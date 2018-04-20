Протесты в Армении расползаются по стране

РИА Новости Украина

Акции против избрания премьер-министром Армении экс-президента Сержа Саргсяна распространяются за пределы Еревана, известно о пострадавших и десятках задержанных – в среду протестующие попытались перекрыть улицы города Гюмри, где находится российская военная база; Москва и Вашингтон осторожно заявили, что "наблюдают" за событиями, тогда как некоторые уже увидели в происходящем "заморские ушки".

Протесты начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет Саргсяна в неэффективном управлении страной и ухудшении экономической ситуации, пишут РИА Новости.

В понедельник митингующие пытались прорваться к зданию парламента, полицейские их оттеснили, в результате столкновений пострадали десятки человек. Несмотря на протесты, парламент Армении во вторник избрал Сагрсяна на пост премьера. В этот же день протестующие заявили о начале "бархатной революции" в Армении, а президент РФ Владимир Путин поздравил Саргсяна со вступлением в должность. Как считает российский лидер, назначение на этот пост подтверждает высокий политический авторитет Саргсяна, а также широкую поддержку его курса реформ, направленного на эффективное решение социально-экономических задач Армении.

Путин выразил уверенность, что работа Саргсяна во главе правительства будет способствовать дальнейшему укреплению дружественных, союзнических отношений между двумя странами, "продвижению взаимовыгодных интеграционных процессов на евразийском пространстве".

Один из лидеров протестного движения, оппозиционный депутат Никол Пашинян во вторник вечером заявил о создании комитета "бархатной революции" и пообещал, что "ревкомы будут созданы во всех регионах для блокады госведомств, и очень скоро эти ведомства, в том числе полиция, будут выполнять приказы революционных комитетов".

Он заявил, что в среду планируется блокировать государственные здания в областях страны, а на улицах Еревана его сторонники намерены установить пропускные пункты для представителей властей.

В среду в Гюмри, где располагается российская военная база, протестующие попытались перекрыть центральные улицы города, однако полиция пресекла эти действия. Как сообщил начальник управления по связям с общественностью и информации полиции Ашот Агаронян, ситуация в Гюмри находится под контролем.

Акции также прошли у здания администрации Ширакской области и у одного из средне-профессиональных учебных заведений. Протестующие потребовали открыть двери учебного заведения, чтобы учащиеся смогли присоединиться к митингу и после небольшой стычки с полицией двери учебного заведения были открыты.

Между тем, Минобразования и науки Армении распространило заявление, в котором призвало организаторов протестов не привлекать к акции подростков. Власти попросили родителей обеспечить безопасность подростков и "учитывать присущую им эмоциональность".

В среду полиция стянула дополнительные силы на площадь Франции в центр Еревана (где несколько дней располагался палаточный лагерь оппозиции), чтобы не допустить блокирования улиц митингующими против премьер-министра Армении Сержа Саргсяна. Площадь примыкает к проспекту маршала Баграмяна, где расположены здания парламента и администрации премьер-министра.

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Несмотря на активные действия армянской полиции вечером во вторник "на перекрестке проспекта Маштоца и улицы Туманяна" группа людей снесла стенды, дорожные знаки, светофоры, забрасывала камнями и металлическими предметами полицейские машины. Как сообщил Следственный комитет Армении, было возбуждено уголовное дело по статье "массовые беспорядки", максимальная санкция которой предусматривает лишение свободы сроком до восьми лет.

Всего по данным полиции в среду в отделения доставили 84 участника протестных акций. Позднее 30 из них были освобождены, против них составили протоколы об административных нарушениях. Дела по 54 гражданам были переданы в органы предварительного следствия в связи с подозрениями на совершения преступлений.

В больницах Еревана продолжают оставаться пятеро пострадавших в ходе стычек с полицией, сообщили в среду в Минздраве республики. Ранее в ведомстве отмечали, что всего в медучреждения Еревана обратились 46 человек, в том числе шестеро полицейских.

МИД России предупредил российских туристов. В ведомстве рекомендовали россиянам избегать мест массового скопления людей в Ереване из-за продолжающихся протестов.

В Москве и США сдержанно отреагировали на беспорядки в Армении. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле наблюдают за тем, что происходит в Армении, и надеются, что все пройдет в рамках законности.

В госдепе США сочли протесты реализацией права на свободное волеизъявление.

"Мы заметили, что в Ереване и других городах Армении проходят многолюдные демонстрации. Тысячи граждан Армении вышли на улицы, реализуя свое право на свободное волеизъявление и проведения собраний. Мы внимательно следим за демонстрациями протеста в центре Еревана и других городах Армении", — говорится в заявлении, распространенном американском посольстве в Ереване.

В госдепе заявили, что вдохновлены ответственным поведением большей части демонстрантов и полиции. В то же время США призвали все стороны "проявлять сдержанность и воздерживаться от нагнетания напряженности или насильственных действий".

По проблеме высказался заместитель гендиректора Центра по изучению постсоветского пространства МГУ, научный сотрудник Института экономики РАН Александр Караваев. По его мнению, протесты в Армении прекратятся в течение нескольких недель.

"Причина этих акций понятна. Протестующие анонсировали эти акции достаточно давно, их не устраивает прошедшая государственная реформа. И то, что какие-то акции протеста будут — это все знали и готовились. Другое дело, что никто не знал, кто к ним присоединится", — сообщил Караваев.

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По мнению политолога, вопрос стоит в том, сколько людей в Армении готово присоединиться к протестующим.

"Момент, когда эта протестная масса становится кому-то интересна из тех влиятельных сил, кто хотел бы дестабилизировать обстановку в Армении, момент перехода просто уличного противостояния к более серьезному блокированию органов исполнительной власти, спрогнозировать, наверное никто не может", — полагает он.

"На сегодняшний день, кажется, что это рассосется в течение нескольких недель. Могут быть разные факторы. Если им удастся простоять до потепления, то к ним могут еще присоединиться какие-то силы, но это чисто субъективные сопутствующие моменты. В целом я пока не вижу каких-то влиятельных сил, которые могли бы стать реальными выгодоприобретателями от этой дестабилизации", — заключил Караваев.