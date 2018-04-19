Новый лидер Кубы выступил с первым заявлением

Alejandro Ernesto / POOL / AFP

КИЕВ, 19 апр — РИА Новости Украина. Кубинцы будут верны наследию Фиделя и следуют примеру Рауля Кастро, заявил избранный на сессии кубинского парламента председателем Госсовета Кубы Мигель Диас-Канель.

"Я принимаю на себя ответственность, ради которой меня избрали, с убеждением в том, что все кубинцы будут верны наследию Фиделя Кастро, исторического лидера кубинской революции, и примеру генерала Рауля Кастро, нынешнего лидера революционного процесса", — сказал Диас-Канель.

По его словам, Куба должна сохранить единство, которое ее характеризовало с начала революции.

Рауль Кастро будет продолжать определять важнейшие для страны решения, заявил новый кубинский лидер Мигель Диас-Канель.

"Рауль как первый секретарь кубинской компартии возглавит (принятие) решений, наиболее важных для настоящего и будущего страны", — сказал он

"Рауль остается в политическом авангарде благодаря его заслугам… Рауль – лучший ученик Фиделя. Он взял на себя руководство революцией в сложной экономической ситуации, смог преодолеть личную боль и исполнить свой долг", — сказал Диас-Канель.

Лидер Кубы Рауль Кастро 19 апреля оставил свой пост, Национальное собрание народной власти Кубы (парламент страны) утвердило в должности главы Госсовета Мигеля Диас-Канеля.