В Венесуэле обстреляли карнавальное шествие, есть жертвы

КИЕВ, 13 фев – РИА Новости Украина. Три человека убиты и пять ранены в результате обстрела карнавального шествия в венесуэльском штате Боливар.

По данным портала Nacional, трагедия произошла в муниципалитете Эль-Кальяо. Карнавальная колонна как раз начала движение, когда неизвестный произвел по ней несколько выстрелов.

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Все погибшие – молодые люди. Раненые доставлены в госпиталь, пока полиции не удалось задержать стрелявшего.

Ранее сообщалось, что около 20 человек были убиты в результате операции венесуэльской армии в нелегальной шахте в штате Боливар.