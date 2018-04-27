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    "Прекратить вражду". КНДР и Южная Корея полностью избавятся от ядерного оружия

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    Историческая встреча лидеров КНДР и Южной Кореи (80)

    (обновлено: )19140
    Стороны также договорились прекратить враждебные действия друг против друга, которые могут стать причиной столкновений на суше, на море и в воздухе.
    Историческая встреча лидеров КНДР и Южной Кореи Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина
    REUTERS Korea Summit Press Pool

    КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. КНДР и Южная Корея обещают добиваться полной денуклеаризации Корейского полуострова, говорится в совместной декларации по итогам саммита лидеров КНДР и Южной Кореи.

    "Юг и Север подтвердили общую цель путем полной денуклеаризации добиваться избавления Корейского полуострова от ядерного оружия", — говорится в декларации.

    Бегущие с кортежем. Появились кадры охраны лидера КНДР
    twitter.com/CNN
    Бегущие с кортежем. Появились кадры охраны лидера КНДР

    Обе стороны заявили, что будут добиваться создания "постоянного и прочного" мира на полуострове. Декларация включает обещания продолжить поэтапное сокращение вооружений, соблюдать договоренности о ненападении и неприменении вооруженных сил друг против друга и двигаться к заключению соглашения об окончании Корейской войны.

    Также они договорились прекратить враждебные действия друг против друга, которые могут стать причиной столкновений на суше, на море и в воздухе.

    В середине мая стороны планируют провести переговоры на уровне генералов для налаживания контактов и решения вопросов обороны, также ожидается начало переговоров на высшем уровне.

    Кроме того Пхеньян и Сеул примут меры для соединения железных дорог. В декларации также прописано, что президент Южной Кореи посетит КНДР осенью 2018 года.

    В пятницу, 27 апреля, Ким Чен Ын стал первым северокорейским руководителем, который перешел через военно-демаркационную линию в зону ответственности Южной Кореи. На южнокорейской стороне демилитаризованной зоны началась его встреча с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином.

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