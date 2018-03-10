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    Куба

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 317
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    Старший сын Фиделя Кастро Фидель Анхель Кастро Диас-Баларт
    Биография сына Фиделя Кастро, покончившего с собой
    07:57 02.02.2018
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    Фидель Кастро Диас-Баларт – кавалер ордена Карлоса Хуана Финлея (2006) - высшей награды Государственного совета Кубы. 2 февраля 2018 года стало известно, что Фидель Анхель Кастро Диас-Баларт покончил с собой на Кубе.
    Старший сын Фиделя Кастро Фидель Анхель Кастро Диас-Баларт
    Старший сын Фиделя Кастро покончил с собой - СМИ
    03:52 02.02.2018
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    В течение нескольких месяцев медики оказывали Кастро-младшему помощь в связи с глубокой депрессией. Сначала он находился в госпитале, а затем был переведен на амбулаторный режим наблюдения.
    Взрывы фейерверков на Кубе
    Взрывы фейерверков на Кубе: десятки раненных 
    09:33 26.12.2017
    130
    Во время уличного карнавала в кубинском городе Ремедиос начала взрываться пиротехника, десятки участников шествия получили ранения и ожоги.
    Скорая помощь. Архивное фото
    На кубинском карнавале взорвалась пиротехника: десятки раненых
    07:29 26.12.2017
    44
    Как сообщают СМИ, несмотря на то что карнавал обычно привлекает большое количество туристов, по предварительным данным, иностранцев среди пострадавших нет.
    Рауль Кастро
    Рауль Кастро сообщил, когда у Кубы будет новый президент
    03:46 22.12.2017
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    Национальная ассамблея народной власти приняла решение, что выборы нового состава и главы Госсовета Кубы состоятся 19 апреля 2018 года.
    Один из ближайших сподвижников Фиделя Кастро, Армандо Харт Давалос
    Умер один из ближайших сподвижников Фиделя Кастро
    07:51 27.11.2017
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    Армандо Харт Давалос умер по причине дыхательной недостаточности. Он был одним из основателей революционного "Движения 26 июля", несколько раз до победы революции сидел в тюрьме за свою революционную деятельность.
    Баннер с изображением Фиделя Кастро в Гаване, Куба
    МИД Кубы резко отреагировал на новые санкции США
    05:52 09.11.2017
    453Восстановление отношений Кубы и США: визит Обамы
    По словам представителя дипломатического ведомства Кубы, предпринятые Вашингтоном меры означают серьезный шаг назад в двусторонних отношениях как результат решений, принятых администрацией президента Дональда Трампа.
    Эрнесто Че Гевара
    Вечный революционер, товарищ Че
    14:54 19.10.2017
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    По иронии, растиражированный образ команданте Че как "революционера на все времена и случаи жизни" попал в самую точку хода мысли самого Че Гевары. Для него революция, протест, обновление – это не органика.
    Опубликована запись акустической атаки на сотрудников посольства США на Кубе
    Акустическая атака на дипломатов США на Кубе: появилась запись 
    22:50 13.10.2017
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    В сети опубликована аудиозапись предположительной акустической атаки на сотрудников посольства США на Кубе. По мнению экспертов, на записи слышны более 20 разных звуковых частот.
    Вашингтон. Белый дом
    США намерены выслать 60% кубинских дипломатов из Вашингтона
    07:45 03.10.2017
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    Решение может быть принято не для того, чтобы наказать Кубу, а чтобы удостовериться, что в столицах обеих стран находится одинаковое количество дипломатов.
    Промо-ролик к матчу между двукратными Олимпийскими чемпионами по боксу - Василием Ломаченко и Гильермо Ригондо
    Появился промо-ролик к бою двух чемпионов: Ломаченко и Ригондо 
    20:44 23.09.2017
    434
    На странице Национального олимпийского комитета Украины в соцсети появился яркий промо-ролик к матчу между двумя олимпийскими чемпионами по боксу.
    Ураган Ирма на Кубе
    Так выглядит надежда. Самая популярная фотография урагана "Ирма" на Кубе
    11:54 18.09.2017
    2758
    Вопреки ожиданиям, самый популярный снимок в социальных сетях среди множества фотографий ураганных дней на острове Свободы запечатлел не огромные волны на набережной Гаваны и не последствия сильнейшего ветра, сметающего всё на своем пути.
    Последствия урагана Ирма. Архивное фото
    Ураган "Ирма" ослаб, продвигаясь над Кубой
    14:25 09.09.2017
    450В Украину движется смертельный ураган
    В настоящее время ураган движется западном-северо-западном направлении на скорости порядка 19 километров в час. "Ирму" называют самым мощным ураганом в Атлантике как минимум за последнее десятилетие.
    Дональд Трампа. Архивное фото
    Трамп продлил торговое эмбарго против Кубы
    23:57 08.09.2017
    73Трамп: миграционный указ, отношения с РФ, стена с Мексикой
    По словам главы Белого дома, "продолжение действия эмбарго в отношении Кубы на один год отвечает национальным интересам Соединенных Штатах".
    Баннер с изображением Фиделя Кастро в Гаване, Куба
    Дипломаты США на Кубе подвергались акустической атаке - СМИ
    12:09 10.08.2017
    221Восстановление отношений Кубы и США: визит Обамы
    По информации нескольких высокопоставленных представителей госдепартамента, сотрудники американского посольства подвергались "акустическим атакам" на Кубе с конца 2016 года.
    Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
    Трамп обещает бороться с "тиранией коммунизма"
    05:58 22.06.2017
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    Заявление о "тирании коммунизма" Дональд Трамп сделал в связи с Кубой. Курс на потепление отношений между Вашингтоном и Гаваной, взятый прежней администрацией США Барака Обамы, он назвал "полностью односторонней" сделкой.
    Флаг Республики Куба
    Действия США против Кубы не достигнут результата – власти
    03:57 17.06.2017
    346Вашингтон: переговоры Трампа с Климкиным и Лавровым
    Власти острова Свободы заявили, что "новые меры по усилению блокады, которые обречены на провал, как это часто бывало в прошлом, не достигнут своей цели ослабить революцию или сломить кубинский народ".
    Белый дом. Архивное фото
    Белый дом: США вводят ограничения на туристические поездки на Кубу
    22:16 16.06.2017
    190Восстановление отношений Кубы и США: визит Обамы
    Согласно сообщению Белого дома, США намерены представить меры по ограничению сделок с Кубой, а также ввести ограничения на индивидуальные туристические поездки из США в эту страну.
    Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
    Трамп заявил, что отменяет кубинскую политику Обамы
    21:13 16.06.2017
    1092Восстановление отношений Кубы и США: визит Обамы
    Президент США Дональд Трамп заверил, что США не снимут санкции с Кубы, пока она не освободит политических заключенных и не легализует политические партии, а также не проведет свободные выборы под международным наблюдением.
    Кубинский самолет Ан-26 компании Aerogaviota
    В результате катастрофы военного самолета на Кубе погибли 8 человек
    23:33 29.04.2017
    110
    По информации источника, военный самолет потерпел крушение в кубинской провинции Артемиса на западе страны, в результате погибли восемь человек. Ан-26 принадлежит компании Aerogaviota.
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