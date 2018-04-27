Историческая встреча. Лидеры КНДР и Южной Кореи пожали друг другу руки

КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. Лидеры КНДР и Южной Кореи Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин приветствовали друг друга у военно-демаркационной линии и обменялись рукопожатиями, передает корреспондент РИА Новости.

Также сообщатся, что лидер КНДР Ким Чен Ын перешел через разделяющую Корею военно-демаркационную линию в зону ответственности Южной Кореи для проведения саммита с президентом Южной Кореи.

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В течение дня главы двух корейских государств обсудят в южной части демилитаризованной зоны в пункте переговоров Пханмунджом вопросы улучшения отношений Севера и Юга, мира и перспектив воссоединения.

Напомним, Северная Корея объявила 21 апреля, что прекращает испытания ядерного оружия и баллистических ракет, а также закрывает ядерный полигон в Пхунгери. В настоящее время рассматривается возможность проведения после межкорейского саммита встречи лидеров КНДР и США.

yonhapnews.co.kr Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин

Как сообщалось, в настоящее время рассматривается возможность проведения после межкорейского саммита встречи лидера КНДР Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом.