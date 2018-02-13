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    В Венесуэле обстреляли карнавальное шествие, есть жертвы

    (обновлено: )59
    Карнавальная колонна в муниципалитете Эль-Кальяо как раз начала движение, когда неизвестный произвел по ней несколько выстрелов. В результате нападения погибли три человека.
    Полиция Венесуэлы. Архивное фото
    REUTERS Marco Bello

    КИЕВ, 13 фев – РИА Новости Украина. Три человека убиты и пять ранены в результате обстрела карнавального шествия в венесуэльском штате Боливар.

    По данным портала Nacional, трагедия произошла в муниципалитете Эль-Кальяо. Карнавальная колонна как раз начала движение, когда неизвестный произвел по ней несколько выстрелов.

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    Все погибшие – молодые люди. Раненые доставлены в госпиталь, пока полиции не удалось задержать стрелявшего.

    Ранее сообщалось, что около 20 человек были убиты в результате операции венесуэльской армии в нелегальной шахте в штате Боливар. 

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