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В центре внимания мировых СМИ - Армения и продолжающиеся вот уже несколько дней протесты ее граждан против повышения цен на электроэнергию. Смогло бы возмущение масс набрать внушительные обороты, если бы люди были в целом довольны ситуацией в стране?