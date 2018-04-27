"Прекратить вражду". КНДР и Южная Корея полностью избавятся от ядерного оружия

КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. КНДР и Южная Корея обещают добиваться полной денуклеаризации Корейского полуострова, говорится в совместной декларации по итогам саммита лидеров КНДР и Южной Кореи.

"Юг и Север подтвердили общую цель путем полной денуклеаризации добиваться избавления Корейского полуострова от ядерного оружия", — говорится в декларации.

Обе стороны заявили, что будут добиваться создания "постоянного и прочного" мира на полуострове. Декларация включает обещания продолжить поэтапное сокращение вооружений, соблюдать договоренности о ненападении и неприменении вооруженных сил друг против друга и двигаться к заключению соглашения об окончании Корейской войны.

Также они договорились прекратить враждебные действия друг против друга, которые могут стать причиной столкновений на суше, на море и в воздухе.

В середине мая стороны планируют провести переговоры на уровне генералов для налаживания контактов и решения вопросов обороны, также ожидается начало переговоров на высшем уровне.

Кроме того Пхеньян и Сеул примут меры для соединения железных дорог. В декларации также прописано, что президент Южной Кореи посетит КНДР осенью 2018 года.

В пятницу, 27 апреля, Ким Чен Ын стал первым северокорейским руководителем, который перешел через военно-демаркационную линию в зону ответственности Южной Кореи. На южнокорейской стороне демилитаризованной зоны началась его встреча с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином.