ президент Южной Кореи рассказал о желании побывать на священной для корейцев горе Пэктусан на границе с Китаем и предложил соединить железные дороги двух стран.

Когда закончился перерыв, лидеры приняли участие в церемонии посадки в Пханмунджоме сосны, выросшей в 1953 году, когда закончилась трехлетняя Корейская война. Эта сосна символизирует мир и процветание.

После возобновившихся на небольшое время переговоров лидеры двух стран приняли совместную декларацию по итогам саммита, обнявшись после ее подписания.

Стороны договорились улучшать отношения, стремясь к мирному воссоединению, добиваться полной денуклеаризации Корейского полуострова, поддерживая международные усилия в этом направлении.

"Юг и Север подтвердили общую цель — путем полной денуклеаризации добиваться избавления Корейского полуострова от ядерного оружия", — говорится в декларации. По этим и другим вопросам КНДР и Южная Корея в ближайшее время начнут переговоры.

Рассматривая в качестве "неотложной исторической задачи" установление мира и стремясь заменить имеющееся перемирие на договор о мире, КНДР и Южная Корея договорились об усилиях по проведению трехсторонних переговоров с США, а также четырехсторонних переговоров с США и Китаем.

"Юг и Север решили объявить в этом году по случаю 65-й годовщины соглашения о перемирии в Корее о прекращении военных действий и активно содействовать созыву трехсторонних переговоров Юга, Севера и США, а также Юга, Севера, США и Китая для замены соглашения о перемирии на договор о мире и установления длительного и прочного мира", — отмечается в декларации.

Стороны в декларации не обошли стороной и гуманитарные вопросы, в том числе проблему разделенных семей.

"Юг и Север решили прилагать усилия для скорейшего решения гуманитарных проблем, возникших в результате национального раскола, и созвать переговоры по линии Красного Креста и обсудить насущные вопросы, в том числе о разделенных семьях и встречах родственников", — говорится в декларации.

В документе намечено, что первая встреча родственников, разобщенных в результате раскола, состоится 15 августа.

Достигнутые во время саммита договоренности приветствовали Франция, Китай, Япония, Великобритания и ряд других стран.

REUTERS Korea Summit Press Pool Историческая встреча лидеров КНДР и Южной Кореи Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина

Президент США Дональд Трамп назвал встречу "исторической", однако отметил, что только время покажет, к чему она приведет.

"После неистового года запуска ракет и ядерных испытаний теперь происходит историческая встреча между (лидерами — Ред.) Северной и Южной Корей. Происходят хорошие вещи, но только время покажет", — написал Трамп в Twitter.

Российский МИД позитивно отреагировал на результаты саммита лидеров Севера и Юга, сообщив о готовности способствовать налаживанию практического взаимодействия между КНДР и Южной Кореей, сообщило министерство иностранных дел России.

"Приветствуем успешное проведение 27 апреля встречи лидеров двух корейских государств в Пханмунчжоме. Рассматриваем ее в качестве значимого шага Сеула и Пхеньяна к национальному примирению и установлению прочных взаимосвязей, имеющих самостоятельную ценность", — говорится в сообщении.

Ведущий научный сотрудник Института проблем международной безопасности РАН, эксперт РСМД Алексей Фененко считает, что результаты прошедшего межкорейского саммита, на котором была принята совместная декларация Южной Кореи и КНДР могут в дальнейшем обернуться "похолоданием" для двух Корей.

"На моей памяти это уже четвертый или пятый раз, когда Сеул и Пхеньян о чем-то договариваются. Межкорейский диалог 1990 года и 1992 года, когда были подписана декларация об объединении — все это быстро закончились буквально через несколько лет. Переговоры 2001 года велись на уровне представителей Северной Кореи и тогда еще госсекретаря Мадлен Олбрайт. Тоже ожидали подписания мирного договора, но тоже ни к чему это не привело. Так что я не исключаю, что нынешнее потепление может быстро обернуться новым "похолоданием" — как результат неоправдавшихся надежд", — сказал эксперт.