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    Боливия

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 74
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    Зубастый футбол. Овчарка сорвала матч, украв мяч прямо с поля 
    13:49 27.10.2017
    385
    Овчарка, которая проходит службу в полиции Боливии, решила не просто понаблюдать за футбольным матчем, но и принять в нем участие.
    Эво Моралес Айма. Архивное фото
    Президент Боливии придумал способ борьбы с мигрантами
    11:47 20.09.2017
    378
    По словам президента Боливии, в мире нужно искоренять причины вынужденной миграции, а не бороться с мигрантами и объявлять их преступниками.
    Авторалли
    Шестой этап ралли-рейда "Дакар" отменен из-за погоды
    10:05 07.01.2017
    110
    Организаторы сообщили, что "решение было объявлено на вечернем брифинге, поскольку часть гоночных экипажей продолжала к тому времени находиться на трассе, а выслать к ним спецтехнику для эвакуации из-за погоды было невозможно".
    Президент Боливии Эво Моралес. Архивное фото
    Президент Боливии помиловал почти 2 тыс заключенных
    10:47 25.12.2016
    42
    По словам Моралеса, в число помилованных вошли осужденные на срок менее пяти лет, заключенные в возрасте до 28 лет, матери-одиночки, смертельно больные и имеющие физические недостатки.
    На месте крушения самолета, на борту которого были футболисты Шапекоэнсе, в Колумбии
    В Боливии установили виновных в крушении самолета с ФК "Шапекоэнсе"
    00:19 21.12.2016
    293Крушение самолета с футболистами в Колумбии
    В настоящее время уже арестован бывший представитель авиарегулятора Боливии Густаво Варгас Вильегас по обвинению в том, что он злоупотребил своим влиянием, когда выдал лицензию разбившемуся в Колумбии боливийскому самолету.
    На месте крушения самолета возле Медельин, Колумбия
    Пилот разбившегося в Колумбии самолета находился под следствием в Боливии
    05:35 06.12.2016
    178Крушение самолета с футболистами в Колумбии
    Боливийский летчик Мигель Кирога и еще четыре пилота были привлечены к суду за самовольное оставление службы в ВВС. Также, по другим данным, пять месяцев назад он был задержан за имеющиеся долги.
    Молния
    В Боливии молнией убиты пять человек
    23:44 29.08.2016
    136Природные катаклизмы по всему миру.
    Трагедия произошла в городе Сан-Лоренсо департамента Бени. Группа людей пыталась спрятаться от непогоды в сарае, и именно в него ударила молния. Среди погибших – двое несовершеннолетних.
    В Боливии протестующие шахтеры забили насмерть замминистра внутренних дел. Видео
    В Боливии протестующие шахтеры забили насмерть замминистра внутренних дел 
    12:17 26.08.2016
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    В Боливии бастующие шахтеры забили насмерть взятого ими в заложники заместителя министра внутренних дел страны Рудольфо Ильянеса. Его гибель подтвердил глава МВД Карлос Ромеро.
    Шахтеры. Архивное фото
    Протестующие шахтеры похитили и забили до смерти замглавы МВД Боливии
    06:57 26.08.2016
    274
    Боливийские шахтеры уже две недели протестуют против готовящихся изменений в закон о кооперативах. Именно кооперативы шахтеров являются одной из основных форм работы угольных шахт в южноамериканской стране.
    Кокаин. Архивное фото
    Сразу 7,5 тонны кокаина почти на $380 млн конфискованы в Боливии
    01:58 02.08.2016
    105
    По оценке главы специальных сил по борьбе с наркотрафиком Боливии Сантьяго Дельгадильо, общая стоимость изъятого кокаина на "черном рынке" США составила бы 379 миллионов долларов.
    Скорая помощь. Архивное фото
    Жертвами двух ДТП с автобусами в Боливии стали 18 человек
    02:56 02.07.2016
    23
    Как отмечается, первая авария произошла в провинции Кильякольо на западе страны, когда микроавтобус, в котором находились 12 человек, врезался в автобус.
    Флаг Боливии
    Полиция в Боливии разогнала манифестацию инвалидов
    04:55 26.05.2016
    31
    Как сообщают СМИ, в ходе разгона манифестации были использованы слезоточивый газ и водометы. Одна из пострадавших была доставлена в госпиталь. Также сообщается, что были задержаны шесть человек.
    Эво Моралес и Папа Римский
    Президент Боливии посоветовал папе Римскому принимать отвар из коки
    00:52 16.04.2016
    87
    Глава Боливии Эво Моралес вручил папе Франциску три книги о выращивании коки в условиях Анд, в том числе о том, как с помощью листьев этого растения можно бороться с ожирением.
    Эво Моралес Айма. Архивное фото
    Обзор ИноСМИ: РФ и США договорились по Сирии, поражение президента Боливии
    11:34 23.02.2016
    457
    В центре внимания мировых СМИ – соглашение РФ и США по перемирию в Сирии, разрешение Италии отправлять американские дроны с Сицилии, а также новые подробности дела об убийстве шести человек водителем Uber.
    Беспорядки и поджог мэрии в Боливии
    Митинг в Боливии закончился захватом и поджогом мэрии, 6 служащих погибли
    06:12 18.02.2016
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    Изначально мимо мэрии шла обычная демонстрация с требованием улучшить работу различных государственных институтов. Однако неожиданно группа людей бросилась в здание и начала громить его.
    Тюрьма в США. Архивное фото
    США начали рассмотрение экстрадиции экс-президента Боливии
    06:59 16.02.2016
    68
    Власти Боливии уже несколько лет требуют от Вашингтона выдачи экс-главы государства Гонсало Санчеса де Лосада, между двумя странами даже существует соответствующее двустороннее соглашение.
    Земля, вид из космоса.
    В Боливии полностью исчезло огромное озеро
    02:49 10.02.2016
    266Климатическая конференция ООН в Париже
    Мини-спутник ЕКА Proba-V, занимающийся мониторингом поверхности земли в ежедневном режиме, смог зафиксировать исчезновение второго по величине озера Боливии.
    Падение автобуса с музыкантами в ущелье в Боливии
    Автобус с музыкантами упал в ущелье в Боливии, 9 человек погибли
    02:31 26.01.2016
    29
    Инцидент произошел в понедельник утром в регионе Юнгас, недалеко от боливийской столицы Ла-Пас. Автобус вылетел с дороги и сорвался в глубокое ущелье глубиной 100 метров.
    Сейсмограмма. Архивное фото
    Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в Боливии
    07:58 14.01.2016
    47Природные катаклизмы по всему миру.
    По данным сейсмологов, эпицентр располагался в 12 километрах от города Чарагуа в департаменте Санта-Крус.
    Флаг Боливии
    Число жертв ДТП в Боливии увеличилось до 15 человек
    04:40 26.12.2015
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    По данным департамента дорожного движения Боливии, трагедия произошла в департаменте Кочабамба, когда грузовик с пассажирами в кузове обгонял другое транспортное средство.
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