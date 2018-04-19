наверх
19.04.201822:40
Курсы валют НБУ
  • USD26.15+ 0.06
  • EUR32.39+ 0.16
Рубрики
Ещё
    В мире

    Новый лидер Кубы выступил с первым заявлением

    (обновлено: )170
    Рауль Кастро как первый секретарь кубинской компартии будет продолжать определять важнейшие для страны решения, заявил новый кубинский лидер Мигель Диас-Канель.
    Новым лидером Кубы стал Мигель Диас-Канель
    Alejandro Ernesto / POOL / AFP

    КИЕВ, 19 апр — РИА Новости Украина. Кубинцы будут верны наследию Фиделя и следуют примеру Рауля Кастро, заявил избранный на сессии кубинского парламента председателем Госсовета Кубы Мигель Диас-Канель.

    Петр Порошенко. Архивное фото
    Украинское фото
    Как отразятся на рейтинге Порошенко "пленки" Онищенко

    "Я принимаю на себя ответственность, ради которой меня избрали, с убеждением в том, что все кубинцы будут верны наследию Фиделя Кастро, исторического лидера кубинской революции, и примеру генерала Рауля Кастро, нынешнего лидера революционного процесса", — сказал Диас-Канель.

    По его словам, Куба должна сохранить единство, которое ее характеризовало с начала революции.

    Рауль Кастро будет продолжать определять важнейшие для страны решения, заявил новый кубинский лидер Мигель Диас-Канель.

    "Рауль как первый секретарь кубинской компартии возглавит (принятие) решений, наиболее важных для настоящего и будущего страны", — сказал он

    "Рауль остается в политическом авангарде благодаря его заслугам… Рауль – лучший ученик Фиделя. Он взял на себя руководство революцией в сложной экономической ситуации, смог преодолеть личную боль и исполнить свой долг", — сказал Диас-Канель.

    Лидер Кубы Рауль Кастро 19 апреля оставил свой пост, Национальное собрание народной власти Кубы (парламент страны) утвердило в должности главы Госсовета Мигеля Диас-Канеля.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Купол храма. Архивное фото
    Пиар на святом. "Церковная инициатива" Порошенко
    Михаил Саакашвили. Архивное фото
    Онищенко: новая партия компромата
    Сотрудник в офисе биржи. Архивное фото
    В шаге от третьей мировой. Удары США по Сирии
    И. о. главы государственного агентства автомобильных дорог "Укравтодор" Славомир Новак. Архивное фото
    Масштабное ДТП в Кривом Роге