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    Невозможное возможно. Cаммит КНДР и Южной Кореи

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    Историческая встреча лидеров КНДР и Южной Кореи (84)

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    Лидеры двух стран по итогам переговоров приняли совместную декларацию. КНДР и Южная Корея договорились об усилиях по проведению трехсторонних переговоров с США, а также четырехсторонних переговоров с США и Китаем.
    Историческая встреча лидеров КНДР и Южной Кореи Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина
    REUTERS Korea Summit Press Pool

    РИА Новости Украина

    Исторические переговоры состоялись в пятницу между президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином и лидером КНДР Ким Чен Ыном. Совместные прогулки, общение наедине, северокорейская лапша и совместная посадка сосны ("Надеюсь, что с посадкой сосны наши отношения тоже будут процветать", — сказал тогда Ким Чен Ын) стали запоминающимися атрибутами саммита, итогом которого стало принятие лидерами двух стран совместного заявления по ключевым вопросам мира на Корейском полуострове, пишут РИА Новости.

    Переговоры проходили в пограничном пункте Пханмунджом – месте, где в 1953 году был подписан договор о перемирии, а полуостров был разделен демаркационной линией. Формально мира пока нет, но лидеры к нему стремятся.

    Первым в Пханмунджом прибыл президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин – примерно в 9 утра по местному времени. В Москве в это время было 3 часа утра. Примерно через полчаса на место прибыл и северойскорейский лидер Ким Чен Ын.

    REUTERS Korea Summit Press Pool
    Историческая встреча лидеров КНДР и Южной Кореи Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина

    Встреча началась с приветствия у военно-демаркационной линии и обмена рукопожатиями, после чего лидер КНДР пересек "38-ую параллель", став таким образом первым главой северокорейского государства, который оказался на южной стороне от линии, разделяющей Корейский полуостров уже 65 лет.

    Сделав совместную фотографию и проведя предварительную беседу, Мун Чжэ Ин тоже смог очутиться на минуту на территории КНДР. Лидеры импровизировали, выйдя за рамки протокола саммита.

    Историческая встреча лидеров КНДР и Южной Кореи Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина
    REUTERS Korea Summit Press Pool
    Историческое рукопожатие. Встреча лидеров КНДР и Южной Кореи

    Через минуту они вновь ступили на южную сторону и проследовали к "Дому мира", где начался саммит.

    Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что делегация КНДР прибыла на корейский саммит с ощущением начала новой истории, и выразил надежду на хорошие результаты переговоров.

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    Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин назвал Пханмунджом в момент пересечения Ким Чен Ыном военно-демаркационной линии символом мира и призвал к достижению договоренностей на саммите – "подарка людям планеты".

    "Если мы проведем искренний диалог, мы  сможем сделать большой подарок  нашей нации и людям нашей  планеты, стремящихся к миру", — сказал Мун Чжэ Ин в начале переговоров.

    "Наш председатель  Ким впервые в истории пересек  военно-демаркационную линию и  в этот момент Пханмунджом  стал не символом раскола, а  символом мира", — сказал Мун Чжэ Ин.

    Чуть позже северокорейский лидер вернулся на северную сторону Пханмунджона на перерыв, а представитель президентской администрации Южной Кореи провел брифинг по утреннему раунду переговоров.

    REUTERS Korea Summit Press Pool
    Историческая встреча лидеров КНДР и Южной Кореи Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина

    В частности, он сообщил, что лидер КНДР предложил ему более частые встречи и сообщил о готовности посетить Сеул в любое время, а также призвал положить конец конфронтации.

    Бегущие с кортежем. Появились кадры охраны лидера КНДР
    twitter.com/CNN
    Бегущие с кортежем. Появились кадры охраны лидера КНДР

    "Давайте теперь встречаться часто. Давайте построим желанный хороший мир", — процитировал Ким Чен Ына представитель администрации.

    В ответ президент Южной Кореи рассказал о желании побывать на священной для корейцев горе Пэктусан на границе с Китаем и предложил соединить железные дороги двух стран.

