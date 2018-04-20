Рауль ушел, но остался. На Кубе происходит "мягкая" смена власти

РИА Новости Украина

Одним из важных результатов "исторической сессии" кубинского парламента, в ходе которой новым лидером страны был избран Мигель Диас-Канель, для обычных кубинцев стало то, что Рауль Кастро остается первым секретарем Компартии и продолжит контролировать принятие важнейших решений в политике и экономике острова.

Как и ожидалось, избранию нового лидера кубинские СМИ посвятили максимум внимания. Основные телеканалы и радиостанции вели прямые трансляции основных фрагментов сессии, и повторят ее запись в вечерний "прайм-тайм", пишут РИА Новости. Во всех новостных выпусках львиную долю занимали репортажи из Дворца съездов и интервью с новоизбранными депутатами.

В то же время простая Гавана встретила исторические события в ритме своей обычной жизни. Каких-либо массовых акций, приуроченных к смене власти, не было.

Избрание Диаса-Канеля было для кубинцев ожидаемым событием — его кандидатура на пост преемника Рауля обсуждалась уже достаточно давно. Но гораздо больше простых кубинцев интересовало, какую роль будет играть Рауль Кастро после апрельской сессии. Некоторые до последнего надеялись, что Кастро останется в Госсовете, хотя и не будет его председателем.

REUTERS Adalberto Roque Новым лидером Кубы стал Мигель Диас-Канель

"Ну как Рауль? Он остался (в Госсовете)?", — спрашивает пожилая кубинка и своей молодой собеседницы. Отрицательный ответ, похоже, ей неприятен. "Но он остался первым секретарем (кубинской компартии)", — успокаивают ее. Кубинка улыбается.

Рауль для кубинцев гораздо больше, чем просто политический лидер. Это политик, имя которого вместе с именем Фиделя близко каждому с самого детства.

"Рауль не уходит, он остается. Ты слышал, Диас-Канель сказал, что он останется, но не как председатель?" — эмоционально делится другой кубинец со своим знакомым, возвращаясь домой из расположенного неподалеку овощного мини-рынка. Через некоторое время разговор переходит на другие темы, и собеседники жалуются на то, что цены на фрукты в который раз выросли.

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Бытовые неурядицы, вызванные экономическими проблемами – основные темы разговоров в маршрутках, на остановках, рынках и в магазинах. Именно решения прежде всего экономических проблем ждут кубинцы от нового руководства.

REUTERS Adalberto Roque Новым лидером Кубы стал Мигель Диас-Канель

Проблемы в экономике страны — одни из самых сложных задач, которые придется решать 57-летнему Диасу-Канелю. Среди них — низкая эффективность труда в госсекторе, неизбежная денежная реформа (сейчас в стране две валюты, национальный и конвертируемый кубинские песо, с разными курсами обмена для частных лиц и госпредприятий). Многие надеются на повышение зарплат в госсекторе, а также пенсий.

"Важно, чтобы сохранилось то хорошее то, что есть сейчас", — говорит пожилой кубинец, подрабатывающий сторожем парковки у одного из дорогих частных ресторанов. "Но нужны и изменения, — нам очень нужны инвестиции", — продолжает размышлять он. "Но — для этого нужны такие люди, как Рауль", — подытоживает кубинец.

Сразу после своего избрания Диас-Канель заявил, что Рауль продолжит контролировать принятие важнейших решений во внутренней политике. Пожалуй, для многих это стало одним из самых важных результатов завершившейся сессии.