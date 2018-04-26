Названы точные время и место встречи лидеров Южной Кореи и КНДР

Из открытых источников

КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин встретит лидера КНДР Ким Чен Ына у военно-демаркационной линии в пятницу в 9.30 (03.30 по Киеву) перед началом третьего межкорейского саммита, сообщил в четверг на пресс-конференции глава президентской администрации Лим Чжон Сок.

Он уточнил, что два лидера встретятся в зоне совместной охраны Пханмунджом.

Читайте также: Рауль ушел, но остался. На Кубе происходит "мягкая" смена власти

Начало самой встречи запланировано на 10.30 (04.30 по Киеву) в павильоне "Дом мира" на юге демилитаризованной зоны.

Напомним, в настоящее время готовится встреча лидеров США и КНДР. Сейчас рассматриваются пять возможных мест, где бы она могла состояться. В то же время глава Белого дома Дональд Трамп ранее заявил, что встреча может пройти в начале июня, "если дела пойдут хорошо", но может и не состояться вообще.

На днях стало известно, что экс-глава ЦРУ и кандидат на пост государственного секретаря Майк Помпео лично встречалсяс главой КНДР.