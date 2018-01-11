Инфляция заставляет женщин Венесуэлы торговать собой

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РИА Новости Украина

Трехэтажная гостиница на западе Каракаса стала домом для 50-летней проститутки Хуаны (Juana), которая вместе с ее 30-летней дочерью работает в публичном доме в венесуэльской столице. Обе нашли в проституции спасение, чтобы выжить в условиях экономического кризиса, который длится в стране уже четвёртый год.

"Я предпочитаю работать, продавая свое тело, а не смотреть, как моя дочь ест из мусора или засыпает без еды, потому что это было бы очень грустно", — говорит 30-летняя женщина.

Запах сигарет и сточных вод – первое, что чувствуется в гостинице, где многодетные семьи живут в номерах площадью не больше 10 квадратных метров, пишет Sputnik.

В маленькой комнате без окон Хуана живет с двумя внуками, сыном и своим сожителем. У них есть только одна двуспальная кровать и небольшая электрическая плита с двумя конфорками.

скриншот видео Мать и дочь работают проститутками

"Нас пятеро в номере с двуспальной кроватью и посуточной арендной платой", — сказала она.

Падение цен на нефть, которая составляет более 96% дохода Венесуэлы, привело к удушению страны с долгом в 150 миллиардов долларов. В такой ситуации наиболее уязвимыми становятся дети и многодетные семьи.

С понедельника по субботу, примерно в 19:00 по местному времени, такси заезжает за Хуаной в гостиницу, где она проживает. В 20:00 она должна быть в борделе вместе с дочерью, которая живет в гостинице на проспекте Лекуна в центре Каракаса.

Женщины готовятся к 7-часовой рабочей смене. Если они соблазнят клиентов, за час в номере они заработают по 100 000 боливаров (1 доллар по курсу черного рынка, согласно которому регулируется большинство предприятий).

Прибыль в "хорошую" неделю составляет 400 000 — 500 000 боливаров (4-5 долларов). Женщины уверяют, что этого недостаточно для того, чтобы хорошо питаться и кормить детей, несмотря на то, что эта сумма выше минимальной заработной платы. 31 декабря президент страны Николас Мадуро объявил об увеличении минимальной месячной заработной платы до 797 510 боливаров (8 долларов).

Учитывая оплату комнаты (более 30 000 боливаров) и ежедневные такси (40 000 боливаров), Хуана и Хуанита признаются, что съесть мясо или курицу – это роскошь. Килограмм мяса стоит около 210 000 боливаров, а курица – 170 000.

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"Килограмм мяса – это дорого. Не буду же я давать детям ложку мяса, по крайней мере, нужен бифштекс. Они очень редко едят мясо", — рассказала Хуанита.

По ее словам, большинство людей считают проституцию простым делом. Однако она подчеркивает, что хотя это занятие приносит больше денег, чем обычная работа, в этой сфере нет роскоши или комфорта.

"Еда, которая у меня действительно есть, – плохая. Если сегодня я съем кусочек сыра, сразу возникнет вопрос, что я буду есть завтра. Я бы солгала, если бы сказала, что пойду в мясную лавку, чтобы купить килограмм мяса, потому что это очень дорого", — добавила она.

У Хуаниты (Juanita) пятеро детей, но только двое, от первого брака, живут с Хуаной, ее матерью. Трое младших, от второго возлюбленного, живут с бабушкой по отцовской линии, которая добилась лишения её права опеки детей через суд, когда узнала о профессии Хуаниты.

"Честно говоря, я чувствую себя очень плохо, потому что мне больше всего хотелось бы быть с моими тремя детьми, которых у меня отобрала их бабушка по линии отца, узнав, что я работаю в борделе. Она подала в суд на меня. Это было ужасно. Она сделала все возможное, чтобы отнять у меня детей, и это очень тяжело", — добавила она.

