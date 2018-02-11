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    В бою за золотую шахту в Венесуэле убиты 20 человек

    (обновлено: )22611
    Армейские подразделения Венесуэлы вошли в шахту, где обнаружили вооруженную группу людей, контролировавших незаконную добычу золота. На месте завязался бой, были убиты около двух десятков человек.
    Боевые действия в Венесуэле
    JUAN BARRETO / AFP

    КИЕВ, 11 фев – РИА Новости Украина. Около 20 человек были убиты в результате операции венесуэльской армии в нелегальной шахте в штате Боливар, сообщает в воскресенье портал Correo del Caroni со ссылкой на источники в военных кругах.

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    По данным издания, операция была проведена в субботу. Армейские подразделения вошли в шахту, где обнаружили вооруженную группу людей, контролировавших незаконную добычу золота.

    В начавшейся перестрелке были убиты 18 человек из состава вооруженной группы. На месте изъято значительное количество оружия.

    Шахта расположена в районе Arco Minero, известном своими золотыми запасами. Ранее власти Венесуэлы объявили, что создаваемая в стране криптовалюта "петро" будет помимо нефти обеспечена, в том числе золотом.

    Теперь власти пытаются бороться с анархией в этой отрасли и незаконными шахтами, добывающими драгоценные металлы в обход государства.

    Напмоним, в январе Государственная служба геологии и недр Украины заявила, что в Раховском районе Закарпатской области Украины был разведаны залежи золотой руды. По предварительной оценке, месторождение может дать 2,4 тонны золота.

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