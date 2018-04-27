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    Лидеры КНДР и Южной Кореи решили сократить вооружения

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    Историческая встреча лидеров КНДР и Южной Кореи (78)

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    Север и Юг будут добиваться полного и всеобъемлющего улучшения и развития отношений и тем самым приближать будущее совместное процветание и воссоединение.
    Историческая встреча лидеров КНДР и Южной Кореи Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина
    REUTERS Korea Summit Press Pool

    КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. КНДР и Южная Корея обещают добиваться полной денуклеаризации Корейского полуострова, говорится в совместной декларации по итогам саммита лидеров КНДР и Южной Кореи.

    "Юг и Север подтвердили общую цель путем полной денуклеаризации добиваться избавления Корейского полуострова от ядерного оружия", — говорится в декларации.

    Кроме того, стороны будут улучшать отношения, стремясь к совместному процветанию и мирному воссоединению.

    ​"Север и Юг будут добиваться полного и всеобъемлющего улучшения и развития отношений и тем самым приближать будущее совместное процветание и воссоединение", — говорится в декларации.

    В пятницу, 27 апреля, Ким Чен Ын стал первым северокорейским руководителем, который перешел через военно-демаркационную линию в зону ответственности Южной Кореи. На южнокорейской стороне демилитаризованной зоны началась его встреча с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином.

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