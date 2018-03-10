наверх
10.03.201810:01
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Николас Мадуро

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 170
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Флаг Венесуэлы
    В Венесуэле официально перенесли выборы президента
    06:15 02.03.2018
    90Венесуэла: масштабные протесты и выборы
    На данный момент зарегистрированы шесть кандидатов на пост президента Венесуэлы — Николас Мадуро, Энри Фалькон, Рейнальдо Кихада, Луис Ратти, Франсиско Висконти и Хавьер Бертуччи.
    Криптовалюта Венесуэлы El Petro
    Венесуэла выпустила собственную криптовалюту Petro
    12:04 22.02.2018
    52
    Президент Венесуэлы Николас Мадуро лично принял участие в презентации национальной криптовалюты, которая оценена в стоимость барреля венесуэльской нефти.
    Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
    Мадуро сделал официальное заявление о выборах президента Венесуэлы
    06:15 25.01.2018
    130Венесуэла: масштабные протесты и выборы
    Ранее нынешний президент Венесуэлы заявлял, что кандидат от действующей власти на пост президента страны на предстоящих выборах будет определен 4 февраля на "Великом конгрессе Родины".
    Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
    Мадуро пообещал судить главу парламента Венесуэлы
    06:57 05.01.2018
    58Венесуэла: масштабные протесты и выборы
    Николас Мадуро убежден, что президент США Дональда Трамп ведет атаку на Венесуэлу, в том числе с помощью главы оппозиционной Национальной ассамблеи Хулио Борхеса.
    Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
    Мадуро посоветовал президенту Колумбии глотать кокаин
    03:43 15.11.2017
    111Венесуэла: масштабные протесты и выборы
    Причиной очередных нападок со стороны Николаса Мадуро стал введенный Колумбией запрет на поставки лекарств в Венесуэлу, которая испытывает в них дефицит.
    Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
    Мадуро объявил о реструктуризации внешнего долга Венесуэлы
    04:40 03.11.2017
    110
    Для запуска механизма реструктуризации внешнего долга, объявленной Николасом Мадуро, будет создана специальная комиссия во главе с вице-президентом страны Тареком Эль-Аиссами.
    Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
    Мадуро считает, что Трамп одержим им
    07:08 30.09.2017
    106
    Президент Венесуэлы Николас Мадуро считает, что глава США могли бы больше внимания уделять проблемам Пуэрто-Рико после прохождения урагана "Мария", а не ситуации в его стране.
    Дональд Трамп выступает на ГА ООН
    Мадуро назвал Трампа "новым Гитлером" после его выступления в ООН
    08:49 20.09.2017
    804
    По словам Николаса Мадуро, заявление американского лидера Дональда Трампа на Генассамблее ООН можно интерпретировать как угрозу жизни президенту Венесуэлы.
    Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
    Мадуро согласился на диалог с оппозицией
    06:55 13.09.2017
    49Венесуэла: масштабные протесты и выборы
    На встрече с оппозицией президента Николаса Мадуро будет представлять Хорхе Родригес, ранее занимавший пост вице-президента страны, который возглавит делегацию от правительства Венесуэлы.
    Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
    Глава Венесуэлы выступает за расследование против "предателей родины"
    08:41 15.08.2017
    64
    Президент Венесуэлы Николас Мадуро попросил национальное учредительное собрание провести расследование политических преступлений и тех, кто поддерживал "угрозу Дональда Трампа против мира в республике".
    Президент Венесуэлы Николас Мадуро
    Мадуро запросил телефонный разговор с Трампом – Белый дом
    05:44 12.08.2017
    303Венесуэла: масштабные протесты и выборы
    В Белом доме заявили, что Дональд Трамп "с радостью поговорит с лидером Венесуэлы, как только демократия в этой стране будет восстановлена".
    Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
    Мадуро приказал подготовить его личную встречу с Трампом
    05:25 11.08.2017
    108Венесуэла: масштабные протесты и выборы
    В ходе выступления на сессии Национального учредительного собрания Николас Мадуро заявил, что еще раз подтверждает свое желание нормализовать политические отношения с США.
    Захват базы в Венесуэле: опубликовано видео с призывом к восстанию против Мадуро
    Опубликовано видео с призывом к восстанию против Мадуро 
    20:42 06.08.2017
    187
    На военной базе в Венесуэле произошел теракт. Несколько человек арестованы. По словам первого вице-президента правящей Единой социалистической партии Венесуэлы Диосдадо Кабельо, "террористическое" нападение произошло на военной базе Парамакай (Paramacay).
    Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
    В Венесуэле объявлено восстание против президента
    17:11 06.08.2017
    1893
    Как заявляют восставшие, это не переворот, а гражданские и военные действия, чтобы восстановить конституционный порядок и спасти страну от полного уничтожения.
    Николас Мадуро
    В Венесуэле начало работу национальное учредительное собрание
    20:10 04.08.2017
    48Венесуэла: масштабные протесты и выборы
    Вокруг здания парламента собрались тысячи сторонников властей, приветствующих открытие ассамблеи. Оппозиция, не согласная с ее созывом, в ближайшее время начнет свои манифестации протеста, которые должны направиться к парламенту, подходы к которому были с утра перекрыты гвардией.
    Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
    Президент Венесуэлы назвал мексиканского коллегу трусом
    07:05 04.08.2017
    134Венесуэла: масштабные протесты и выборы
    Президент Венесуэлы Николас Мадуро отметил, комментируя строительство стены на границе США и Мексики, что если бы был главой Мексики, то "повалил бы все стены".
    Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
    Мадуро перенес начало работы учредительного собрания
    05:45 03.08.2017
    46Венесуэла: масштабные протесты и выборы
    Президент Николас Мадуро сообщил, что местом работы учредительного собрания будет здание Национальной ассамблеи, где сейчас заседает оппозиционный к нему парламент.
    Президент США Дональд Трамп
    Трамп требует от "диктатора Мадуро" освободить лидеров оппозиции
    03:54 02.08.2017
    73Венесуэла: масштабные протесты и выборы
    Глава Белого дома заявил, что Леопольдо Лопес и Антонио Ледесма "являются политическими заключенными, которых незаконно удерживает режим".
    Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
    США ввели санкции против Мадуро
    22:38 31.07.2017
    179Венесуэла: масштабные протесты и выборы
    В соответствии с санкциями против президента Венесуэлы, все активы Мадуро в юрисдикции США будут заморожены, а гражданам США будет запрещено вести с ним дела.
    Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
    Мадуро сравнил ситуацию в Венесуэле с протестами в Украине
    12:32 27.07.2017
    224
    Как отметил Николас Мадуро, отвечая на вопрос о том, на кого он возлагает ответственность за гибель людей в ходе протестов в стране, Венесуэла "подвергается тому, чему была подвержена Украина".
    еще 20 материалов
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Флаг Венесуэлы
    В Венесуэле официально перенесли выборы президента
    06:15 02.03.2018
    90
    На данный момент зарегистрированы шесть кандидатов на пост президента Венесуэлы — Николас Мадуро, Энри Фалькон, Рейнальдо Кихада, Луис Ратти, Франсиско Висконти и Хавьер Бертуччи.
    Криптовалюта Венесуэлы El Petro
    Венесуэла выпустила собственную криптовалюту Petro
    12:04 22.02.2018
    52
    Президент Венесуэлы Николас Мадуро лично принял участие в презентации национальной криптовалюты, которая оценена в стоимость барреля венесуэльской нефти.
    Все теги

    Персоны

    Организации