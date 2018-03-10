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Американский флаг впервые более чем за 50 лет поднят над посольством США на Кубе. Торжественная церемония по этому поводу прошла в пятницу в Гаване. В ней приняли участие госсекретарь США Джон Керри и глава МИД Кубы Бруно Родригес.