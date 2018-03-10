Эксперт по вопросам безопасности Сергей Шабовта считает, что нестабильность в Европе, на Кавказе и на Ближнем Востоке раскачивает терроризм, потому политические вопросы сегодня пытаются решать радикальным способом, а Украина находится в очень нестабильной зоне.
Президенты РФ, Армении и Азербайджана согласовали трехстороннее заявление, в котором подтверждается их приверженность нормализации обстановки на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе, сообщил глава МИД РФ.
В центре внимания мировых СМИ - Армения и продолжающиеся вот уже несколько дней протесты ее граждан против повышения цен на электроэнергию. Смогло бы возмущение масс набрать внушительные обороты, если бы люди были в целом довольны ситуацией в стране?
Замначальника полиции Еревана полковник Валерий Осипян передал протестующим устное послание начальника полиции Армении Владимира Гаспаряна о том, что глава государства Серж Саргсян готов встретиться и обсудить ситуацию с группой демонстрантов из пяти человек.
Руководители 28 стран ЕС и шести стран бывшего СССР собрались в Риге на саммите, посвященном возможному сближению государств. Как отразится собрание европейских лидеров на вопросе евроинтеграции Украины?
Планировалось, что Ереван подпишет с ЕС соглашения об ассоциации и ЗСТ в ноябре. Однако в сентябре Армения заявила о намерении вступить в ТС и в последующем участвовать в формировании Евразийского экономического союза.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".