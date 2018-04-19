наверх
19.04.201817:40
Курсы валют НБУ
  • USD26.15+ 0.06
  • EUR32.39+ 0.16
Рубрики
Ещё
    В мире

    Конец эпохи Кастро. Названо имя нового лидера Кубы

    (обновлено: )60210
    Мигель Диас-Канель занимал пост первого заместителя председателя Госсовета. В среду в ходе парламентской сессии его кандидатура была официально номинирована на этот пост, и прошло голосование депутатов.
    Флаг Республики Куба
    Associated Press Ramon Espinosa

    КИЕВ, 19 апр — РИА Новости Украина. Мигель Диас-Канель утвержден Национальным собранием народной власти Кубы (парламентом страны) в должности главы Госсовета и стал новым лидером страны.

    Ранее Диас-Канель занимал пост первого заместителя председателя Госсовета. В среду в ходе парламентской сессии его кандидатура была официально номинирована на этот пост, и прошло голосование депутатов. Его результаты были объявлены в четверг в ходе второго дня сессии.

    Alejandro Ernesto / POOL / AFP
    Новым лидером Кубы стал Мигель Диас-Канель

    Диас-Канель получил 603 голоса из 604 возможных, или 99,83%. Первым заместителем председателя стал Сальвадор Вальдес Меса. Кроме того, были избраны пять заместителей, в том числе Рамиро Вальдес Мененде с, Роберто Томас Моралес Охеда, Гладис Мария Бехерано Портела, Инес Мария Чапман и Беатрис Джонсон Уррутия. Секретарем Госсовета стал Омеро Акоста.

    Согласно кубинскому законодательству, глава Государственного совета избирается в ходе сессии парламента. Национальная комиссия по кандидатурам проводит встречи с каждым депутатом, которые предлагают своих кандидатов в Госсовет. После этого комиссия предлагает итоговый список кандидатов, в том числе кандидата в председатели Госсовета, проходит тайное голосование депутатов и объявляется его результаты.

    Смотрите также: Могила Фиделя Кастро стала местом международного паломничества

    Нынешние изменения инициировал сам Рауль Кастро. Именно он предложил ввести возрастные ограничения для занимающих посты в государственном руководстве, а также ограничил срок пребывания на таких должностях пятью годами.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Президент Украины Петр Порошенко и глава Украинской православной церкви Киевского патриархата, Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет
    Пиар на святом. "Церковная инициатива" Порошенко
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Онищенко: новая партия компромата
    Сотрудник в офисе биржи. Архивное фото
    В шаге от третьей мировой. Удары США по Сирии
    И. о. главы государственного агентства автомобильных дорог "Укравтодор" Славомир Новак. Архивное фото
    Масштабное ДТП в Кривом Роге