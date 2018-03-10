наверх
10.03.201818:56
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Правительство Армении

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    День памяти жертв геноцида в Армении
    В Армении вспоминают жертв геноцида 1915 года в Османской Турции 
    17:05 24.04.2017
    157
    В понедельник Мемориал памяти жертв геноцида "Цицернакаберд" посетили президент Армении Серж Саргсян, спикер парламента Галуст Саакян, премьер-министр Карен Карапетян, члены правительства и депутаты парламента.
    Армения - Ереван
    Размеры выплачиваемых в Армении пенсий и пособий возрастут
    17:47 25.12.2014
    965
    Министр труда и по социальным вопросам Армении Артем Асатрян сообщил, что по решению правительства с 1 января 2015 года увеличатся размеры пенсий и пособий по возрасту.
    Армения - Ереван
    Армения с 1 января 2015 г вводит безвизовый режим для граждан США
    12:50 11.12.2014
    752
    Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян сообщила, что отмена виз исходит из достигнутыхдоговоренностей армяно-американской межправительственной комиссии договоренностей.
    Армения - Ереван
    МИД Армении обнародовал проект договора о присоединении республики к ЕАЭС
    23:44 27.09.2014
    111
    Армянское внешнеполитическое ведомство обнародовало проект договора о присоединении Армении к Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС).
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
    0
    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
    0
    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
    0
    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
    0
    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
    Все теги