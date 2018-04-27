Историческое рукопожатие. Встреча лидеров КНДР и Южной Кореи

Историческая встреча президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына состоялась в южной части демилитаризованной зоны в пункте переговоров Пханмунджом.

Ким Чен Ын стал первым северокорейским лидером, переступившим через военно-демаркационную линию.

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Лидеры двух стран Корейского полуострова встретили друг друга улыбками. Ким Чен Ын спустился по каменным ступеням из павильона "Тхонильгак" на северной стороне и подошел к военно-демаркационной линии – символическому бетонному барьеру между бараками, где ранее заседали военные комиссии по перемирию в Корее.