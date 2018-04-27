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    Историческая встреча. Лидеры КНДР и Южной Кореи пожали друг другу руки

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    Планируется, что в течение дня главы двух корейских государств обсудят в южной части демилитаризованной зоны в пункте переговоров Пханмунджом вопросы улучшения отношений Севера и Юга.
    Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин
    yonhapnews.co.kr

    КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. Лидеры КНДР и Южной Кореи Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин приветствовали друг друга у военно-демаркационной линии и обменялись рукопожатиями, передает корреспондент РИА Новости.

    Майк Помпео
    SAUL LOEB / AFP
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    Также сообщатся, что лидер КНДР Ким Чен Ын перешел через разделяющую Корею военно-демаркационную линию в зону ответственности Южной Кореи для проведения саммита с президентом Южной Кореи. 

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    В течение дня главы двух корейских государств обсудят в южной части демилитаризованной зоны в пункте переговоров Пханмунджом вопросы улучшения отношений Севера и Юга, мира и перспектив воссоединения.

    Напомним, Северная Корея объявила 21 апреля, что прекращает испытания ядерного оружия и баллистических ракет, а также закрывает ядерный полигон в Пхунгери. В настоящее время рассматривается возможность проведения после межкорейского саммита встречи лидеров КНДР и США.

    yonhapnews.co.kr
    Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин

    Как сообщалось, в настоящее время рассматривается возможность проведения после межкорейского саммита встречи лидера КНДР Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом.

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