скриншот видео Мать и дочь работают проститутками

Когда экономическая ситуация в Венесуэле ухудшилась, отец троих детей решил уехать из Венесуэлы в Санто-Доминго, столицу Доминиканской Республики, и обещал найти там работу и присылать деньги детям.

"Он решил уехать и сказал мне: "Давай продадим вещи, то немногое, что у нас есть", чтобы он заплатил за билет и уехал. Он сказал, что будет помогать с детьми и присылать деньги оттуда. Потом уехал, и больше я ничего не знаю о нем", — рассказала она.

Хуанита ведет двойную жизнь. Она объясняет, что решила жить бОльшую часть недели в другой гостинице, а не в комнате со своими детьми, опасаясь, что они узнают, чем она занимается, и что их тоже кто-нибудь отберёт у неё.

"Я говорю своим детям, что я не могу быть с ними, потому что работаю домработницей и отдыхаю только один или два дня в неделю, когда могу видеться с ними. На самом деле, мы не живем в одной комнате, потому что она очень маленькая, моя мать живет с ними, а я должна ехать в гостиницу, чтобы поспать", — сказала она.

Она добавила, что не может видеться, ни звонить другим троим детям из-за запрета, вынесенного судом после обвинений ее бывшей свекрови.

С падением цен на нефть начался дефицит продовольствия, и увеличилась стоимость жизни.

Хуана говорит, что в конце 2015 года она приняла решение стать проституткой, а раньше работала администратором в парикмахерской.

"Я была администратором в парикмахерской в течение десяти лет. Но из-за того, что всё стало очень дорого, моей начальнице увеличили арендную плату, и продукты стали очень дорогими, поэтому она решила закрыть парикмахерскую, и я осталась без работы", — сказала она.

50-летняя женщина осталась без работы, а ее дочь, также безработная, должна была взять на себя роль отца и матери, после того, как ее бросил муж. Всё это произошло в тот момент, когда в Венесуэле почувствовались основные последствия снижения валютных поступлений: инфляция и сокращение импорта.

2015 год был последним, когда Центральный банк Венесуэлы опубликовал уровень инфляции в 180,9%, с тех пор официальные цифры неизвестны.

В этой сложной ситуации Хуана отправилась работать в бордель в качестве обслуживающего персонала, но через несколько дней ей предложили работу проституткой.

"Я отчаянно искала работу и начала работать в этом месте в качестве обслуживающего персонала, но так я не могла помочь своей дочери и детям, потому что еда была дороже (…), поэтому я решила стать проституткой", — сказала она.

Несколько месяцев спустя ее дочь присоединилась к той же работе.

"Я решилась на это, потому что сказала ей, что так нельзя, что она не получает помощи, а только помогает мне. И попросила её взять меня с собой на выходные, чтобы посмотреть, как у меня пойдет. Я поняла, что у меня получается. И решила там работать. По крайней мере, мои дети не ложатся спать, не поев", — добавила она.

Хуанита объясняет, что не живет в роскоши, а работает, чтобы ее дети ели "хотя бы одно яйцо в день и маленький кусочек сыра утром". Она уверяет, что в некоторые дни ей приходиться не есть, чтобы они не остались голодными.

В последние месяцы финансовый комитет Национальной ассамблеи (однопалатный парламент), находящейся под контролем оппозиции, взял на себя функции Центрального банка и в своем последнем докладе сообщил, что инфляция в Венесуэле по итогам 2017 года превысила 2600%.

В этой южноамериканской стране нет правовых инструментов, которые прямо запрещают или разрешают проституцию. Конституционный закон о праве женщин на жизнь без насилия предусматривает наказание в виде 20 лет лишения свободы только для тех, кто осуществляет торговлю людьми.

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Министерство здравоохранения также не располагает статистикой проституции, и работницы этой сферы говорят, что чувствуют себя беспомощными. Согласно версии полицейских в столице, которые предпочли не называть своих имён, в центре Каракаса действуют более 40 борделей различных категорий.