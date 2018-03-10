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В Брюсселе стартовал саммит "Восточного партнерства", куда отправился и украинский президент. Поехал, вопреки слухам, что такая поездка не состоится. Что ожидает Петра Порошенко на саммите и что пишут об этом сами украинцы в соцсетях?