Президент Венесуэлы Николас Мадуро попросил национальное учредительное собрание провести расследование политических преступлений и тех, кто поддерживал "угрозу Дональда Трампа против мира в республике".
На военной базе в Венесуэле произошел теракт. Несколько человек арестованы. По словам первого вице-президента правящей Единой социалистической партии Венесуэлы Диосдадо Кабельо, "террористическое" нападение произошло на военной базе Парамакай (Paramacay).
Вокруг здания парламента собрались тысячи сторонников властей, приветствующих открытие ассамблеи. Оппозиция, не согласная с ее созывом, в ближайшее время начнет свои манифестации протеста, которые должны направиться к парламенту, подходы к которому были с утра перекрыты гвардией.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".