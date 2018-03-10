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    Восточное партнерство

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 56
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    Павел Рудяков, директор Информационно-аналитического центра Перспектива
    Польша и Европа готовы "изменить" Украине. С Россией!
    11:45 01.12.2017
    2853Саммит Восточного партнерства: чего ждать Украине?
    Удары по Киеву от соседей с Запада, совсем недавно причислявших себя к его ярым сторонникам, посыпались градом. Из кабинета президента Польши пригрозили пересмотром позиции в подходах к Киеву и Москве.
    Президент Украины Петр Порошенко, президент Латвии Вейонис, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, премьер-министр Швеции Стефан Левен на саммите Восточного партнерства в Брюсселе
    ЕС сказал европерспективе Украины окончательное "прощай"?
    11:37 28.11.2017
    5265Саммит Восточного партнерства: чего ждать Украине?
    Саммит "Восточного партнерства" показал, что сама идея такого партнерства окончательно исчерпала себя и выполнила все свои задачи: имитировать европейскую интеграцию ряда стран, включая Украину, не обещая им членство в ЕС, считает политаналитик Дмитрий Корнейчук.
    Петр Порошенко на пленарной сессии саммита Восточного партнерства в Брюсселе
    Первый "западный" провал Порошенко. Эксперты подвели итоги недели
    19:57 24.11.2017
    11753Саммит Восточного партнерства: чего ждать Украине?
    Запад рассматривает Святослава Вакарчука как фигуру для сохранения своего влияния в Украине, украинские политики пытаются выставить Беларусь врагом и разрушить "Минск", а саммит Восточного партнерства стал пиар-провалом для президента Порошенко.
    Кандидат политических наук Владимир Кушниренко
    Кушниренко: пока внешнеполитическая программа власти не стыкуется с жизнью
    19:32 24.11.2017
    376Саммит Восточного партнерства: чего ждать Украине?
    На саммите "Восточного партнерства" Порошенко и Тимошенко будут доказывать "правильность" своей позиции и свою важность для Украины, полагает эксперт-международник.
    Петр Порошенко на пленарной сессии саммита Восточного партнерства в Брюсселе
    Соцсети: гарант на саммите ЕС. "Черная пятница" Порошенко
    16:40 24.11.2017
    2814Саммит Восточного партнерства: чего ждать Украине?
    В Брюсселе стартовал саммит "Восточного партнерства", куда отправился и украинский президент. Поехал, вопреки слухам, что такая поездка не состоится. Что ожидает Петра Порошенко на саммите и что пишут об этом сами украинцы в соцсетях?
    Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, премьер-министр Великобритании Тереза Мей и президент Украины Петр Порошенко 24 ноября 2017 года принимают участие в саммите Восточного партнерства ЕС
    "Восточное партнерство": пустышка в красивой обертке
    15:36 24.11.2017
    1732Саммит Восточного партнерства: чего ждать Украине?
    В изменившейся геополитической ситуации "Восточное партнёрство" повторяет судьбу ГУАМ, который вроде бы существует, но никак себя не проявляет.
    Павел Климкин. Архивное фото
    Черное дело Климкина и МИД Украины живет и побеждает Европу
    11:16 24.11.2017
    2925
    Говорим – МИД, подразумеваем – скандал. Говорим – Климкин, подразумеваем – конфуз, провал, унижение национального достоинства. На внешнеполитической сцене Киев окунулся в череду разочарований и неудач.
    Президент Украины Петр Порошенко (слева) и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время встречи в рамках саммитс НАТО в Варшаве
    Порошенко встретится с генсеком НАТО в Брюсселе
    16:09 23.11.2017
    185Саммит Восточного партнерства: чего ждать Украине?
    Президент Украины планирует выступить на пленарном заседании саммита Восточного партнерства, а также произнести речь во время рабочего обеда с главами государств ЕС.
    Встреча президента Украины П. Порошенко с председателем Европейского совета Д. Туском
    Порошенко отправился на саммит Восточного партнерства
    12:07 23.11.2017
    555Саммит Восточного партнерства: чего ждать Украине?
