Удары по Киеву от соседей с Запада, совсем недавно причислявших себя к его ярым сторонникам, посыпались градом. Из кабинета президента Польши пригрозили пересмотром позиции в подходах к Киеву и Москве.
Саммит "Восточного партнерства" показал, что сама идея такого партнерства окончательно исчерпала себя и выполнила все свои задачи: имитировать европейскую интеграцию ряда стран, включая Украину, не обещая им членство в ЕС, считает политаналитик Дмитрий Корнейчук.
Запад рассматривает Святослава Вакарчука как фигуру для сохранения своего влияния в Украине, украинские политики пытаются выставить Беларусь врагом и разрушить "Минск", а саммит Восточного партнерства стал пиар-провалом для президента Порошенко.
В Брюсселе стартовал саммит "Восточного партнерства", куда отправился и украинский президент. Поехал, вопреки слухам, что такая поездка не состоится. Что ожидает Петра Порошенко на саммите и что пишут об этом сами украинцы в соцсетях?
Украина обрела врагов внутри ЕС, которые готовы идти до конца и блокировать любые ее европейские стремления. Об этом заявила старший аналитик Международного центра перспективных исследований Ирина Ивашко.
По информации министерства экономики, 12 июля под председательством первого вице-премьера, министра экономического развития и торговли Украины Степана Кубива состоится седьмое заседание неформального министерского диалога Восточного партнерства.
Анализ проекта совместной декларации саммита пока еще не предоставляет оснований надеяться, что встреча высокого уровня в Риге "станет действительно важным вкладом в стабилизацию и процветание стран "Восточного партнерства", заявил Елисеев.
ЕС также ожидает скорейшей ратификации всеми странами-членами соглашений об ассоциации и глубокой и всеобъемлющей зоне свободной торговли с Грузией, Молдавией и Украиной, сказано в итоговом документе Саммита ЕС.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".