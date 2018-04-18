Конец эпохи Кастро: на Кубе начинаются выборы нового лидера

КИЕВ, 18 апр — РИА Новости Украина. Историческая сессия Национальной ассамблеи народной власти — парламента Кубы — начнется в среду в кубинской столице, в ходе заседания будет избран новый глава государства, а нынешний лидер страны Рауль Кастро оставит свой пост.

Начало сессии было запланировано на четверг, однако "в связи с ее значимостью" Государственный совет постановил начать ее на день раньше. Сессия, как ожидается, может продлится один-два дня.

В начале сессии вступят в должность 605 депутатов нового созыва Ассамблеи, избранные 11 марта этого года в ходе голосования, в котором приняло участие более 7,4 миллионов избирателей (86% от общего числа).

Затем депутаты изберут руководство Госсовета (председателя, первого заместителя председателя, пять заместителей председателя, секретаря Госсовета и 23 члена Госсовета).

Глава Госсовета, который также становится главой Совета министров страны, считается руководителем кубинского государства.

Особенностью нынешней сессии парламента стал средний возраст депутатов (49 лет). По словам кубинского историка и юриста Хулио Сесара Гуанче, этот факт опровергает утверждения о том, что на Кубе до сих пор правит "историческое поколение" революционеров. "Органы власти (на Кубе) омолодились", — говорит историк.

Наиболее вероятным кандидатом на пост лидера страны называют нынешнего первого заместителя председателя Госсовета и Совета министров, 57-летнего Мигеля Диаса-Канеля. "У власти уже находится новое поколение… и Мигель Диас-Канель является тому подтверждением", — считает Гуанче.

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Нынешние изменения инициировал сам Рауль Кастро. Именно он предложил ввести возрастные ограничения для занимающих посты в государственном руководстве, а также ограничил срок пребывания на таких должностях пятью годами.

Тем не менее, как отмечают аналитики, Рауль Кастро, даже оставив пост председателя Госсовета и Совета министров, останется важнейшей политической фигурой.

Согласно конституции Кубы, компартия страны "является высшей руководящей силой общества и государства", которая "организует и направляет общие усилия на достижение высоких целей строительства социализма и движения к коммунистическому обществу".

Первым секретарем кубинской компартии остается Рауль Кастро. Ожидается, что на этом посту он останется как минимум до очередного партийного съезда.