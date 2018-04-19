Конец эпохи Кастро. Названо имя нового лидера Кубы

КИЕВ, 19 апр — РИА Новости Украина. Мигель Диас-Канель утвержден Национальным собранием народной власти Кубы (парламентом страны) в должности главы Госсовета и стал новым лидером страны.

Ранее Диас-Канель занимал пост первого заместителя председателя Госсовета. В среду в ходе парламентской сессии его кандидатура была официально номинирована на этот пост, и прошло голосование депутатов. Его результаты были объявлены в четверг в ходе второго дня сессии.

Alejandro Ernesto / POOL / AFP Новым лидером Кубы стал Мигель Диас-Канель

Диас-Канель получил 603 голоса из 604 возможных, или 99,83%. Первым заместителем председателя стал Сальвадор Вальдес Меса. Кроме того, были избраны пять заместителей, в том числе Рамиро Вальдес Мененде с, Роберто Томас Моралес Охеда, Гладис Мария Бехерано Портела, Инес Мария Чапман и Беатрис Джонсон Уррутия. Секретарем Госсовета стал Омеро Акоста.

Согласно кубинскому законодательству, глава Государственного совета избирается в ходе сессии парламента. Национальная комиссия по кандидатурам проводит встречи с каждым депутатом, которые предлагают своих кандидатов в Госсовет. После этого комиссия предлагает итоговый список кандидатов, в том числе кандидата в председатели Госсовета, проходит тайное голосование депутатов и объявляется его результаты.

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Нынешние изменения инициировал сам Рауль Кастро. Именно он предложил ввести возрастные ограничения для занимающих посты в государственном руководстве, а также ограничил срок пребывания на таких должностях пятью годами.