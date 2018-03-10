Фидель Кастро Диас-Баларт – кавалер ордена Карлоса Хуана Финлея (2006) - высшей награды Государственного совета Кубы. 2 февраля 2018 года стало известно, что Фидель Анхель Кастро Диас-Баларт покончил с собой на Кубе.
Армандо Харт Давалос умер по причине дыхательной недостаточности. Он был одним из основателей революционного "Движения 26 июля", несколько раз до победы революции сидел в тюрьме за свою революционную деятельность.
По словам представителя дипломатического ведомства Кубы, предпринятые Вашингтоном меры означают серьезный шаг назад в двусторонних отношениях как результат решений, принятых администрацией президента Дональда Трампа.
По иронии, растиражированный образ команданте Че как "революционера на все времена и случаи жизни" попал в самую точку хода мысли самого Че Гевары. Для него революция, протест, обновление – это не органика.
Вопреки ожиданиям, самый популярный снимок в социальных сетях среди множества фотографий ураганных дней на острове Свободы запечатлел не огромные волны на набережной Гаваны и не последствия сильнейшего ветра, сметающего всё на своем пути.
Заявление о "тирании коммунизма" Дональд Трамп сделал в связи с Кубой. Курс на потепление отношений между Вашингтоном и Гаваной, взятый прежней администрацией США Барака Обамы, он назвал "полностью односторонней" сделкой.
Власти острова Свободы заявили, что "новые меры по усилению блокады, которые обречены на провал, как это часто бывало в прошлом, не достигнут своей цели ослабить революцию или сломить кубинский народ".
Президент США Дональд Трамп заверил, что США не снимут санкции с Кубы, пока она не освободит политических заключенных и не легализует политические партии, а также не проведет свободные выборы под международным наблюдением.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Сезон миграции крабов на Кубе начинается в апреле. Особи мужского и женского пола встречаются для того, чтобы завести потомство. Заканчивается сезон массовым походом самок к морю, где они откладывают икру.
Участники митинга скандировали лозунги "Я-Фидель", многие пришли с национальными флагами, флагами движения "26 июля" и самодельными нарукавными черно-красными повязками, символизирующими принадлежность к движению.
Церемония прощания кубинцев с Фиделем Кастро началась в Гаване в понедельник. Память лидера кубинской революции почтили 21 залпом из артиллерийских орудий. Также после начала церемонии по всей стране были приспущены государственные флаги.
Вскоре после официального заявления из Гаваны, на улицах Майами раздались автомобильные гудки и появились люди с кубинскими флагами. На дорогах города быстро образовались заторы — из окон машин раздавалась музыка, люди на улицах свистели и приветствовали друг друга.
На 91 году жизни умер лидер кубинской революции Фидель Кастро. 30 лет он был председателем Государственного совета и Совета министров Кубы, являлся также главнокомандующим Революционными вооруженными силами и председателем Совета национальной обороны страны.
В понедельник суд признал Савченко виновной в убийстве журналистов ВГТРК в Донбассе летом 2014 года и незаконном переходе границы РФ и Украины. Чтение приговора продолжается. Савченко грозит до 25 лет колонии.
Церемония прощания кубинцев с Кастро началась в Гаване в понедельник, память умершего лидера кубинской революции почтили 21 залпом из артиллерийских орудий. Также после начала церемонии по всей стране были приспущены государственные флаги.
На Кубе граждане страны начинают прощаться с Фиделем Кастро. Прах лидера революции будет выставлен в мемориальном комплексе имени Хосе Марти в центре Гаваны. Там уже завершены все необходимые приготовления.
Новость с смерти Фиделя Кастро вызвала целый спектр чувств у политиков США. Действующий президент Барак Обама, при котором начался процесс нормализации отношений между Вашингтоном и Гаваной, сказал, что Штаты протягивают Кубе руку дружбы в тяжелый момент.
Ликованием встретили известие о кончине лидера кубинской революции Фиделя Кастро в американском штате Флорида, где только по официальным данным, проживают более 1,2 миллиона выходцев с Острова Свободы.
Лидер кубинской революции Фидель Кастро скончался в возрасте 90 лет. В течение трех десятилетий он был председателем Государственного совета и Совета министров Кубы, являлся также главнокомандующим Революционными ВС и председателем Совета национальной обороны страны.
Очередное ослабление американских санкций против Кубы можно отпраздновать со знаменитым кубинским ромом и сигарами, которых американцы были лишены на протяжении десятилетий, заявила в пятницу советник президента США по национальной безопасности Сьюзан Райс.
Бывший президент Кубы Фидель Кастро впервые за восемь месяцев появился на публике во время посещения образовательного учреждения имени героини революции Вильмы Эспин в Гаване. Смотрите кадры, попавшие в объективы кубинского телеканала.
Выступление музыканты начали со знаменитой песни Jumping Jack Flash, записанной еще в 1968 году, когда музыка группы попала под запрет на острове, а ее поклонники были вынуждены тайно обмениваться подпольными записями.
Бывший заключенный тюрьмы Гуантанамо, которая находится на Кубе на военно-морской базе США, считает, что президент США вряд ли может критиковать кубинцев за нарушения прав человека, пока Вашингтон продолжает держать Гуантанамо открытой.
Лидер Соединенных Штатов сегодня впервые за последние почти 90 лет нанесет визит на Кубу. Последний раз сюда в 1928 году приезжал президент Калвин Кулидж, а с 1960 года между странами не существовало ни дипломатических, ни экономических отношений.
Легендарная британская рок-группа The Rolling Stones выступит в кубинской столице 25 марта, вход на "первый концерт коллектива на открытом воздухе" в стране будет свободным, говорится в заявлении музыкального коллектива.
Папа Римский в ходе визита в Гавану встретился с Фиделем Кастро, встреча длилась 30-40 минут и прошла в неформальной обстановке, сообщил представитель Ватикана Федерико Ломбарди. Подробнее смотрите в видео.
Американский флаг впервые более чем за 50 лет поднят над посольством США на Кубе. Торжественная церемония по этому поводу прошла в пятницу в Гаване. В ней приняли участие госсекретарь США Джон Керри и глава МИД Кубы Бруно Родригес.
Окончание многолетней конфронтации между США и Кубой стало возможным благодаря новому курсу президента США Барака Обамы, который в декабре прошлого года объявил о принципиальном изменении вектора американской политики на этом направлении.
В Госдепартаменте США подчеркнули, что восстановление дипломатических отношений - "это отдельный процесс", не связанный напрямую с решением США не считать более Кубу спонсором террористических организаций.
Президент Франции Франсуа Олланд провел переговоры с кубинским лидером Раулем Кастро в ходе своего однодневного визита в Гавану. Это первый приезд западного политика такого уровня на Кубу после "новой эры" отношений страны с США.
Куба ждет от США в качестве следующего шага в налаживании отношений между двумя странами отмены торгово -экономического эмбарго, которое действует с 1961 года. По данным кубинского правительства за это время потери страны составили 116 миллиардов долларов.
Лидер кубинской революции Фидель Кастро скончался в возрасте 90 лет. После победы революции и свержения диктатуры Батисты 1 января 1959 года, Кастро взял на себя командование кубинской армией, а в феврале занял пост главы правительства. Подробнее - в инфографике.