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    В мире

    Названы точные время и место встречи лидеров Южной Кореи и КНДР

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    Глава администрации президента Южной Кореи Лим Чжон Сок сообщил, что два лидера встретятся в пятницу утром в зоне совместной охраны Пханмунджом.
    Флаги Южной Кореи и КНДР
    Из открытых источников

    КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин встретит лидера КНДР Ким Чен Ына у военно-демаркационной линии в пятницу в 9.30 (03.30 по Киеву) перед началом третьего межкорейского саммита, сообщил в четверг на пресс-конференции глава президентской администрации Лим Чжон Сок.

    Майк Помпео
    SAUL LOEB / AFP
    Тайный визит Помпео. Переговоры США - КНДР и позиция Китая

    Он уточнил, что два лидера встретятся в зоне совместной охраны Пханмунджом.

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    Начало самой встречи запланировано на 10.30 (04.30 по Киеву) в павильоне "Дом мира" на юге демилитаризованной зоны.

    Напомним, в настоящее время готовится встреча лидеров США и КНДР. Сейчас рассматриваются пять возможных мест, где бы она могла состояться. В то же время глава Белого дома Дональд Трамп ранее заявил, что встреча может пройти в начале июня, "если дела пойдут хорошо", но может и не состояться вообще.

    На днях стало известно, что экс-глава ЦРУ и кандидат на пост государственного секретаря Майк Помпео лично встречалсяс главой КНДР. 

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