    Президент Украины намерен встретиться в Брюсселе с лидерами ряда европейских стран. Саммит начинается 24 ноября.
    Флаги Евросоюза и Украины
    У ЕС к Украине практически не осталось доверия - аналитик
    17:20 18.11.2017
    2546Европа открывает для украинцев свои границы
    Украина обрела врагов внутри ЕС, которые готовы идти до конца и блокировать любые ее европейские стремления. Об этом заявила старший аналитик Международного центра перспективных исследований Ирина Ивашко.
    Саммит Восточное партнерство в Вильнюсе
    Венгрия внесла требования о нацменьшинствах в решение Восточного партнерства
    16:04 08.11.2017
    458Закон об образовании: как поссориться с соседом?
    После принятия в Украине Закона "Об образовании" Венгрия добилась включения специальных правок в проект решения саммита Восточного партнерства.
    Флаги Украины и Европейского Союза
    О неминуемом крахе проекта "Восточное партнерство"
    09:58 24.10.2017
    2863Европа открывает для украинцев свои границы
    Перспективность проекта поставили под сомнение действия послов стран ЕС, которые настояли на том, чтобы в итоговый документ саммита ЕС – Украина в Киеве не вошла одна ключевая фраза.
    Министерство экономики Украины
    Во вторник в Киеве встретятся министры экономики стран "Восточного партнерства"
    00:30 12.07.2016
    196Выборы в парламент Великобритании как следствие Brexit
    По информации министерства экономики, 12 июля под председательством первого вице-премьера, министра экономического развития и торговли Украины Степана Кубива состоится седьмое заседание неформального министерского диалога Восточного партнерства.
    Саммит Восточное партнерство в Вильнюсе
    Пришло время отсоединить Украину от "Восточного партнерства" - постпред
    14:01 29.05.2015
    894Саммит ЕС в Риге
    Константин Елисеев высказался за дифференциирование и изменение формата проекта "Восточное партнерство". Он выступает за возрождение ГУАМ.
    Флаг Евросоюза
    Украина и ЕС в Риге подпишут меморандум о выдаче финпомощи в 1,8 млрд евро
    12:34 19.05.2015
    1635Саммит ЕС в Риге
    Источник, близкий к руководству ЕС, сообщил, что 21-22 мая будет подписан документ о выделении ранее одобренной финпомощи Украине в сумме 1,8 миллиарда евро.
    Глава представительства Украины при Европейском Союзе Константин Елисеев
    Саммит "Восточного партнерства" может провалиться - посол Украины при ЕС
    17:42 12.05.2015
    1102Саммит ЕС в Риге
    Анализ проекта совместной декларации саммита пока еще не предоставляет оснований надеяться, что встреча высокого уровня в Риге "станет действительно важным вкладом в стабилизацию и процветание стран "Восточного партнерства", заявил Елисеев.
    Юрий Деревянко в Раде
    Украине сложно предъявлять претензии Евросоюзу - депутат
    12:25 12.05.2015
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    Внефракционный народный депутат Юрий Деревянко в комментарии РИА Новости Украина заявил, что европейские партнеры в отличие от Украины выполняют свои обязательства.
    Александр Вилкул
    Саммит в Риге не даст Украине результатов - Вилкул
    11:55 12.05.2015
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    Народный депутат от фракции "Оппозиционного блока" Александр Вилкул уверен, что без выполнения конкретных шагов Украина вряд ли получит преференции от Европы.
    Флаг Евросоюза. Архивное фото
    ЕС будет дифференцированно подходить к странам Восточного партнерства
    04:05 20.03.2015
    135
    ЕС также ожидает скорейшей ратификации всеми странами-членами соглашений об ассоциации и глубокой и всеобъемлющей зоне свободной торговли с Грузией, Молдавией и Украиной, сказано в итоговом документе Саммита ЕС.
    Украина и Европейский союз
    Неизвестно, получит ли Украина безвизовый режим с ЕС - представитель
    13:03 13.03.2015
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    Высокопоставленный представитель ЕС сообщил, что пока неизвестно, получит ли Украина на саммите ЕС в мае безвизовый статус.
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