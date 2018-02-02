наверх
02.02.201809:12
Курсы валют НБУ
  • USD27.87+ 0.03
  • EUR34.72+ 0.04
Рубрики
Ещё
    Досье

    Биография сына Фиделя Кастро, покончившего с собой

    (обновлено: )331
    Фидель Кастро Диас-Баларт – кавалер ордена Карлоса Хуана Финлея (2006) - высшей награды Государственного совета Кубы. 2 февраля 2018 года стало известно, что Фидель Анхель Кастро Диас-Баларт покончил с собой на Кубе.
    Старший сын Фиделя Кастро Фидель Анхель Кастро Диас-Баларт
    Juventud Rebelde

    КИЕВ, 2 фев — РИА Новости Украина. Старший сын кубинского лидера Фиделя Кастро, Фидель Анхель Кастро Диас-Баларт утром в четверг покончил с собой на Кубе.

    Ниже приводится биографическая справка.

    Советник по науке Государственного совета Кубы, вице-президент Кубинской академии наук Фидель Анхель Кастро Диас-Баларт (исп. Fidel Ángel Castro Diaz-Balart) родился 1 сентября 1949 года в Гаване (Куба).

    Старший сын бывшего кубинского лидера Фиделя Кастро и Мирты Диас-Баларт.

    В 1974 году с отличием окончил МГУ им. М. В. Ломоносова. Защитил кандидатскую диссертацию по ядерной физике в Объединенном институте ядерных исследований (Дубна). Работал в Институте атомной энергии им. И. В. Курчатова и на Нововоронежской АЭС.

    В 2000 году получил степень доктора физико-математических наук в Университете ядерных наук и технологий (Куба).

    В разное время возглавлял кубинскую делегацию при Совете экономической взаимопомощи, был председателем Постоянной комиссии по мирному использованию ядерной энергии стран-членов

    С 1980 года в течение 12 лет работал в качестве исполнительного секретаря Комиссии по атомной энергии Республики Куба и активно участвовал в разработке и осуществлении кубинской ядерной программы.

    В 1983–1988 годах был председателем комиссии стран — координаторов мирного использования ядерной энергии при Движении неприсоединения.

    В 1983–1992 годах – полномочный представитель Кубы при МАГАТЭ и глава кубинской делегации на Ассамблее МАГАТЭ.

    В 1993–2003 годах Фидель Кастро Диас-Баларт являлся заведующим отдела науки и инноваций в Министерстве энергетики и промышленности Кубы.

    С 2004 года – советник по науке Государственного совета Кубы.

    С 2012 года являлся заместителем президента Кубинской академии наук.

    Автор 11 книг и свыше 150 научных статей, касающихся ядерной физики, технологии энергетики и их взаимосвязи с науками об окружающей среде, а также инновациях и управлении знаниями.

    Одна из самых известных работ – "Ядерная энергетика: угроза окружающей среде или решение энергетической проблемы XXI века?" — переведена на несколько языков.

    Фидель Кастро Диас-Баларт – кавалер ордена Карлоса Хуана Финлея (2006) — высшей награды Государственного совета Кубы. Почетный доктор НИЦ "Курчатовский институт".

    2 февраля 2018 года стало известно, что Фидель Анхель Кастро Диас-Баларт покончил с собой на Кубе.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Игорь Гужва во время заседания суда. Архивное фото
    Под угрозой убийства. Гужва покинул Украину
    Глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович. Архивное фото
    Украина - Польша: Бандера раздора
    Штаб-квартира Государственного департамента США. Архивное фото
    США - Россия: санкции преткновения
    Депутат Верховной Рады Валерий Карпунцов. Архивное фото
    Националистический радикализм крепчает