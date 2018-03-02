В Венесуэле официально перенесли выборы президента

КИЕВ, 2 мар – РИА Новости Украина. Глава национального избирательного совета Венесуэлы Тибисай Лусена объявила в четверг, 1 марта, о переносе президентских выборов на 20 мая.

Ранее они были запланированы на 22 апреля, но затем власти назвали в качестве даты вторую половину мая, не уточняя дня.

"Официально: выборы пройдут 20 мая", — заявила теперь Лусена в эфире канала VTV.

Вместе с выборами президента пройдет голосование по депутатам законодательных советов штатов и муниципалитетов.

Ранее президент Николас Мадуро говорил, что хочет провести 22 апреля вместе с выборами главы государства "мегавыборы" всех уровней законодательной власти, в том числе национальной ассамблеи. При этом по закону избранный в 2015 году парламент, где большинство мест получила оппозиция, должен работать до начала 2021 года с перевыборами в конце 2020 года. Пока информации о проведении 20 мая выборов и в парламент нет.

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Сейчас зарегистрированы шесть кандидатов на пост президента Венесуэлы — Николас Мадуро, Энри Фалькон, Рейнальдо Кихада, Луис Ратти, Франсиско Висконти и Хавьер Бертуччи. По мнению аналитиков, реальная борьба будет идти между Мадуро, выдвинутым правящей Единой социалистической партией и Компартией Венесуэлы, и Фальконом, представляющим партии "Копей", "Движение к социализму" и "Прогрессивный авангард".

Ранее сообщалось, что в пятницу, 2 марта, в Армении состоятся президентские выборы. Главу государства впервые за 27 лет независимости будет избирать парламент страны.