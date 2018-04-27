Лидеры КНДР и Южной Кореи решили сократить вооружения

КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. КНДР и Южная Корея обещают добиваться полной денуклеаризации Корейского полуострова, говорится в совместной декларации по итогам саммита лидеров КНДР и Южной Кореи.

"Юг и Север подтвердили общую цель путем полной денуклеаризации добиваться избавления Корейского полуострова от ядерного оружия", — говорится в декларации.

Кроме того, стороны будут улучшать отношения, стремясь к совместному процветанию и мирному воссоединению.

South Korean President Moon Jae-in and North Korean leader North Korea have shaken hands to kick off their historic summit https://t.co/SnPZGOiIhF pic.twitter.com/B9aWveyXcv — CNN International (@cnni) 27 апреля 2018 г.

​"Север и Юг будут добиваться полного и всеобъемлющего улучшения и развития отношений и тем самым приближать будущее совместное процветание и воссоединение", — говорится в декларации.

В пятницу, 27 апреля, Ким Чен Ын стал первым северокорейским руководителем, который перешел через военно-демаркационную линию в зону ответственности Южной Кореи. На южнокорейской стороне демилитаризованной зоны началась его встреча с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином.