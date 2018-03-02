Парламент Армении в пятницу изберет президента страны. Выбор очевиден

КИЕВ, 2 мар – РИА Новости Украина. Выборы нового, четвертого по счету президента пройдут в пятницу, 2 марта, в Армении. Впервые за 27-летнюю историю независимости страны он будет избран не общенародным голосованием, а депутатами Национального собрания (парламента). Единственный кандидат – посол в Великобритании Армен Саркисян — выдвинут правящей Республиканской партией Армении (РПА), которую возглавляет действующий глава государства Серж Саргсян.

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После вступления в должность нового президента в Армении завершится процесс перехода к парламентской форме правления. Это предусмотрено поправками, внесенными в конституцию по итогам референдума 6 декабря 2015 года. Власть в стране будет сосредоточена в руках законодательного органа и правительства, а функции президента станут представительскими.

Победа Саркисяна фактически гарантирована уже в первом туре. Для избрания президента необходимы три четверти или 79 голосов депутатов из 105, однако он уже заручился поддержкой 96 парламентариев. Помимо фракций правящей коалиции – РПА и "Дашнакцутюн", которым принадлежит 65 мандатов, за Саркисяна пообещала проголосовать и формально оппозиционная фракция "Царукян", в нее входит 31 депутат.

До конституционных реформ 2015 года президент пользовался обширными полномочиями, которые были слегка ограничены изменениями, внесенными в Основной закон в 2005 году. Новые поправки передают парламенту и премьеру практически все президентские функции за исключением формальных и представительских. Власти заявляют, что новая политическая система нацелена на укрепление демократии и надзорных функций парламента, а также расширяет права оппозиции.

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В новых условиях главе государства отведена роль беспристрастного арбитра, и снижен уровень персонализации власти.

Согласно новым поправкам, президент Армении избирается сроком на семь лет без права переизбрания. Он может подписывать и обнародовать законы, однако даже если закон он не подпишет, то это может сделать спикер парламента. Кроме того, глава государства заключает по предложению правительства международные договоры, назначает по предложению премьера послов, принимает верительные грамоты, решает вопросы с помилованием и награждает орденами и медалями.

Если президент не будет избран в первом туре, состоится второй, для победы в котором требуется набрать три пятых голосов от общего числа депутатов. В случае третьего тура кандидату нужно будет заручиться поддержкой простого большинства парламентариев.

Действующий глава государства Саргсян, как ожидается, после выборов займет пост премьера. Представители Республиканской партии Армении, правда, заявляют, что пока этот вопрос не обсуждался, однако не исключают, что Саргсян будет выдвинут на этот пост, "если этого потребуют интересы страны".