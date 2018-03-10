Организаторы сообщили, что "решение было объявлено на вечернем брифинге, поскольку часть гоночных экипажей продолжала к тому времени находиться на трассе, а выслать к ним спецтехнику для эвакуации из-за погоды было невозможно".
В настоящее время уже арестован бывший представитель авиарегулятора Боливии Густаво Варгас Вильегас по обвинению в том, что он злоупотребил своим влиянием, когда выдал лицензию разбившемуся в Колумбии боливийскому самолету.
Боливийские шахтеры уже две недели протестуют против готовящихся изменений в закон о кооперативах. Именно кооперативы шахтеров являются одной из основных форм работы угольных шахт в южноамериканской стране.
В центре внимания мировых СМИ – соглашение РФ и США по перемирию в Сирии, разрешение Италии отправлять американские дроны с Сицилии, а также новые подробности дела об убийстве шести человек водителем Uber.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".