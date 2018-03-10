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    Серж Саргсян

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 27
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    Выборы в Армении. Архивное фото
    Парламент Армении в пятницу изберет президента страны. Выбор очевиден
    04:11 02.03.2018
    189
    Единственный кандидат – посол в Великобритании Армен Саркисян - выдвинут правящей Республиканской партией Армении, которую возглавляет действующий глава государства Серж Саргсян.
    Президент Армении Серж Саргсян голосует на выборах в Национальное собрание
    Правящая РПА лидирует на выборах в Армении с 57,56% - ЦИК
    01:02 03.04.2017
    51
    По данным Центризбиркома, Республиканская партия Армении, лидером которой является действующий президент Армении Серж Саргсян, набирает 57,56%, или 35 тысяч 527 голосов.
    Ситуация в Турции
    Сейчас в Украине очень высокий уровень террористической угрозы - эксперт
    14:35 18.07.2016
    643Турция послепереворотная: Эрдоган, РФ и ЕС
    Эксперт по вопросам безопасности Сергей Шабовта считает, что нестабильность в Европе, на Кавказе и на Ближнем Востоке раскачивает терроризм, потому политические вопросы сегодня пытаются решать радикальным способом, а Украина находится в очень нестабильной зоне.
    Президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев
    Главы РФ, Армении и Азербайджана обсудили ситуацию в Карабахе
    20:46 20.06.2016
    161Обострение в зоне карабахского конфликта
    Президенты РФ, Армении и Азербайджана согласовали трехстороннее заявление, в котором подтверждается их приверженность нормализации обстановки на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе, сообщил глава МИД РФ.
    Акция протеста в ходе встречи лидеров Армении и ФРГ
    Акции протеста азербайджанцев и армян против войны в Карабахе 
    17:41 06.04.2016
    818Обострение в зоне карабахского конфликта
    В ходе переговоров в среду между президентом Армении и канцлером Германии в Берлине люди вышли на демонстрацию в связи с последними событиями в Нагорном Карабахе.
    Президент Армении С. Саргсян посетил раненых в военном госпитале в Ереване
    Нагорный Карабах, обострение: пострадавшие 
    02:32 05.04.2016
    230Обострение в зоне карабахского конфликта
    Президент Армении Серж Саргсян посетил в Центральном военном клиническом госпитале министерства обороны Армении в Ереване раненых. Подробнее смотрите в фоторепортаже.
    Ситуация в Нагорном Карабахе
    Ереван признает независимость НКР в случае расширения военных действий
    15:53 04.04.2016
    241Обострение в зоне карабахского конфликта
    Президент Армении Серж Саргсян отметил, что дальнейшая эскалация боевых действий может привести к необратимым последствиям, вплоть до широкомасштабной войны.
    Серж Саргсян
    Президент Армении обнародовал информацию о жертвах в Карабахе
    19:46 02.04.2016
    2907Обострение в зоне карабахского конфликта
    Как заявил в субботу президент Армении Серж Саргсян, с момента восстановления режима перемирия в 1994 году это самые широкомасштабные боевые действия, которые попытался осуществить Азербайджан.
    Акция протеста в Ереване
    Власти Армении решили пойти на уступки протестующим
    09:35 28.06.2015
    431Революционная Армения
    Власти готовы взять на себя "груз повышения тарифов" до завершения анализа, насколько обосновано повышение энерготарифов, какие угрозы грозят энергосистеме в случае неповышения тарифов".
    Разгон митинга в Ереване
    За хаос в Ереване несет ответственность президент Саргсян - СМИ
    14:48 25.06.2015
    212Революционная Армения
    Публицист Тофик Аббасов уверен, что на сегодняшний день в Армении тактика гражданского неповиновения может обернуться для президента страны Сержа Саргсяна крахом.
    Акции протеста в Ереване
    Обзор мировых СМИ: Армения - свои и чужие
    14:11 25.06.2015
    973Революционная Армения
    В центре внимания мировых СМИ - Армения и продолжающиеся вот уже несколько дней протесты ее граждан против повышения цен на электроэнергию. Смогло бы возмущение масс набрать внушительные обороты, если бы люди были в целом довольны ситуацией в стране?
    Протестующие во время разгона полицией в Ереване
    Митингующие в Ереване отказались от встречи с президентом
    00:20 24.06.2015
    188Революционная Армения
    Президент Армении Серж Саргсян в понедельник был готов принять группу "из трех-четырех человек", представляющих участников акции, о чем было сообщено демонстрантам
    Разгон митинга в Ереване
    Демонстранты отказались от встречи с президентом Армении
    23:23 23.06.2015
    188Революционная Армения
    Координационная группа заявила, что отказывается от встречи с президентом, предложив главе государства в прямом эфире объявить недействительным решение о повышении тарифов на электроэнергию.
    Акции протеста в Армении. Архивное фото
    Полиция пытается уговорить демонстрантов в центре Еревана разойтись
    23:51 22.06.2015
    290Революционная Армения
    Замначальника полиции Еревана полковник Валерий Осипян передал протестующим устное послание начальника полиции Армении Владимира Гаспаряна о том, что глава государства Серж Саргсян готов встретиться и обсудить ситуацию с группой демонстрантов из пяти человек.
    Флаги Украины и Европейского Союза
    Обзор мировых СМИ: сближение с ЕС, попытка номер два
    12:33 21.05.2015
    720Саммит ЕС в Риге
    Руководители 28 стран ЕС и шести стран бывшего СССР собрались в Риге на саммите, посвященном возможному сближению государств. Как отразится собрание европейских лидеров на вопросе евроинтеграции Украины?
    Серж Саргсян
    Саргсян: Армения может стать "мостом" между ЕС и Таможенным союзом
    20:57 31.01.2014
    7
    Планировалось, что Ереван подпишет с ЕС соглашения об ассоциации и ЗСТ в ноябре. Однако в сентябре Армения заявила о намерении вступить в ТС и в последующем участвовать в формировании Евразийского экономического союза.
    Глава МИД Украины Леонид Кожара
    Кожара: диалог Алиева и Саргсяна поможет карабахскому урегулированию
    18:58 19.11.2013
    7
    Действующий глава ОБСЕ, глава МИД Украины Леонид Кожара приветствует прошедшую во вторник в Вене встречу президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Армении Сержа Саргсяна.
    Серж Саргсян
    Саргсян: Армения желает остаться среди стран "Восточного партнерства"
    21:53 13.09.2013
    17
    Армения желает остаться среди участниц "Восточного партнерства", сказал в пятницу президент страны Серж Саргсян на встрече с участниками неформального заседания глав МИД стран-участниц программы.
    Столкновения сторонников Ованнисяна с полицией в Ереване
    Митингующих в Ереване предупредили о возможном применении спецсредств
    19:25 09.04.2013
    16
    Правоохранители не пропускают сторонников экс-кандидата к резиденции главы государства и предупреждают, что применят спецсредства в случае неправомерных действий с их стороны.
    Серж Саргсян
    Президент Армении принял отставку правительства
    14:33 09.04.2013
    9
    Президент Армении Серж Саргсян, вступивший в должность главы государства, принял отставку правительства. Инаугурация переизбранного президента Армении прошла во вторник в Ереване.
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    Выборы в Армении. Архивное фото
    Парламент Армении в пятницу изберет президента страны. Выбор очевиден
    04:11 02.03.2018
    189
    Единственный кандидат – посол в Великобритании Армен Саркисян - выдвинут правящей Республиканской партией Армении, которую возглавляет действующий глава государства Серж Саргсян.
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