    Когда закончился перерыв, лидеры приняли участие в церемонии посадки в Пханмунджоме сосны, выросшей в 1953 году, когда закончилась трехлетняя Корейская война. Эта сосна символизирует мир и процветание.

    После возобновившихся на небольшое время переговоров лидеры двух стран приняли совместную декларацию по итогам саммита, обнявшись после ее подписания.

    Стороны договорились улучшать отношения, стремясь к мирному воссоединению, добиваться полной денуклеаризации Корейского полуострова, поддерживая международные усилия в этом направлении.

    "Юг и Север подтвердили  общую цель — путем полной денуклеаризации  добиваться избавления Корейского  полуострова от ядерного оружия", — говорится в декларации. По этим и другим вопросам КНДР и Южная Корея в ближайшее время начнут переговоры.

    Лидеры КНДР и Южной Кореи Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин. Видео
    Канал на Youtube YonhapnewsTV
    Впервые в истории. Долгожданная встреча Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина

    Рассматривая в качестве "неотложной исторической задачи" установление мира и стремясь заменить имеющееся перемирие на договор о мире, КНДР и Южная Корея договорились об усилиях по проведению трехсторонних переговоров с США, а также четырехсторонних переговоров с США и Китаем.

    "Юг и Север  решили объявить в этом году  по случаю 65-й годовщины соглашения  о перемирии в Корее о прекращении  военных действий и активно  содействовать созыву трехсторонних переговоров Юга, Севера и США, а также Юга, Севера, США и Китая для замены соглашения о перемирии на договор о мире и установления длительного и прочного мира", — отмечается в декларации.

    Стороны в декларации не обошли стороной и гуманитарные вопросы, в том числе проблему разделенных семей.

    "Юг и Север  решили прилагать усилия для  скорейшего решения гуманитарных  проблем, возникших в результате  национального раскола, и созвать  переговоры по линии Красного  Креста и обсудить насущные  вопросы, в том числе о разделенных семьях и встречах родственников", — говорится в декларации.

    В документе намечено, что первая встреча родственников, разобщенных в результате раскола, состоится 15 августа.

    Достигнутые во время саммита договоренности приветствовали Франция, Китай, Япония, Великобритания и ряд других стран.

    REUTERS Korea Summit Press Pool
    Историческая встреча лидеров КНДР и Южной Кореи Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина

    Президент США Дональд Трамп назвал встречу "исторической", однако отметил, что только время покажет, к чему она приведет.

    "После неистового  года запуска ракет и ядерных  испытаний теперь происходит историческая встреча между (лидерами — Ред.) Северной и Южной Корей. Происходят хорошие вещи, но только время покажет", — написал Трамп в Twitter.

    Российский МИД позитивно отреагировал на результаты саммита лидеров Севера и Юга, сообщив о готовности способствовать налаживанию практического взаимодействия между КНДР и Южной Кореей, сообщило министерство иностранных дел России.

    "Приветствуем  успешное проведение 27 апреля встречи  лидеров двух корейских государств  в Пханмунчжоме. Рассматриваем ее  в качестве значимого шага Сеула и Пхеньяна к национальному примирению и установлению прочных взаимосвязей, имеющих самостоятельную ценность", — говорится в сообщении.

    Ведущий научный сотрудник Института проблем международной безопасности РАН, эксперт РСМД Алексей Фененко считает, что результаты прошедшего межкорейского саммита, на котором была принята совместная декларация Южной Кореи и КНДР могут в дальнейшем обернуться "похолоданием" для двух Корей.

    "На моей  памяти это уже четвертый или  пятый раз, когда Сеул и Пхеньян о чем-то договариваются. Межкорейский диалог 1990 года и 1992 года, когда были подписана декларация об объединении — все это быстро закончились буквально через несколько лет. Переговоры 2001 года велись на уровне представителей Северной Кореи и тогда еще госсекретаря Мадлен Олбрайт. Тоже ожидали подписания мирного договора, но тоже ни к чему это не привело. Так что я не исключаю, что нынешнее потепление может быстро обернуться новым "похолоданием" — как результат неоправдавшихся надежд", — сказал эксперт.

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